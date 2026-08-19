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Мирчев: Вместо да кани Митрофанова на чай и бяло сладко, Велислава Петрова трябваше да поиска обяснение от иранския посланик

Мирчев: Вместо да кани Митрофанова на чай и бяло сладко, Велислава Петрова трябваше да поиска обяснение от иранския посланик

19 Август, 2026 21:08 940 47

  • ивайло мирчев-
  • обяснения-
  • ирански посланик

Неадекватните реакции на кабинета спрямо кризата в Близкия Изток и произтичащите за страната рискове за пореден път карат България да изглежда плаха, противоречива, неподготвена и неуверена в отбранителната и възпираща сила на съюзите, към които принадлежим

Мирчев: Вместо да кани Митрофанова на чай и бяло сладко, Велислава Петрова трябваше да поиска обяснение от иранския посланик - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Провокативните заявки пред западни медии на анонимни правителствени източници не са новост в хибридния арсенал на Техеран", това написа в профила си във Фейсбук Ивайло Мирчев.

"Заплахата от днес не е случаен, а целенасочен информационен удар, който цели да предизвика объркване, смут и несигурност, както в България, така и в партньорите ѝ от региона и отвъд него. Именно затова публикацията във Financial Times не трябва да се подминава безотговорно и с лека ръка", добави народният представител от Демократична България.

"Министърът на отбраната Димитър Стоянов отрече наличието на пряка заплаха и подчерта, че "не се води от статии във вестници". Вместо това, министърът убедено се позовава на същите нереформирани служби за сигурност, които в навечерието на руската пълномащабна инвазия в Украйна ни уверяваха, че войната на Владимир Путин е невъзможна", посочи още той.

"Вместо ресорният зам.-министър на отбраната вече да е в НАТО за спешни консултации със съюзниците ни след поредната заплаха от Иран и ескалиращата хибридна война в медийното пространство, чухме за някакви неясни мерки за сигурност, които правителството побързало да предприеме в района на Безмер. Вместо да кани Митрофанова на чай, сладки приказки и бяло сладко в МВнР, външният министър Велислава Петрова - Чамова отдавна трябваше настоятелно да поиска обяснение от иранския посланик за нестихващите провокации към България от страна на Техеран", допълни Мирчев.

"Неадекватните реакции на кабинета спрямо кризата в Близкия Изток и произтичащите за страната рискове за пореден път карат България да изглежда плаха, противоречива, неподготвена и неуверена в отбранителната и възпираща сила на съюзите, към които принадлежим", написа още депутатът.

"Трябва да се свика съвместно заседание на парламентарните комисии по отбрана и външна политика, за да се изясни публично нивото на заплаха - включително от терористични и диверсионни действия, без да се крие или спестява информация от българските граждани", добави той.

"Националната сигурност изисква отговорност, твърдост, адекватност и бързи реакции - особено когато България и обществото ни са подложени на системна хибридна война, дезинформация и заплахи от страна на войнствени авторитарни режими", с тези думи завърши поста си Мирчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прокопи

    58 8 Отговор
    Ето го отново. Пица ще поръчваш скоро?.

    21:11 19.08.2026

  • 2 Микробиоложката от Външно

    25 15 Отговор
    разбира само от пи чи въшки.

    21:11 19.08.2026

  • 3 Получила е инструкции

    12 30 Отговор
    чрез Митрофанова!

    21:13 19.08.2026

  • 4 Точен е

    13 46 Отговор
    Оставка на мунчо Крадев ограбил държавата за 4 месеца до шушка

    Коментиран от #20

    21:13 19.08.2026

  • 5 Утре

    45 14 Отговор
    Нека политици с отпаднала необходимост да не дават съвети пк теми, които са им твърде далечни.

    21:13 19.08.2026

  • 6 Асен Василев лидер ПП

    7 14 Отговор
    Радев на тайна среща с олигарси. Разбираме от преборената олигархия. Плъхът пак крие!
    🪎 Радев поел ангажимент да отвори урановите мини към Николай Вълканов от Българската минно-геоложка камара (БМГК).

    За това съобщи самият Вълканов днес. Цитат от Вълканов: "С премиера Румен Радев беше обсъдено бъдещо развитие на добива на уран, волфрам и манган у нас." От министър-председателят нито дума.

    🤮Радев, как е, бориш ли я олигархията?

    В бюджета я нахрани.

    И продължаваш по списък.

    Оставка!

    Коментиран от #34, #35

    21:14 19.08.2026

  • 7 Ганя Путинофила

    5 14 Отговор
    Защо внасяме фурми и шамфастък от Иран?
    Имбецили!

