Мирчев: Вместо да кани Митрофанова на чай и бяло сладко, Велислава Петрова трябваше да поиска обяснение от иранския посланик

"Провокативните заявки пред западни медии на анонимни правителствени източници не са новост в хибридния арсенал на Техеран", това написа в профила си във Фейсбук Ивайло Мирчев.
"Заплахата от днес не е случаен, а целенасочен информационен удар, който цели да предизвика объркване, смут и несигурност, както в България, така и в партньорите ѝ от региона и отвъд него. Именно затова публикацията във Financial Times не трябва да се подминава безотговорно и с лека ръка", добави народният представител от Демократична България.
"Министърът на отбраната Димитър Стоянов отрече наличието на пряка заплаха и подчерта, че "не се води от статии във вестници". Вместо това, министърът убедено се позовава на същите нереформирани служби за сигурност, които в навечерието на руската пълномащабна инвазия в Украйна ни уверяваха, че войната на Владимир Путин е невъзможна", посочи още той.
"Вместо ресорният зам.-министър на отбраната вече да е в НАТО за спешни консултации със съюзниците ни след поредната заплаха от Иран и ескалиращата хибридна война в медийното пространство, чухме за някакви неясни мерки за сигурност, които правителството побързало да предприеме в района на Безмер. Вместо да кани Митрофанова на чай, сладки приказки и бяло сладко в МВнР, външният министър Велислава Петрова - Чамова отдавна трябваше настоятелно да поиска обяснение от иранския посланик за нестихващите провокации към България от страна на Техеран", допълни Мирчев.
"Неадекватните реакции на кабинета спрямо кризата в Близкия Изток и произтичащите за страната рискове за пореден път карат България да изглежда плаха, противоречива, неподготвена и неуверена в отбранителната и възпираща сила на съюзите, към които принадлежим", написа още депутатът.
"Трябва да се свика съвместно заседание на парламентарните комисии по отбрана и външна политика, за да се изясни публично нивото на заплаха - включително от терористични и диверсионни действия, без да се крие или спестява информация от българските граждани", добави той.
"Националната сигурност изисква отговорност, твърдост, адекватност и бързи реакции - особено когато България и обществото ни са подложени на системна хибридна война, дезинформация и заплахи от страна на войнствени авторитарни режими", с тези думи завърши поста си Мирчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прокопи
21:11 19.08.2026
2 Микробиоложката от Външно
21:11 19.08.2026
3 Получила е инструкции
21:13 19.08.2026
4 Точен е
Коментиран от #20
21:13 19.08.2026
5 Утре
21:13 19.08.2026
6 Асен Василев лидер ПП
Радев поел ангажимент да отвори урановите мини към Николай Вълканов от Българската минно-геоложка камара (БМГК).
За това съобщи самият Вълканов днес. Цитат от Вълканов: "С премиера Румен Радев беше обсъдено бъдещо развитие на добива на уран, волфрам и манган у нас." От министър-председателят нито дума.
🤮Радев, как е, бориш ли я олигархията?
В бюджета я нахрани.
И продължаваш по списък.
Оставка!
Коментиран от #34, #35
21:14 19.08.2026
7 Ганя Путинофила
Имбецили!
21:15 19.08.2026
8 Нинова довърши Крадев за грабежа
‼️Намаляват минималната работна заплата, но запазват многохилядните заплати в бордовете. И увеличение в МВР и МО.
Потресаваща несправедливост! Записали са си го черно на бяло. Не им пука.
Програмата им е клишета, но има едно конкретно нещо с конкретен срок: многохилядните заплати в бордовете няма да се замразяват и намаляват и през 2027 година.
В програмата пише, че до декември 2026 г. ще правят анализ и нова методика за заплатите.
Това означава, че тази тема няма да присъства в бюджета за 2027, защото той се приема през ноември 2026.
Анализът на регресистите още няма да е готов.
Нагло и неморално!
Правиха ли анализ на майчинството, детските, заплатите на медицинските сестри, акушерки, минимална заплата? Направо ги замразиха.
Но на клиентелата си от службогонци и роднински назначения (НДК крещящ пример) "ще правят". Нищо няма да правят. Само номера за печелена на време.
Да не говорим, че се готвят да намалят минималната заплата на близо 500 000 души с нова формула. Без да си мръднат пръста да озаптят цените, както обещаха и излъгаха. Това е най- антисоциалното и най-антихуманно, некадърно и алчно правителство.
