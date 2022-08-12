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Спортът по ТВ в петък, 12 август

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Спортът по ТВ в петък, 12 август

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък, 12 август - 1
Снимка: fakti.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

10.00 Плуване, Европейско първенство БНТ 3
14.20 Колоездене: "Арктик рейс", втори етап Евроспорт 1
15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
17.00 Колоездене: Обиколка на Скандинавия за жени, четвърти етап Евроспорт 1
17.30 Колоездене на писта: Европейско първенство в Мюнхен, втори ден Евроспорт 2
18.30 "Черно море" - "Пирин" Диема спорт
19.00 Тенис, турнир в Монреал МАХ Спорт 1
19.00 Плуване, Европейско първенство БНТ 3
19.30 "Кайзерслаутерн" - "Падерборн" Диема спорт 2
19.30 "Нюрнберг" - "Хайденхайм" Нова спорт
20.45 Конен спорт: Световно първенство в Хернинг, прескачане на препятствия Евроспорт 1
21.00 "Хебър" - "Славия" Диема спорт
21.30 "Фрайбург" - "Борусия" (Д) Диема спорт 3
22.00 "Осасуна" - "Севиля" МАХ Спорт 4
22.00 "Леванте" - "Уеска" МАХ Спорт 2
22.00 "Нант" - "Лил" Диема спорт 2
22.00 "Уотфорд" - "Бърнли" Нова спорт
22.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2
22.15 "Каза Пиа" - "Бенфика" Ринг


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