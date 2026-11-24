Ботев Пловдив се раздели със старши треньора Станислав Генчев и неговия щаб. Клубът съобщи, че решението е взето по взаимно съгласие, като от отбора си тръгват още помощниците Живко Миланов, Йордан Господинов и Даниел Иванов.

„ПФК Ботев Пловдив и старши треньорът на представителния отбор Станислав Генчев, заедно с неговия щаб, се разделят по взаимно съгласие“, се посочва в съобщението на клуба. От Ботев са благодарили на специалиста и екипа му за професионализма, отдадеността и постигнатите резултати.

До назначаването на постоянен наследник представителният тим ще бъде воден от Лъчезар Балтанов. Първото му предизвикателство ще бъде предстоящият двубой срещу Черно море.

Към момента Ботев Пловдив не е обявил кой ще заеме постоянно треньорския пост. Имената на потенциални кандидати се обсъждат в спортните медии, но няма официално потвърден избор от клуба.

Генчев се завърна начело на Ботев през май 2026 г. Това беше вторият му престой в клуба. В рамките на настоящия сезон той изведе тима в 17 официални мача, в които Ботев постигна 9 победи, 3 равенства и 5 загуби във всички турнири.

Последният мач на 45-годишния специалист беше равенството 3:3 с ЦСКА на стадион „Христо Ботев“ на 22 ноември. След 15 изиграни мача в Първа лига пловдивският тим заема пето място с 24 точки.

Раздялата идва непосредствено преди следващия шампионатен двубой на Ботев. До назначаването на нов треньор оперативното ръководство на отбора е поверено на Балтанов.