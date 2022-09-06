15.30 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 17 Евроспорт 1
16.30 „Мохун Баган“ – „Куала Лумпур Сити“ Нова спорт
17.15 Баскетбол, България – Белгия БНТ 3
18.30 Лека атлетика, Диамантена лига, Цюрих МАХ Спорт 2
19.00 Волейбол, световно първенство МАХ Спорт 1
19.00 Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинал Евроспорт 1
19.20 Колоездене: Предизвикателство на Мадрид за жени, първи етап Евроспорт 2
19.45 „Аякс“ – „Рейнджърс“ Би Ти Ви Екшън
19.45 „Айнтрахт“ – „Спортинг“ Ринг
22.00 „Наполи“ – „Ливърпул“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Интер“ – „Байерн“ Ринг
22.00 Волейбол, световно първенство МАХ Спорт 1
03.30 „Мелгар“ – „Индепендиенте дел Вале“ МАХ Спорт 3
03.30 „Фламенго“ – „Велес“ МАХ Спорт 4
7 Септември, 2022 07:43 1 0030
Спортът по ТВ в сряда (7 септември)
Ето какво може да гледаме днес
15.30 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 17 Евроспорт 1
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