Министрите аплодираха деца, участвали в гасенето на огъня в Сунгурларе

Деца се притекоха на помощ в гасенето на огъня в Сунгурларе. Преди редовното правителствено заседание премиерът Росен Желязков представи непълнолетните герои - Даниел Гълъбов, Александър Димитров, Виктор Николов, Атанас Кръстев и Станислав Божиков, а министрите в кабинета им ръкопляскаха и изразиха благодарност за доблестната им постъпка.
„Това са момчетата, които в тези трудни дни със своя тих и скромен пример в Сунгурларе се притекоха на помощ по свой начин. Той стана толкова видим за всички и такъв кураж даде на огнеборците, на горските, на полските, на доброволците, че нямаше вариант да не ги поканя тук, за да изразим нашите признателност и благодарност. Те са посланици на всички онези, които в тези трудни времена показват човешкия добродетел, показват онзи скромен, тих и непретенциозен героизъм, но същевременно онова, което ни кара да се чувстваме обединени като хора, като българи, да бъдем насочени един към друг с човечност и емпатия, която толкова липсва в нашето ежедневие”, каза министър-председателят. Желязков благодари на родителите на децата „за това, че са вложили в тях любов, старания и умения и ги насърчават по техния път”.
„Без риск, няма резултати!”, категорични бяха 15-16-годишните деца. Тийнейджърите гасили с пръскачки и с тупалки. „Няма от какво да ни е страх! В такива моменти трябва да сме заедно, да сме обединени, и щом вярваме в Господ, няма от какво да ни е страх”, казва един от малките големи герои.
Момчетата бяха изпратени с втора порция аплодисменти и премиерът продължи по дневния ред на Министерския съвет.
„Това правителство си е поставило амбициозни цели за повишаването на жизнения стандарт на българите. Имаме много задачи, които трябва да решим през следващите дни и седмици. Затова всички атаки срещу кабинета, които подгряват есенната политическа ситуация, не би следвало да срещат нашата реакция, защото нашият поглед е отвъд дребнотемието и злободневието. Ние следваме нашата ясна програма за управление, защото осъществяваме политики, а не се занимаваме със сплетни”, подчерта Росен Желязков.
„Наблюдаваме една нестабилност по отношение на политическия консенсус, свързана с баланса между институциите. Това не позволява към настоящия момент да се формират органите, свързани със защита на националната сигурност, както и дипломатическата ни служба. Това е доста опасен прецедент, защото балансът, който е предписан от духа на Конституцията и от законите, е парализиран”, алармира министър-председателят. По думите му обаче парламентът е този, който има грижата да се опита да възстанови това равновесие със съответните законови промени.
„Ние очакваме началото на политическия сезон за парламента. За нас политическият сезон е без ваканция. Продължаваме своята работа по сектори и сме готови за поемането на всяка отговорност, в това число и на политическите битки, които предстоят през есента”, добави премиерът.
1 а самолети кога
гърция има 90 самолета за гасене на пожари БЪЛГАРИЯ КОЛКО ИМА?
а сетих се , нито един ха ха ха
пак пляскайте сръце дааа
2 Боже господи
3 Михаил
4 Хмм
5 12340
6 Вовкина
До коментар #1 от "а самолети кога":Пробвай пак, да бе би да има 900 или 9 000 а?... драскаме си колкото да не заспим
7 Търтеите
9 Яшар
10 Моше Честния с "Чесна 208 В"
11 ниандерталец
12 гост
До коментар #3 от "Михаил":Като го няма главния пожарникар налага се децата да гасят!
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВМЕСТО ДА РЪКОПЛЯСКАТ....
.. ДА БЯХА ПОДАРИЛИ НА ДЕЧИЦАТА ПО ЕДИН ЛАПТОП И ПО 1000 ЛЕВА ОТ СОБСТВЕНИ ПАРИ :))
........
АМА И ТЕ КАТО ВЪВ ВИЦА ЗА
ПОПА КОЙТО СЕ ДАВЕЛ
" ДАЙ ДЯДО ПОПЕ РЪКАТА - ТОЙ НЕ ДАВА"
И ЕДИН УМЕН ЧОВЕК КАЗАЛ
" НА ТИ ДЯДО ПОПЕ ТОЯГАТА" И ПОПА ВЕДНАГА
В ХВАНАЛ :))
15 Тези стават
16 Деца ,
17 Хмм
18 ти ли бе
19 очевидец
20 Баба Яга
21 възмутително
22 Деций
23 хе хе
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Напомни ми за един скеч, в който спасител вика на някакъв плувец , а той учудено пита . .
Това била причината да го разпознаят!
25 анонимен
26 мдаа
До коментар #10 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":Крещяща безпомощност...
27 Поднай!
До коментар #25 от "анонимен":Обикалят горите, които още не са се самозапалили...
28 да да
29 Фикри
30 . Мамата
31 Пипи