    21:15 19.08.2026

  • 8 Нинова довърши Крадев за грабежа

    11 18 Отговор
    Огромен скандал с управленската програма на прогресистите!
    ‼️Намаляват минималната работна заплата, но запазват многохилядните заплати в бордовете. И увеличение в МВР и МО.
    Потресаваща несправедливост! Записали са си го черно на бяло. Не им пука.
    Програмата им е клишета, но има едно конкретно нещо с конкретен срок: многохилядните заплати в бордовете няма да се замразяват и намаляват и през 2027 година.
    В програмата пише, че до декември 2026 г. ще правят анализ и нова методика за заплатите.
    Това означава, че тази тема няма да присъства в бюджета за 2027, защото той се приема през ноември 2026.
    Анализът на регресистите още няма да е готов.
    Нагло и неморално!
    Правиха ли анализ на майчинството, детските, заплатите на медицинските сестри, акушерки, минимална заплата? Направо ги замразиха.
    Но на клиентелата си от службогонци и роднински назначения (НДК крещящ пример) "ще правят". Нищо няма да правят. Само номера за печелена на време.
    Да не говорим, че се готвят да намалят минималната заплата на близо 500 000 души с нова формула. Без да си мръднат пръста да озаптят цените, както обещаха и излъгаха. Това е най- антисоциалното и най-антихуманно, некадърно и алчно правителство.

    Коментиран от #10, #18

    21:16 19.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И Мая Манолова...

    10 19 Отговор

    До коментар #8 от "Нинова довърши Крадев за грабежа":

    Която подкрепяше мунчо Крадев боташов винаги сега говориш за "зима на масово недоволство". Не недоволство а мунчо ще бъде рaзчлeнeн. Помните ли слогана му преди 4 месеца- "Знаем ,можем и ще успеем". Битка с олигархията и инфлацията. За 4 месеца вдигна ток,вода,топло -енергия ,винетки ,сега цигари и за 4 месеца хранителни продукти с 15% нагоре. В същото време червената му крадлива олигархия която му купи изборите открадна милиарди от народа а за гласувалите за мунчо един ръбест и чепат.

    21:17 19.08.2026

  • 11 ХиХи

    17 6 Отговор
    Мирчака ще даде ли оставка като лама гюру стане НЕ Президент?

    21:17 19.08.2026

  • 12 Горски

    28 7 Отговор
    Да не забравяме, че американските самолети бяха допуснати до летище София от правителството на Росен Желязков. После Гюров имаше 3 месеца да ги изгони, ако е искал, но явно не е искал. Тъй че, да хвърлят цялата кал върху Радев, в случая е тъпо. А и хората помнят кое кога се е случвало. България трябва да е благодарна на Радев, поне ги премести от София където безумците гербажии и шарлатани ги бяха настанили първоначално. Радев е с вързани ръце след антибългаркия договор подписан от Станишев и подновен от мазния хитрец в Банкя! По-добро решение при конкретните обстоятелства, НЯМА! Преди на летище София бяха разположени общо до 14 американски самолета. Интересно, как тогава иранските сили не са преценили възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, по точно - Софийското летище в България?

    21:18 19.08.2026

  • 13 Мирчев

    11 5 Отговор
    Бомба в кутия с пици доставена от Глово на Безмер.Да се обискират всички доставчици на 🍕🍕🍕

    21:19 19.08.2026

  • 14 Джжооo пaaааaaaацyyуyуyлaaaaa👋😁💯👈

    6 10 Отговор
    След тази новина дрьъътиия пaацyyyул клошар копей разбра че мунчо каунов Боташ Крадев го е обрал до шушка и пе няма кой да го спаси от мъките и падна в гаванката с изпражненията и се задуши от изпаренията 🤣🤮🤯

    Коментиран от #25

    21:19 19.08.2026

  • 15 АманДа

    7 4 Отговор
    Объркване, смут и несигурност имам когато гледам този субект - псевдо ми се вижда нещо... но все пак изглежда е красив, умнокрасив и вече прилично дебел, като Карлсон... без да го разбера и забележа..

    21:20 19.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този

    13 1 Отговор
    гум но яд чака за кафяво сладко, че без него не може да живее.

    Поканете го на кафяво сладко.

    21:21 19.08.2026

  • 18 Тъжната истина

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Нинова довърши Крадев за грабежа":

    Спри да работиш за минимална заплата и ще си по-добре!

    21:21 19.08.2026

  • 19 Гълъб парашутист

    6 13 Отговор
    На митрофанова на майка й,тук не е москва,зелените чорапи са до време,България винаги ще остане по-велика от блатните,на коите им даде вяра и писменост!

    Коментиран от #46

    21:23 19.08.2026

  • 20 АманДа

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Точен е":

    изказване на пре-пил им-бе-цил

    21:23 19.08.2026

  • 21 Гост

    7 4 Отговор
    Само на мен ли ми се струва, че Десния Рог, пардон, ухо, на Тоз, го тегли малко надясно в главата!

