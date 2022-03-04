12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
12.45 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Квитфйел, спускане, тренировка, мъже Евроспорт 1
13.45 Снукър: Уелс оупън, четвъртфинал Евроспорт 1
15.00 "Спартак" (Вн) - "Марица" Диема спорт
15.20 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, щафета, мъже Евроспорт 1
16.50 Ски скокове: Световна купа в Осло, смесено отборно състезание Евроспорт 1
17.00 "Царско село" - ЦСКА 1948 Диема спорт
17.00 Мого GP, първа тренировка за Гран при на Катар МАХ Спорт 2
18.30 Волейбол, "Левски" - "Хебър" Диема спорт 2
19.00 Баскетбол, ЦСКА (Москва) - "Реал" МАХ Спорт 1
19.30 "Дармщад" - "Хайденхайм" Диема спорт 3
20.45 Снукър: Уелс оупън, четвъртфинал Евроспорт 1
21.00 Баскетбол, "Хувентуд" - "Рио Бреоган" Нова спорт
21.00 Голф: PGA тур, "Арнилд Палмър инвитейшънъл", втори ден Евроспорт 1
21.30 "Арминия" - "Аугсбург" Диема спорт 3
21.45 "Шефийлд Юнайтед" - "Нотингам" Диема спорт 2
21.45 "Интер" - "Салернитана" Ринг
21.45 Баскетбол, "Байерн" - "Олимпиакос" МАХ Спорт 1
22.00 "Алавес" - "Севиля" МАХ Спорт 4
22.00 "Лориан" - "Лион" Диема спорт
4 Март, 2022 08:26 5231
Спортът по ТВ в петък (4 март)
Ето какво може да гледаме днес
12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
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