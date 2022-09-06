Новини
Спорт »
Други спортове »
Спортът по ТВ в сряда (7 септември)

1 0030

Спортът по ТВ в сряда (7 септември)

  • спорт тв-
  • тв спорт-
  • спорт-
  • футбол

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (7 септември) - 1
Снимка: fakti.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

15.30 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 17 Евроспорт 1
16.30 „Мохун Баган“ – „Куала Лумпур Сити“ Нова спорт
17.15 Баскетбол, България – Белгия БНТ 3
18.30 Лека атлетика, Диамантена лига, Цюрих МАХ Спорт 2
19.00 Волейбол, световно първенство МАХ Спорт 1
19.00 Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинал Евроспорт 1
19.20 Колоездене: Предизвикателство на Мадрид за жени, първи етап Евроспорт 2
19.45 „Аякс“ – „Рейнджърс“ Би Ти Ви Екшън
19.45 „Айнтрахт“ – „Спортинг“ Ринг
22.00 „Наполи“ – „Ливърпул“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Интер“ – „Байерн“ Ринг
22.00 Волейбол, световно първенство МАХ Спорт 1
03.30 „Мелгар“ – „Индепендиенте дел Вале“ МАХ Спорт 3
03.30 „Фламенго“ – „Велес“ МАХ Спорт 4


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 5 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове