Нюкасъл спечели наддаването с Милан за нидерландски национал

Нюкасъл Юнайтед официално представи Свен Ботман, като първото си звездно попълнение за новия сезон. Смята се, че клубът е платил €37 млн. на Лил за услугите му.

22-годишният централен защитник бе водещо име в трансферния списък на шампиона на Италия - Милан, но изглежда новите арабски собственици на „свраките“ са демонстрирали прословутата си финансова мощ.

Ботман е подписал договор за 5 години и макар все още да няма информация за размера на заплатата му, слуховете са, че тя е умножена десетократно на това, което „песовете“ му плащаха през изминалата кампания. А именно от €20 хил. на €200 хил. на седмица.

✍️ Newcastle United have agreed a deal in principle with LOSC Lille to sign Dutch defender Sven Botman for an undisclosed fee!



