Винъс Уилямс се превръща в Барби: Легендарната тенисистка с нова кукла в нейна чест

Американската тенисистка Винъс Уилямс получава изключително признание – нейният образ ще краси най-новата кукла Барби, част от специалната серия „Вдъхновяващи жени“. Световноизвестният производител на кукли обяви, че уникалната фигурка ще бъде достъпна за феновете още този петък, съобщава Associated Press.

Новата Барби е вдъхновена от Винъс и е създадена като ода на нейната забележителна кариера и постижения на корта. Куклата е облечена в емблематичния бял екип, с който Уилямс триумфира на „Уимбълдън“ през 2007 година – момент, който остава в историята не само с петата ѝ титла от Големия шлем, но и като първия случай, когато жена получава равен награден фонд с мъжете на престижния турнир.

Вниманието към детайла е впечатляващо: Барбито на Винъс е с изящна огърлица от зелен скъпоценен камък, стилна гривна, миниатюрна тенис ракета и топка – всичко това за цена от 38 долара. Този колекционерски артикул не само ще зарадва почитателите на тениса, но и ще вдъхнови ново поколение момичета да следват мечтите си.

Любопитно е, че това не е първата кукла Барби с лика на Винъс Уилямс. През май 2024 г. тя бе сред деветте изключителни жени в спорта, които бяха увековечени от компанията по повод 65-годишнината на Барби.