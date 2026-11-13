„Възраждане“ ще сезира прокуратурата заради думи на шефа на „Кауфланд“

„Възраждане“ ще сезира прокуратурата заради изявление на изпълнителния директор на „Кауфланд България“ Михаил Петров. Това обяви лидерът на партията Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна.

„Отправяме официално искане към прокуратурата, ако не се самосезира заради престъпните изявления на Михаил Петров“, заяви Костадинов.

По думите му поводът е изказването на ръководителя на търговската верига по казуса около „Кауфланд България“. Костадинов определи думите му като „безпрецедентно посегателство от чужда фирма над финансовия суверенитет на България“.

„Председателят на УС заплаши българската държава и българската икономическа и финансова система с последици, сравними с КТБ“, каза Костадин Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ настоя прокуратурата да прецени дали в изказването има данни за престъпление. Той не съобщи партията да е внесла вече конкретен сигнал, а заяви, че това ще бъде направено, ако държавното обвинение не предприеме действия по собствена инициатива.

Поводът е спорът между КЗК и „Кауфланд“

Изявлението на Михаил Петров беше направено на фона на решение на Комисията за защита на конкуренцията, с което на „Кауфланд България“ бяха наложени санкции за над 75 млн. евро за установени нелоялни търговски практики спрямо български производители и доставчици. Компанията отхвърли нарушенията и обяви, че ще обжалва решението.

КЗК заяви, че решенията ѝ се основават на закона и събраните доказателства. От комисията посочиха, че категоричните внушения за изхода от евентуално съдебно производство могат да бъдат възприети като опит за публичен натиск върху съда.

Костадинов призова и за бойкот на търговската верига, като апелира гражданите да избират български фирми и предприемачи. От „Възраждане“ не посочиха срок, в който ще бъде внесен евентуалният сигнал до прокуратурата.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg, dnes.dir.bg