    21:25 19.08.2026

  • 22 Отговорен, твърд и

    8 3 Отговор
    Дето викат нискочел
    И той се нареди под команда

    21:25 19.08.2026

  • 23 Гробар

    7 2 Отговор
    Воюващия с разносвачи на пици пак се изкека.

    21:28 19.08.2026

  • 24 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    5 4 Отговор
    Крадеца мунчо падна пред заплахите на Иран и се съгласи с удар срещу народа ни а НАТО ни защити -
    НАТО реагира на заплахите на Иран срещу България. Радев и Йотова, които ни вкараха във войната - не. Въпреки, че всички страни членки се обявиха против тази военна авантюра на Тръмп. По-жалки премиер и президент не е имало. Външната ни политика е абсолютен погром. А преди малко оперетният военен министър Димитър Стоянов обявява, че няма директна заплаха за България. НАТО казва, че ще реагира. Тези ни правят на маймуни!

    🇮🇷 Иран директно определя България като заплаха. И вече 4 пъти предупреди, че включването във войната е акт на агресия.
    Днес Файнейшъл таймс поименно ни посочи като мишена. Единствената в Континентална Европа и в НАТО. Радев ни го причини!

    🇬🇧Британският Гардиън сутринта определи Радев като десен популист, който иска да се прави на Орбан. Анализът е пълен с някои неточности, но е уловил основното: Радев е окачествен преди всичко като „непоследователен“, а външната му политика като „транзакционна“. Ключвото в текста е докъде може да извива ръцете на партньорите на България и на собствения си електорат!

    🇷🇺Вчера руският външен министър Лавров предупреди Радев на дипломатичен език - "Познавам го добре". Явно не от общи срещи. Виждали са се един единствен път и то на голям форум в зала в Санкт Петербург през 2018. Руснакът добави, че е хубаво обещаното преди избори да се изпълнява и след това. Звучи като заплаха за поет ангажимент.

    21:29 19.08.2026

  • 25 Гробар

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Джжооo пaaааaaaацyyуyуyлaaaaa👋😁💯👈":

    Хаха. Ти да не гласува за пепедебейските педроизпражнения?

    21:30 19.08.2026

  • 26 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    7 2 Отговор
    🇩🇪Германската преса го съсипа. Там се отметна за Райнметал.

    🇫🇷 Френската заради Киевската декларация. Ле Монд определи поведението на Радев като обидно.

    🇩🇰Успя да ядоса и Дания като на срещата на НАТО в Анкара се оказа единственият представител, който не защити Дания от претенциите на Тръмп да им анексира Гренландия. Било въпрос на самоопределение на местните жители.

    🇺🇸Тръмп му нареди да се включи във войната срещу Иран с нота в петък вечер през посолството в София, което дори няма посланик. Още същия уикенд Радев взе решение на подпис на Министерски съвет. Едва ли е имало по-унизително и жалко включване в историята. На театрален слуга.

    🇵🇱 Полски министър уличи в лъжа твърденията на кабинета, че не са искали техни мигове. И там олекнахме.

    🇹🇷Единствено от Анкара му се радват. Те са на чиста печалба. След "замразяването" на Боташ срещу нищо, по думите на самия Радев, от турската столица валят визити на турски министри. От тях разбираме, че е дал 33% от находището "Хан Тервел" и концесията на магистрала "Черно море". Без закон, без търг, крие се. Крие вече втори месец позорно и протокола към Боташ. Все едно няма да се разбере. Патетичен на Н-та степен.

    👎По-зле не е било. По-дезориентиран, жалък и безавторитетен премиер, президент и министри не сме имали. Не можеш да лъжеш всички навсякъде. Хем ни излагат, хем ни разпродават. Въпросът вече не е дали, а кога ще си ходят. Колкото по-бързо, толкова по-малко щети ще има.

    Коментиран от #33

    21:31 19.08.2026

  • 27 Готов за бой

    3 10 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война. Аз само ги чакам рашките или иранците да ни атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    Коментиран от #31

    21:31 19.08.2026

  • 28 Ами

    4 2 Отговор
    Включването на България във войната срещу Иран си е акт на агресия парекселанс. Какво недоволства това влечуго не е ясно.
    Иран не е Руската федерация да ни търпи к... венските тарикатлъци

    21:34 19.08.2026

  • 29 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    5 3 Отговор
    Калоян Методиев завършва -
    Радев ,ограби ни за 4 месеца както никой друг ,днес реши да вдигнеш пътните глоби както преди вдигна ток,винетки ,парно. При 82 долара за барел петрол цена дизел средна - 1.78 евро. За сравнение при началото на войната в Украйна февруари 2022 г.барел петрол 126 долара ,цена дизел 1.68 евро. И след всички тези щети започна да разпродаваш и България!
    Радев недей като Саддам - иди си сам!

