Тенджера под налягане отне 80% от зрението на боксьор

Кубинският боксьор Гилермо Ригондо загуби 80% от зрението си в битов инцидент в Маями.

Шампионът в две категории пострада от тенджера под налягане, като засега лекарите отказват да дават прогнози, но са умерени оптимисти, че може да възстановят част от очите му.

"Когато тенджерата избухна и го видяхме, си помислихме, че е станало най-лошото. Очите му изглеждаха много зле", разказа агентът му Алекс Борноте пред "Ел Нуево Хералд".

41-годишният Ригондо загуби последния си мач от Винсент Астролабио преди дни в Дубай след съдийско решение.