Коментиран от #10, #18
21:16 19.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 И Мая Манолова...
До коментар #8 от "Нинова довърши Крадев за грабежа":Която подкрепяше мунчо Крадев боташов винаги сега говориш за "зима на масово недоволство". Не недоволство а мунчо ще бъде рaзчлeнeн. Помните ли слогана му преди 4 месеца- "Знаем ,можем и ще успеем". Битка с олигархията и инфлацията. За 4 месеца вдигна ток,вода,топло -енергия ,винетки ,сега цигари и за 4 месеца хранителни продукти с 15% нагоре. В същото време червената му крадлива олигархия която му купи изборите открадна милиарди от народа а за гласувалите за мунчо един ръбест и чепат.
21:17 19.08.2026
11 ХиХи
21:17 19.08.2026
12 Горски
21:18 19.08.2026
13 Мирчев
21:19 19.08.2026
14 Джжооo пaaааaaaацyyуyуyлaaaaa👋😁💯👈
Коментиран от #25
21:19 19.08.2026
15 АманДа
21:20 19.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този
Поканете го на кафяво сладко.
21:21 19.08.2026
18 Тъжната истина
До коментар #8 от "Нинова довърши Крадев за грабежа":Спри да работиш за минимална заплата и ще си по-добре!
21:21 19.08.2026
19 Гълъб парашутист
Коментиран от #46
21:23 19.08.2026
20 АманДа
До коментар #4 от "Точен е":изказване на пре-пил им-бе-цил
21:23 19.08.2026
21 Гост
21:25 19.08.2026
22 Отговорен, твърд и
И той се нареди под команда
21:25 19.08.2026
23 Гробар
21:28 19.08.2026
24 Калоян Методиев бивш шеф на радев
НАТО реагира на заплахите на Иран срещу България. Радев и Йотова, които ни вкараха във войната - не. Въпреки, че всички страни членки се обявиха против тази военна авантюра на Тръмп. По-жалки премиер и президент не е имало. Външната ни политика е абсолютен погром. А преди малко оперетният военен министър Димитър Стоянов обявява, че няма директна заплаха за България. НАТО казва, че ще реагира. Тези ни правят на маймуни!
🇮🇷 Иран директно определя България като заплаха. И вече 4 пъти предупреди, че включването във войната е акт на агресия.
Днес Файнейшъл таймс поименно ни посочи като мишена. Единствената в Континентална Европа и в НАТО. Радев ни го причини!
🇬🇧Британският Гардиън сутринта определи Радев като десен популист, който иска да се прави на Орбан. Анализът е пълен с някои неточности, но е уловил основното: Радев е окачествен преди всичко като „непоследователен“, а външната му политика като „транзакционна“. Ключвото в текста е докъде може да извива ръцете на партньорите на България и на собствения си електорат!
🇷🇺Вчера руският външен министър Лавров предупреди Радев на дипломатичен език - "Познавам го добре". Явно не от общи срещи. Виждали са се един единствен път и то на голям форум в зала в Санкт Петербург през 2018. Руснакът добави, че е хубаво обещаното преди избори да се изпълнява и след това. Звучи като заплаха за поет ангажимент.
21:29 19.08.2026
25 Гробар
До коментар #14 от "Джжооo пaaааaaaацyyуyуyлaaaaa👋😁💯👈":Хаха. Ти да не гласува за пепедебейските педроизпражнения?
21:30 19.08.2026
26 Калоян Методиев бивш шеф на радев
🇫🇷 Френската заради Киевската декларация. Ле Монд определи поведението на Радев като обидно.
🇩🇰Успя да ядоса и Дания като на срещата на НАТО в Анкара се оказа единственият представител, който не защити Дания от претенциите на Тръмп да им анексира Гренландия. Било въпрос на самоопределение на местните жители.
🇺🇸Тръмп му нареди да се включи във войната срещу Иран с нота в петък вечер през посолството в София, което дори няма посланик. Още същия уикенд Радев взе решение на подпис на Министерски съвет. Едва ли е имало по-унизително и жалко включване в историята. На театрален слуга.
🇵🇱 Полски министър уличи в лъжа твърденията на кабинета, че не са искали техни мигове. И там олекнахме.
🇹🇷Единствено от Анкара му се радват. Те са на чиста печалба. След "замразяването" на Боташ срещу нищо, по думите на самия Радев, от турската столица валят визити на турски министри. От тях разбираме, че е дал 33% от находището "Хан Тервел" и концесията на магистрала "Черно море". Без закон, без търг, крие се. Крие вече втори месец позорно и протокола към Боташ. Все едно няма да се разбере. Патетичен на Н-та степен.