    21:34 19.08.2026

  • 30 ганчо мирчев с двата пръста чело

    7 4 Отговор
    Дpoгари, дрона се оказа окраински, посланието е ясно, нали така!

    21:36 19.08.2026

  • 31 Хаха

    7 5 Отговор

    До коментар #27 от "Готов за бой":

    Такива милитаристични малоумници като теб, българския народ ги зарови в края на София в една обща дупка през 1945г. Никъде няма да ходиш да чакаш в засада, а ще молиш за живота си

    Коментиран от #39

    21:37 19.08.2026

  • 32 Чърчил

    6 2 Отговор
    Нискочелият толбухински кадър не споменава главната причина за иранските заплахи , а именно присъствието на американските самолети в Безмер.Защо от Демократична България не организират протест там срещу янките...

    21:39 19.08.2026

  • 33 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":

    Могат да пишат каквото си искат. Не те са го избирали!

    21:41 19.08.2026

  • 34 Мунчо пребори олигархията.. Мдаа😆

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Асен Василев лидер ПП":

    Един от най-близките хора на Сокола е председателят на Съвета на директорите в „Минстрой Холдинг“ проф. Николай Вълканов. Неотдавна той официално бе награден с най-високия държавен орден „Стара планина“, въпреки че предложението за отличието бе направено още преди две години от служебния кабинет на Гълъб Донев, четем във „Филтър“.

    Вълканов е сред най-приближените хора на Доган, който също получава орден „Стара планина“ през 2005 г., но го връща, защото същото отличие е връчено и на проф. Васил Мръчков — бившия главен прокурор по време на т.нар. Възродителен процес.

    Коментиран от #37

    21:43 19.08.2026

  • 35 Ето кой е един от мунчовите спонсори

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Асен Василев лидер ПП":

    Николай Вълканов е български бизнесмен и дългогодишен вицепрезидент на бившата влиятелна групировка „Мултигруп“, ръководена от Илия Павлов. Към днешна дата той е основен собственик и ръководител на „Минстрой Холдинг“.Професионален път и бизнес.Бил е изпълнителен директор и вицепрезидент на „Мултигруп“ през 90-те години на XX век.След разпадането на групировката оглавява и придобива минно-строителната компания „Минстрой холдинг“.

    21:45 19.08.2026

  • 36 Някой може ли да ми каже

    5 1 Отговор
    Какво е работил бащата на Ивайло Мирчев и дали е бил доносник към ДС?

    Според вас ако Мирчев не е депутат, какво друго може да работи?

    Коментиран от #40

    21:47 19.08.2026

  • 37 Дзак

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Мунчо пребори олигархията.. Мдаа😆":

    Едва ли имаш капацитет да коментираш!

    21:50 19.08.2026

  • 38 Някой може ли да ми каже

    4 2 Отговор
    Кога точно ПП-ДБ и Мирчев са изложили точни факти срещу Пеевски и Борисов за да ги вкарат в затвора?

    Защо Мирчев направи сглобка с най-големите "престъпници на България" Борисов и Пеевски вместо да ги вкара в затвора както обещаваше?

    Защо Мирчев провали живота на един обикновен доставчик на храна и това значи ли, че той може да провали цялата държава?

    21:51 19.08.2026

  • 39 Хей, комунист гнусен

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Хаха":

    Има закон и ти се знае IP то. Не си позволявай такива изказвания!

    21:54 19.08.2026

  • 40 Добруджанец

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Някой може ли да ми каже":

    Секретар в ОК на БКП в Толбухин...

    21:56 19.08.2026

  • 41 България

    3 1 Отговор
    Изглежда плаха и пред украйна след падането на дрона , бе мушмурок ! Ти извини ли се и поиска ли прошка от момчето - доставчик на храна ??????.Айде марш , напускай НС ,ако имаш все още малко останала доблест и се скривай в дълбокия североизток.....

    21:56 19.08.2026

  • 42 Шорт

    2 1 Отговор
    Има много измама при ДеБерастите и ПеПерастите!

    21:58 19.08.2026

  • 43 ХА ХА ХА ХА

    3 0 Отговор
    ТОЯ НЕРЕЗ ЩЕ УМРЕ ОТ ГЛАД АКО НЕ Е РУСИЯ , ЗА ДА Я ПЛЮЕ. ПРОФЕСИОНАЛЕН LAIНОМЕД. ПЪЛЕН БЕЗДАРНИК.

    22:00 19.08.2026

  • 44 1234

    2 0 Отговор
    Нискочелния да ходи при мравояда, който ос"ра конституцията.

    22:01 19.08.2026

  • 45 кумирчев

    2 0 Отговор
    Смешник долен , скривай се!😡😡😡

    22:02 19.08.2026

  • 46 Да даааа

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Гълъб парашутист":

    Не е Москва.Тук е ГЕТО!!!!!!!

    22:04 19.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

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