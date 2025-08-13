Новини
Министрите аплодираха деца, участвали в гасенето на огъня в Сунгурларе

13 Август, 2025 20:29 705 31

Кабинетът изрази благодарност за доблестната им постъпка

Министрите аплодираха деца, участвали в гасенето на огъня в Сунгурларе - 1
Снимки: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Деца се притекоха на помощ в гасенето на огъня в Сунгурларе. Преди редовното правителствено заседание премиерът Росен Желязков представи непълнолетните герои - Даниел Гълъбов, Александър Димитров, Виктор Николов, Атанас Кръстев и Станислав Божиков, а министрите в кабинета им ръкопляскаха и изразиха благодарност за доблестната им постъпка.

„Това са момчетата, които в тези трудни дни със своя тих и скромен пример в Сунгурларе се притекоха на помощ по свой начин. Той стана толкова видим за всички и такъв кураж даде на огнеборците, на горските, на полските, на доброволците, че нямаше вариант да не ги поканя тук, за да изразим нашите признателност и благодарност. Те са посланици на всички онези, които в тези трудни времена показват човешкия добродетел, показват онзи скромен, тих и непретенциозен героизъм, но същевременно онова, което ни кара да се чувстваме обединени като хора, като българи, да бъдем насочени един към друг с човечност и емпатия, която толкова липсва в нашето ежедневие”, каза министър-председателят. Желязков благодари на родителите на децата „за това, че са вложили в тях любов, старания и умения и ги насърчават по техния път”.

„Без риск, няма резултати!”, категорични бяха 15-16-годишните деца. Тийнейджърите гасили с пръскачки и с тупалки. „Няма от какво да ни е страх! В такива моменти трябва да сме заедно, да сме обединени, и щом вярваме в Господ, няма от какво да ни е страх”, казва един от малките големи герои.

Момчетата бяха изпратени с втора порция аплодисменти и премиерът продължи по дневния ред на Министерския съвет.

„Това правителство си е поставило амбициозни цели за повишаването на жизнения стандарт на българите. Имаме много задачи, които трябва да решим през следващите дни и седмици. Затова всички атаки срещу кабинета, които подгряват есенната политическа ситуация, не би следвало да срещат нашата реакция, защото нашият поглед е отвъд дребнотемието и злободневието. Ние следваме нашата ясна програма за управление, защото осъществяваме политики, а не се занимаваме със сплетни”, подчерта Росен Желязков.

„Наблюдаваме една нестабилност по отношение на политическия консенсус, свързана с баланса между институциите. Това не позволява към настоящия момент да се формират органите, свързани със защита на националната сигурност, както и дипломатическата ни служба. Това е доста опасен прецедент, защото балансът, който е предписан от духа на Конституцията и от законите, е парализиран”, алармира министър-председателят. По думите му обаче парламентът е този, който има грижата да се опита да възстанови това равновесие със съответните законови промени.

„Ние очакваме началото на политическия сезон за парламента. За нас политическият сезон е без ваканция. Продължаваме своята работа по сектори и сме готови за поемането на всяка отговорност, в това число и на политическите битки, които предстоят през есента”, добави премиерът.

България
  • 1 а самолети кога

    23 0 Отговор
    само с пляскане на ръце нещата не стават и пари трябват

    гърция има 90 самолета за гасене на пожари БЪЛГАРИЯ КОЛКО ИМА?

    а сетих се , нито един ха ха ха

    пак пляскайте сръце дааа

    Коментиран от #6

    20:34 13.08.2025

  • 2 Боже господи

    21 0 Отговор
    Покажете деца, които аплодират министри - май няма!

    20:35 13.08.2025

  • 3 Михаил

    28 0 Отговор
    До там я докараха. Деца да гасят пожари!

    Коментиран от #12

    20:40 13.08.2025

  • 4 Хмм

    28 0 Отговор
    децата гасят пожарите, докато желязков и министрите му си организират екскурзии по света, срам!

    20:43 13.08.2025

  • 5 12340

    24 0 Отговор
    Вие им дайте некой лев, аплодисментите не хранят тийнейджъри!

    20:43 13.08.2025

  • 6 Вовкина

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "а самолети кога":

    Пробвай пак, да бе би да има 900 или 9 000 а?... драскаме си колкото да не заспим

    Коментиран от #8

    20:43 13.08.2025

  • 7 Търтеите

    22 0 Отговор
    крадливи "аплодирали" били деца герои , които им вършат при това благотворително , работа , за която тези хрантутници получават огромни пари , лимузини и куп привилегии ? И нищо насреща не дават . Истинска гавра е и поканата и аплодисментите им фалшиви ! Всъщност , къде са били техните потомци и с какво са помагали ?

    20:46 13.08.2025

  • 9 Яшар

    12 0 Отговор
    Деца Не трябва да участват в пожари и престъпления ..мафио ..гроп и гру гру !!!

    20:46 13.08.2025

  • 10 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    16 0 Отговор
    Тия ГЕРБавия боклуци не спират да си правят кризисен ПИАР с деца

    Коментиран от #26

    20:48 13.08.2025

  • 11 ниандерталец

    11 0 Отговор
    Да ползваш деца за да ти вадят горещите картофи от огъня е унизително за всички . Дали пък не ги подготвят за Украйна .

