Спортът по ТВ в събота (11 февруари)

05.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 2

09.50 Ски скокове: Световна купа в Хинценбах, малка шанца, жени Евроспорт 1

11.20 Формула "Е": Световен шампионат, Хайдарабад Евроспорт 2

11.30 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Куршевел, спускане, жени Евроспорт 1

12.30 ЦСКА 1948 - "Хебър" Диема спорт

12.30 "Левски" - "Черно море" Диема спорт 3

12.50 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, трети етап, жени Евроспорт 2

14.00 "Нюрнберг" - "Регенсбург" Нова спорт

14.30 "Уест Хем" - "Челси" Диема спорт 2

14.30 Фрийстайл ски: Световна купа в Вал Маленко, ски бабуни, двойки, мъже и жени Евроспорт 2

15.00 "Спартак" - "Лудогорец" Диема спорт

15.00 Рали, световен шампионат, Швеция МАХ Спорт 1

15.15 Биатлон: Световен шампионат в Оберхоф, спринт, жени Евроспорт 1

16.00 "Емполи" - "Специя" МАХ Спорт 3

16.00 Тенис, турнир в Монпелие МАХ Спорт 1

16.00 Колокрос: Суперпрестиж лига в Миделкерке, мъже Евроспорт 2

16.15 Ръгби, Ейре - Франция МАХ Спорт 2

16.30 "Байерн" - "Бохум" Диема спорт 3

17.00 "Арсенал" - "Брентфорд" Диема спорт 2

17.00 Ски скокове: Световна купа в Лейк Плесид, голяма шанца, мъже Евроспорт 1

17.15 "Алмерия" - "Бетис" МАХ Спорт 4

17.15 Колоездене: Обиколка на Мурсия, мъже Евроспорт 2

18.00 "Монако" - ПСЖ Нова спорт

19.00 "Лече" - "Рома" МАХ Спорт 3

19.00 Баскетбол, "Берое" - "Черноморец" МАХ Спорт 2

19.00 Колоездене на писта: Европейско първенство в Гренхен, четвърти ден Евроспорт 1

19.30 "Севиля" - "Майорка" МАХ Спорт 4

19.30 "Борнемут" - "Нюкасъл" Диема спорт 2

19.30 "Лайпциг" - "Унион" Диема спорт 3

20.00 "Янина" - "Йоникос" Диема спорт

20.00 Голф: PGA тур, Финикс оупън, трети ден Евроспорт 2

21.30 "Хайденхайм" - "Хамбургер" Нова спорт

21.45 "Лацио" - "Аталанта" МАХ Спорт 3

22.00 "Валенсия" - "Атлетик" МАХ Спорт 4

22.00 "Клермон" - "Марсилия" Диема спорт 3

22.00 Бокс, галавечер от Великобритания Диема спорт

22.30 "Витория" (Гимараеш) - "Портимонензе" Ринг

22.30 НХЛ, "Бостън" - "Вашингтон" МАХ Спорт 1

23.45 Ски скокове: Световна купа в Лейк Плесид, мъже Евроспорт 1

01.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 2

01.00 НБА, "Бруклин" - "Филаделфия" Диема спорт 2

03.00 НХЛ, "Минесота" - "Ню Джърси" МАХ Спорт 1

03.30 НБА, "Голдън Стейт" - "ЛА Лейкърс" Диема спорт 3

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