👎По-зле не е било. По-дезориентиран, жалък и безавторитетен премиер, президент и министри не сме имали. Не можеш да лъжеш всички навсякъде. Хем ни излагат, хем ни разпродават. Въпросът вече не е дали, а кога ще си ходят. Колкото по-бързо, толкова по-малко щети ще има.
Коментиран от #33
21:31 19.08.2026
27 Готов за бой
Коментиран от #31
21:31 19.08.2026
28 Ами
Иран не е Руската федерация да ни търпи к... венските тарикатлъци
21:34 19.08.2026
29 Калоян Методиев бивш шеф на радев
Радев ,ограби ни за 4 месеца както никой друг ,днес реши да вдигнеш пътните глоби както преди вдигна ток,винетки ,парно. При 82 долара за барел петрол цена дизел средна - 1.78 евро. За сравнение при началото на войната в Украйна февруари 2022 г.барел петрол 126 долара ,цена дизел 1.68 евро. И след всички тези щети започна да разпродаваш и България!
Радев недей като Саддам - иди си сам!
21:34 19.08.2026
30 ганчо мирчев с двата пръста чело
21:36 19.08.2026
31 Хаха
До коментар #27 от "Готов за бой":Такива милитаристични малоумници като теб, българския народ ги зарови в края на София в една обща дупка през 1945г. Никъде няма да ходиш да чакаш в засада, а ще молиш за живота си
Коментиран от #39
21:37 19.08.2026
32 Чърчил
21:39 19.08.2026
33 Дзак
До коментар #26 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":Могат да пишат каквото си искат. Не те са го избирали!
21:41 19.08.2026
34 Мунчо пребори олигархията.. Мдаа😆
До коментар #6 от "Асен Василев лидер ПП":Един от най-близките хора на Сокола е председателят на Съвета на директорите в „Минстрой Холдинг“ проф. Николай Вълканов. Неотдавна той официално бе награден с най-високия държавен орден „Стара планина“, въпреки че предложението за отличието бе направено още преди две години от служебния кабинет на Гълъб Донев, четем във „Филтър“.
Вълканов е сред най-приближените хора на Доган, който също получава орден „Стара планина“ през 2005 г., но го връща, защото същото отличие е връчено и на проф. Васил Мръчков — бившия главен прокурор по време на т.нар. Възродителен процес.
Коментиран от #37
21:43 19.08.2026
35 Ето кой е един от мунчовите спонсори
До коментар #6 от "Асен Василев лидер ПП":Николай Вълканов е български бизнесмен и дългогодишен вицепрезидент на бившата влиятелна групировка „Мултигруп“, ръководена от Илия Павлов. Към днешна дата той е основен собственик и ръководител на „Минстрой Холдинг“.Професионален път и бизнес.Бил е изпълнителен директор и вицепрезидент на „Мултигруп“ през 90-те години на XX век.След разпадането на групировката оглавява и придобива минно-строителната компания „Минстрой холдинг“.
21:45 19.08.2026
36 Някой може ли да ми каже
Според вас ако Мирчев не е депутат, какво друго може да работи?
Коментиран от #40
21:47 19.08.2026
37 Дзак
До коментар #34 от "Мунчо пребори олигархията.. Мдаа😆":Едва ли имаш капацитет да коментираш!
21:50 19.08.2026
38 Някой може ли да ми каже
Защо Мирчев направи сглобка с най-големите "престъпници на България" Борисов и Пеевски вместо да ги вкара в затвора както обещаваше?
Защо Мирчев провали живота на един обикновен доставчик на храна и това значи ли, че той може да провали цялата държава?
21:51 19.08.2026
39 Хей, комунист гнусен
До коментар #31 от "Хаха":Има закон и ти се знае IP то. Не си позволявай такива изказвания!
21:54 19.08.2026
40 Добруджанец
До коментар #36 от "Някой може ли да ми каже":Секретар в ОК на БКП в Толбухин...
21:56 19.08.2026
41 България
21:56 19.08.2026
42 Шорт
21:58 19.08.2026
43 ХА ХА ХА ХА
22:00 19.08.2026
44 1234
22:01 19.08.2026
45 кумирчев
22:02 19.08.2026
46 Да даааа
До коментар #19 от "Гълъб парашутист":Не е Москва.Тук е ГЕТО!!!!!!!
22:04 19.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.