    20:49 13.08.2025

  • 12 гост

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Михаил":

    Като го няма главния пожарникар налага се децата да гасят!

    20:50 13.08.2025

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор
    МУЛТИМИЛИОНЕРИТЕ
    ВМЕСТО ДА РЪКОПЛЯСКАТ....
    .. ДА БЯХА ПОДАРИЛИ НА ДЕЧИЦАТА ПО ЕДИН ЛАПТОП И ПО 1000 ЛЕВА ОТ СОБСТВЕНИ ПАРИ :))
    ........
    АМА И ТЕ КАТО ВЪВ ВИЦА ЗА
    ПОПА КОЙТО СЕ ДАВЕЛ
    " ДАЙ ДЯДО ПОПЕ РЪКАТА - ТОЙ НЕ ДАВА"
    И ЕДИН УМЕН ЧОВЕК КАЗАЛ
    " НА ТИ ДЯДО ПОПЕ ТОЯГАТА" И ПОПА ВЕДНАГА
    В ХВАНАЛ :))

    Коментиран от #23

    20:51 13.08.2025

  • 15 Тези стават

    9 0 Отговор
    Все по–нагли 🤮🤮🤮

    20:51 13.08.2025

  • 16 Деца ,

    13 0 Отговор
    рискуват живота си , докато тези престъпници се гаврят с народ и държава ! Джиткат с лимузини неограничено , бензин на воля , имения и сметки къде ли не и нулева отговорност и организация към Род и Родина !

    20:51 13.08.2025

  • 17 Хмм

    9 0 Отговор
    обяснимо е участието на децата, те спасяват собствените си домове, но не е за хвалба, да се стигне дотам в такава опасна ситуация, има си квалифицирани пожарникари, къде е пожарникарят Борисов?

    20:54 13.08.2025

  • 18 ти ли бе

    2 0 Отговор
    мъзник какаванин.....

    20:57 13.08.2025

  • 19 очевидец

    3 0 Отговор
    ПЕЕВСКИ И БОРИСОВ БЛОКИРАХА В ПАРЛАМЕНТА ВИЕ ДА ПОЛУЧАВАТЕ НА ТЕЛЕФОНА СИ SMS КОГАТО ВИ ПРАВЯТ ОПЕРАЦИЯ В БОЛНИЦА! ТОЕСТ - ТЕ СЛАГАТ ЧАДЪР НАД БРУТАЛНОТО ИЗТОЧВАНЕ НА ЗДРАВНАТА КАСА И БЮДЖЕТА ЧРЕЗ Н Е С Ъ Щ Е С Т В У В А Щ И МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ!

    20:58 13.08.2025

  • 20 Баба Яга

    5 1 Отговор
    Народното депутатство защо не се включи да бие лопати в огньовете за да оправдае големите си заплати за нищоправене в говорилнята на АНС.

    20:59 13.08.2025

  • 21 възмутително

    11 0 Отговор
    За лицемерието няма почивен ден. Деца помагат в гасенето на пожари, докато други се чудят какви схеми за усвояване да прилагат.

    21:03 13.08.2025

  • 22 Деций

    7 0 Отговор
    Децата нямат представа ,че са попаднали в змийско гнездо ,отишли при приятелите на тези които палят България.Каква низост и какво лицемерие и гротеска! Управлението саботира от години придобиването на летателна техника за гасене на ПАЛЕЖИ,създавайки обструкции и препятствия,развличайки процеса с безумни срокове,а може да се действа в условията ба спешна неотложност,само ,че тогава набелязаните терени няма да може да им бъде сменен статута и да бъдат усвоени.Това с общи линии е картината,с малки изключения!

    21:07 13.08.2025

  • 23 хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Напомни ми за един скеч, в който спасител вика на някакъв плувец , а той учудено пита . .
    Това била причината да го разпознаят!

    Коментиран от #24

    21:12 13.08.2025

  • 25 анонимен

    4 0 Отговор
    А къде са при пожарите администрацията на МВР ,на която увеличиха с 50 процента заплатите!!!

    Коментиран от #27

    21:37 13.08.2025

  • 26 мдаа

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":

    Крещяща безпомощност...

    21:41 13.08.2025

  • 27 Поднай!

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "анонимен":

    Обикалят горите, които още не са се самозапалили...

    21:43 13.08.2025

  • 28 да да

    1 0 Отговор
    На момчетата-бравооо!п.п.А какаваните-общо да го поемат целият пакет....Мушморока-на два ката....

    21:44 13.08.2025

  • 29 Фикри

    1 0 Отговор
    Това е виша форма на лицемерие, едни нагли крадци, ръкопляскат на едни деца, които са проявили смелост и саможертва, без никакви користни мисли.

    21:57 13.08.2025

  • 30 . Мамата

    1 0 Отговор
    Срам и позор. Деца гасят пожарите докато министрите се плицлат на морето и си вдигат заплатите!

    21:59 13.08.2025

  • 31 Пипи

    0 0 Отговор
    Е па като друго не можат да направят наште тюфлеци поне да аплодират децата!

    22:10 13.08.2025

