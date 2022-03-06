Тенджера под налягане отне 80% от зрението на боксьор

Кубинският боксьор Гилермо Ригондо загуби 80% от зрението си в битов инцидент в Маями.
Шампионът в две категории пострада от тенджера под налягане, като засега лекарите отказват да дават прогнози, но са умерени оптимисти, че може да възстановят част от очите му.
"Когато тенджерата избухна и го видяхме, си помислихме, че е станало най-лошото. Очите му изглеждаха много зле", разказа агентът му Алекс Борноте пред "Ел Нуево Хералд".
41-годишният Ригондо загуби последния си мач от Винсент Астролабио преди дни в Дубай след съдийско решение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лошо
Коментиран от #9
13:40 06.03.2022
2 Грульо
13:44 06.03.2022
3 Тенджерстан
Коментиран от #8
13:47 06.03.2022
4 Тъп
13:48 06.03.2022
5 Такава
Коментиран от #6
13:48 06.03.2022
6 Мдаа
До коментар #5 от "Такава":Бойлера също е бомба, газта в бутилка и тя, централната газ и тя бомба, автомобилния резервоар също. Просто има техника на безопастност която трябва да се спазва
13:51 06.03.2022
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Абсолют
До коментар #3 от "Тенджерстан":Ял е боб 🤣
14:33 06.03.2022
9 Дън Бай
До коментар #1 от "Лошо":Свински крачета
15:13 06.03.2022