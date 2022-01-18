Илиана Раева: Да ми е жив и здрав Наско и да води с цялото си сърце любимия Левски

Илиана Раева за пореден път засвидетелества любовта си към Наско Сираков. Президентът на БФХГ написа прочувствен пост по повод Атанасовден.

"Днес е Атанасовден!

ЧИД на моето единствено момче!

Да ми е жив, здрав, все така силен и смел, да е благословен! Да е винаги такъв съпруг, баща, дядо и приятел! Да води с цялото си сърце любимия "Левски" към светло и историческо бъдеще", написа Илиана Раева.