Представители на УЕФА посетиха стадион „Българска армия“ два дни преди първия европейски мач на ЦСКА на реконструираното съоръжение. „Червените“ ще приемат Трабзонспор на 26 ноември от 22:00 часа в двубой от основната фаза на Лигата на конференциите.

Гостите от евроцентралата са пожелали да дойдат по-рано, тъй като стадионът ще приеме първия си евромач. Според „Телеграф“ представителите на УЕФА са останали впечатлени от новата арена и са преценили, че организацията около срещата ще премине безпроблемно.

Двубоят с Трабзонспор ще бъде четвъртият мач на ЦСКА в основната фаза на турнира и първият му европейски двубой на „Българска армия“. В състава на турския тим е египетският нападател Мохамед Салах, което поставя допълнителен акцент върху домакинството на ЦСКА. Срещата е част от четвъртия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите.