Общинският съвет във Варна одобри финансирането на идеен проект за автомобилен тунел под Морската градина. Стойността на проектирането е 350 хиляди евро, а решението е взето на извънредно заседание на местния парламент.

Предвижда се тунелът да бъде дълъг около 380 метра, с две ленти за движение и велоалеи. Той трябва да осигури директна връзка с крайбрежната алея и бърз достъп до комплекса, който се изгражда на „Алея Първа“.

Благомир Коцев заяви, че е отказал да подкрепи идейния проект. По думите му тунелът е „една от ябълките на раздора“, довели до свалянето му от поста.

Граждани готвят протест

Срещу изграждането на съоръжението се обявиха граждани, които подготвят протест на 5 декември. Организаторите предупреждават, че строителството може да достигне стойността на втори Аспарухов мост. Според тях тези средства могат да бъдат насочени към дългоочаквания ремонт на съществуващия мост.

Проектът датира от 2009 г. и през годините е бил атакуван от граждански организации. Основните възражения са свързани с опасения, че зоната ще загуби пешеходния си облик и ще бъде натоварена с голям автомобилен трафик.

Спор и за екологичната оценка

Обжалвано е решението на Регионалната инспекция по околната среда и водите да не се извършва оценка за въздействие върху околната среда за строителните дейности. Според магистратите проектът не противоречи на екологичното законодателство.

Свързаният с тунела комплекс е оценен на 80 милиона лева. В него са предвидени кула с панорамен асансьор и две асансьорни клетки, международен конгресен център, минерални басейни, СПА и спортни зони. По данни на NOVA кулата и част от останалите обекти са в напреднал етап на изграждане.

Източници: nova.bg