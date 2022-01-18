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Илиана Раева: Да ми е жив и здрав Наско и да води с цялото си сърце любимия Левски

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Илиана Раева: Да ми е жив и здрав Наско и да води с цялото си сърце любимия Левски

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  • имен ден-
  • художествена гимнастика-
  • футбол

Президентът на БФХГ написа прочувствен пост по повод Атанасовден

Илиана Раева: Да ми е жив и здрав Наско и да води с цялото си сърце любимия Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Илиана Раева за пореден път засвидетелества любовта си към Наско Сираков. Президентът на БФХГ написа прочувствен пост по повод Атанасовден.

"Днес е Атанасовден!

ЧИД на моето единствено момче!

Да ми е жив, здрав, все така силен и смел, да е благословен! Да е винаги такъв съпруг, баща, дядо и приятел! Да води с цялото си сърце любимия "Левски" към светло и историческо бъдеще", написа Илиана Раева.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    21 5 Отговор
    Семейство Радеви са крадци на едро.

    12:54 18.01.2022

  • 2 от село

    24 1 Отговор
    Стига с тези лигавщини !!

    12:56 18.01.2022

  • 3 Калина

    26 1 Отговор
    Ха..ха..тая използва всякакви поводи да се показва!

    12:58 18.01.2022

  • 4 Гиго

    26 1 Отговор
    Добре го води....
    към закриване

    13:00 18.01.2022

  • 5 Просто човек

    29 1 Отговор
    Противни сте, гербаджийски подлоги...

    13:02 18.01.2022

  • 6 Радан

    20 1 Отговор
    Добре, че беше социализма иначе никой нямаше да ви познава.

    13:10 18.01.2022


  • 7 Гост

    18 1 Отговор
    "Историческо бъдеще"! Гумен камък!
    Тая е особено досаден парцал.

    13:15 18.01.2022

  • 8 Истината-винаги

    22 1 Отговор
    Раева е жена с ужасен характер. Много лош човек, горкия Насо хич не му е лесно,то и затова залитна към хазарта..

    13:16 18.01.2022

  • 9 Екундайо Джейоба

    7 1 Отговор
    Аааааа-ха-ха-ха

    13:20 18.01.2022

  • 10 Пак

    14 1 Отговор
    намери повод да се появи !

    13:24 18.01.2022

  • 11 Баста

    14 1 Отговор
    Стига сте ни натрапвали това нахално семейство Раеви.

    13:36 18.01.2022

  • 12 Хайл

    4 0 Отговор
    То добре че беше той иначе щеше да е борческа любов нечия

    13:43 18.01.2022

  • 13 ИНЖ

    5 1 Отговор
    .......към ФАЛИТ! Няма да се разминат на геЙарена!!! ;-)

    Коментиран от #18

    13:52 18.01.2022

  • 14 Абеее,

    6 0 Отговор
    Тия нема ли да се спрат вече, а. Станаха на по сто години. Вече никой не ги познава и въобще не се интересува от семейните, и душевните им преживявания, ама те се мислят за център планетата и продължават с досадите. Пфуу селска изм.

    13:57 18.01.2022

  • 15 Тома

    5 0 Отговор
    А какво стана с порно актьора в семейството

    14:09 18.01.2022

  • 16 Нов

    2 0 Отговор
    Ако ми искате мнението питайте жената?

    14:20 18.01.2022

  • 17 0уууи

    1 0 Отговор
    Селяни

    14:20 18.01.2022

  • 18 Левски 1914

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "ИНЖ":

    То който трябваше ФАЛИРА сега ще чакате да ви махнат ТИРЕТО но срамът остава.

    14:26 18.01.2022

  • 19 бягай бе

    1 0 Отговор
    парцал ...

    14:34 18.01.2022

  • 20 Човек от село

    1 0 Отговор
    ЧИД на моето единствено момче!
    Е по-голяма глупост не бях чел! Сигурен съм ,че тая са я минали повече хора,отколкото минават за един ден по Витошка!

    14:35 18.01.2022

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