Мирчев: Вместо да кани Митрофанова на чай и бяло сладко, Велислава Петрова трябваше да поиска обяснение от иранския посланик

"Провокативните заявки пред западни медии на анонимни правителствени източници не са новост в хибридния арсенал на Техеран", това написа в профила си във Фейсбук Ивайло Мирчев.

"Заплахата от днес не е случаен, а целенасочен информационен удар, който цели да предизвика объркване, смут и несигурност, както в България, така и в партньорите ѝ от региона и отвъд него. Именно затова публикацията във Financial Times не трябва да се подминава безотговорно и с лека ръка", добави народният представител от Демократична България.

"Министърът на отбраната Димитър Стоянов отрече наличието на пряка заплаха и подчерта, че "не се води от статии във вестници". Вместо това, министърът убедено се позовава на същите нереформирани служби за сигурност, които в навечерието на руската пълномащабна инвазия в Украйна ни уверяваха, че войната на Владимир Путин е невъзможна", посочи още той.

"Вместо ресорният зам.-министър на отбраната вече да е в НАТО за спешни консултации със съюзниците ни след поредната заплаха от Иран и ескалиращата хибридна война в медийното пространство, чухме за някакви неясни мерки за сигурност, които правителството побързало да предприеме в района на Безмер. Вместо да кани Митрофанова на чай, сладки приказки и бяло сладко в МВнР, външният министър Велислава Петрова - Чамова отдавна трябваше настоятелно да поиска обяснение от иранския посланик за нестихващите провокации към България от страна на Техеран", допълни Мирчев.

"Неадекватните реакции на кабинета спрямо кризата в Близкия Изток и произтичащите за страната рискове за пореден път карат България да изглежда плаха, противоречива, неподготвена и неуверена в отбранителната и възпираща сила на съюзите, към които принадлежим", написа още депутатът.

"Трябва да се свика съвместно заседание на парламентарните комисии по отбрана и външна политика, за да се изясни публично нивото на заплаха - включително от терористични и диверсионни действия, без да се крие или спестява информация от българските граждани", добави той.

"Националната сигурност изисква отговорност, твърдост, адекватност и бързи реакции - особено когато България и обществото ни са подложени на системна хибридна война, дезинформация и заплахи от страна на войнствени авторитарни режими", с тези думи завърши поста си Мирчев.