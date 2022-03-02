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Ясен Петров обяви разширения състав на България "А" за двубоите с Катар и Хърватия

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Ясен Петров обяви разширения състав на България "А" за двубоите с Катар и Хърватия

Вижте избраниците на националния селекционер

Ясен Петров обяви разширения състав на България "А" за двубоите с Катар и Хърватия - 1
Снимка: Facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният селекционер Ясен Петров обяви имената на футболистите, повикани в лагера на България „А“ за предстоящите двубои срещу Катар (26 март) и Хърватия (29 март).

Ето и пълния списък:

Вратари:Николай Михайлов (Левски), Светослав Вуцов (Славия), Иван Дюлгеров (Черно море)

Защитници: Васил Божиков (Слован), Петко Христов (Специя), Андреа Христов (Козенца), Иван Турицов (ЦСКА-София), Кристиан Димитров (ЧФР Клуж), Алекс Петков (Арда), Едисон Йорданов (Вестерло), Мики Орачев (Локомотив Сф)

Полузащитници: Георги Костадинов (Арсенал Тула), Тодор Неделев (Ботев Пд), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Кристиян Малинов (Льовен), Илиан Илиев (Аполон Лимасол), Доминик Янков (Лудогорец), Борислав Цонев (Славия), Радослав Кирилов (Славия)

Нападатели: Кирил Десподов (Лудогорец), Спас Делев (Лудогорец), Георги Йомов (ЦСКА-София), Атанас Илиев (Асколи), Мартин Минчев (Спарта Прага), Георги Минчев (ФК Рига)

Към щаба на националния отбор като треньор на вратарите се присъединява Витомир Вутов.

Ясен Петров обяви разширения състав на България "А" за двубоите с Катар и Хърватия


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  • 1 Тито

    0 0 Отговор
    Само не ми е ясно ники търбуха кво прай тач

    15:47 02.03.2022

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