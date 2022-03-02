Ясен Петров обяви разширения състав на България "А" за двубоите с Катар и Хърватия

Националният селекционер Ясен Петров обяви имената на футболистите, повикани в лагера на България „А“ за предстоящите двубои срещу Катар (26 март) и Хърватия (29 март).
Ето и пълния списък:
Вратари:Николай Михайлов (Левски), Светослав Вуцов (Славия), Иван Дюлгеров (Черно море)
Защитници: Васил Божиков (Слован), Петко Христов (Специя), Андреа Христов (Козенца), Иван Турицов (ЦСКА-София), Кристиан Димитров (ЧФР Клуж), Алекс Петков (Арда), Едисон Йорданов (Вестерло), Мики Орачев (Локомотив Сф)
Полузащитници: Георги Костадинов (Арсенал Тула), Тодор Неделев (Ботев Пд), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Кристиян Малинов (Льовен), Илиан Илиев (Аполон Лимасол), Доминик Янков (Лудогорец), Борислав Цонев (Славия), Радослав Кирилов (Славия)
Нападатели: Кирил Десподов (Лудогорец), Спас Делев (Лудогорец), Георги Йомов (ЦСКА-София), Атанас Илиев (Асколи), Мартин Минчев (Спарта Прага), Георги Минчев (ФК Рига)
Към щаба на националния отбор като треньор на вратарите се присъединява Витомир Вутов.
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1 Тито
15:47 02.03.2022