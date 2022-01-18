Илиана Раева: Да ми е жив и здрав Наско и да води с цялото си сърце любимия Левски

Илиана Раева за пореден път засвидетелества любовта си към Наско Сираков. Президентът на БФХГ написа прочувствен пост по повод Атанасовден.
"Днес е Атанасовден!
ЧИД на моето единствено момче!
Да ми е жив, здрав, все така силен и смел, да е благословен! Да е винаги такъв съпруг, баща, дядо и приятел! Да води с цялото си сърце любимия "Левски" към светло и историческо бъдеще", написа Илиана Раева.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
12:54 18.01.2022
2 от село
12:56 18.01.2022
3 Калина
12:58 18.01.2022
4 Гиго
към закриване
13:00 18.01.2022
5 Просто човек
13:02 18.01.2022
6 Радан
13:10 18.01.2022
7 Гост
Тая е особено досаден парцал.
13:15 18.01.2022
8 Истината-винаги
13:16 18.01.2022
9 Екундайо Джейоба
13:20 18.01.2022
10 Пак
13:24 18.01.2022
11 Баста
13:36 18.01.2022
12 Хайл
13:43 18.01.2022
13 ИНЖ
Коментиран от #18
13:52 18.01.2022
14 Абеее,
13:57 18.01.2022
15 Тома
14:09 18.01.2022
16 Нов
14:20 18.01.2022
17 0уууи
14:20 18.01.2022
18 Левски 1914
До коментар #13 от "ИНЖ":То който трябваше ФАЛИРА сега ще чакате да ви махнат ТИРЕТО но срамът остава.
14:26 18.01.2022
19 бягай бе
14:34 18.01.2022
20 Човек от село
Е по-голяма глупост не бях чел! Сигурен съм ,че тая са я минали повече хора,отколкото минават за един ден по Витошка!
14:35 18.01.2022