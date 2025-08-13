Новини
Георги Гинчев ще бъде главен съдия на мача Арда - ЦСКА

13 Август, 2025 18:24 375 0

Мариян Гребенчарски ще свири Ботев Враца - Левски

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за 5-ия кръг на efbet Лига.

15 август 2025 г. (петък), 19:00

ФК ЦСКА 1948 – Монтана

ГС: Християна Красимирова Гутева, АС1: Дарин Василев Иванов, АС2: Павлета Веселинова Рашкова, 4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева, ВАР: Владимир Вълков Вълков, АВАР: Денислав Йорданов Сталев, СН: Камен Михайлов Алексиев

15 август 2025 г. (петък), 21:15

Локомотив Пловдив – Славия

ГС: Станимир Лозанов Тренчев, АС1: Мартин Емилов Венев, АС2: Красимир Владимиров Миланов, 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов, ВАР: Венцислав Георгиев Митрев, АВАР: Васил Петров Минев, СН: Иван Захариев Вълчев

16 август 2025 г. (събота), 19:00

Спартак Варна - Черно море

ГС: Красен Иванов Георгиев, АС1: Христо Пламенов Хаджийски, АС2: Димо Дамянов Вълчев, 4-ТИ: Тодор Недялков Киров, ВАР: Драгомир Димитров Драганов, АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев, СН: Мартин Живков Богдев

16 август 2025 г. (събота), 21:15

Берое - Ботев Пловдив

ГС: Мартин Живков Великов, АС1: Мирослав Николаев Симеонов, АС2: Живко Руменов Петров, 4-ТИ: Димо Стоянов Димов, ВАР: Никола Антонов Попов, АВАР: Димитър Димитров Димитров, СН: Георги Крумов Виделов

17 август 2025 г. (неделя), 19:00

Лудогорец - Локомотив София

ГС: Георги Николов Кабаков, АС1: Мартин Веселинов Маргаритов, АС2: Станимир Илков Илков, 4-ТИ: Георги Петров Стоянов, ВАР: Валентин Станчев Железов, АВАР: Георги Димитров Давидов, СН: Радан Василев Мирянов

17 август 2025 г. (неделя), 21:15

Ботев Враца - Левски

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски, АС1: Мирослав Максимов Иванов, АС2: Георги Любомиров Минев, 4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров, ВАР: Радослав Петров Гидженов, АВАР: Кристиян Николов Колев, СН: Стоян Маринов Алексиев

18 август 2025 г. (понеделник), 19:00

Септември - Добруджа

ГС: Михаел Петков Павлов, АС1: Милен Дончев Арабаджиев, АС2: Марин Иванов Бонев, 4-ТИ: Кристиян Николов Колев, ВАР: Димитър Димитров Димитров, АВАР: Геро Георгиев Писков, СН: Валентин Желев Добрев

18 август 2025 г. (понеделник), 21:15

Арда - ЦСКА

ГС: Георги Милков Гинчев, АС1: Георги Пламенов Тодоров, АС2: Илиян Петров Капарашев, 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев, ВАР: Волен Валентинов Чинков, АВАР: Стоян Панталеев Арсов, СН: Вихрен Веселинов Манев


