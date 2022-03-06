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Тенджера под налягане отне 80% от зрението на боксьор

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Тенджера под налягане отне 80% от зрението на боксьор

  • гилермо ригондо-
  • бокс-
  • инцидент-
  • тенджера под налягане

41-годишният Ригондо загуби последния си мач от Винсент Астролабио преди дни в Дубай след съдийско решение

Тенджера под налягане отне 80% от зрението на боксьор - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кубинският боксьор Гилермо Ригондо загуби 80% от зрението си в битов инцидент в Маями.

Шампионът в две категории пострада от тенджера под налягане, като засега лекарите отказват да дават прогнози, но са умерени оптимисти, че може да възстановят част от очите му.

"Когато тенджерата избухна и го видяхме, си помислихме, че е станало най-лошото. Очите му изглеждаха много зле", разказа агентът му Алекс Борноте пред "Ел Нуево Хералд".

41-годишният Ригондо загуби последния си мач от Винсент Астролабио преди дни в Дубай след съдийско решение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лошо

    6 0 Отговор
    Абе тоя да не е варил ракия

    Коментиран от #9

    13:40 06.03.2022

  • 2 Грульо

    9 0 Отговор
    Има две важни првила с тез тенджери. Щом заври манджата, винаги се намаля на минималното колкото да къкри и да не пищи свирката на тенджерата. Никога не се отваря капака докато от клапана излиза въздух.

    13:44 06.03.2022

  • 3 Тенджерстан

    2 5 Отговор
    Тенджери под налягане е отживелица от соца.

    Коментиран от #8

    13:47 06.03.2022

  • 4 Тъп

    1 4 Отговор
    Тези тенджери не са за всекидневна употреба

    13:48 06.03.2022

  • 5 Такава

    5 5 Отговор
    бомба не внасям в къщата си ! Жалко за човека !

    Коментиран от #6

    13:48 06.03.2022

  • 6 Мдаа

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Такава":

    Бойлера също е бомба, газта в бутилка и тя, централната газ и тя бомба, автомобилния резервоар също. Просто има техника на безопастност която трябва да се спазва

    13:51 06.03.2022

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абсолют

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тенджерстан":

    Ял е боб 🤣

    14:33 06.03.2022

  • 9 Дън Бай

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лошо":

    Свински крачета

    15:13 06.03.2022

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