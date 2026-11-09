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Василев и Андреев с победи в Херсонисос

Василев и Андреев с победи в Херсонисос

9 Ноември, 2026 10:12 395 1

  • александър василев-
  • адриан андреев-
  • тенис-
  • херсонисос-
  • чалънджър 50

Двамата българи продължават към решаващия кръг на квалификациите за турнира „Чалънджър 50“ в Гърция

Василев и Андреев с победи в Херсонисос - 1
Снимка: БГНЕС
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Александър Василев и Адриан Андреев започнаха с победи участието си в квалификациите на турнира по тенис от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос, Гърция. Надпреварата се играе на твърди кортове и е с награден фонд 56 700 евро.

Поставеният под номер 10 Александър Василев се наложи над шведа Арвид Нордквист с 3:6, 6:1, 6:1. Българският национал за Купа „Дейвис“ загуби първия сет, но спечели убедително следващите два. Мачът продължи 1 час и 48 минути.

В решаващия кръг за място в основната схема Василев ще срещне Бенжамин Пиетри от Франция. Двубоят е част от програмата на квалификациите за турнира в Херсонисос.

Адриан Андреев, който е номер 12 в схемата, победи японеца Риотаро Тагучи със 7:5, 6:3. Срещата продължи 1 час и 55 минути. В следващия си мач българинът ще играе срещу третия поставен в квалификациите Никита Мащаков от Украйна.

С успехите си Василев и Андреев си осигуриха по една точка за световната ранглиста и по 305 евро от наградния фонд.

Адриан Андреев ще участва и в турнира на двойки. Той ще си партнира с украинеца Владислав Орлов, а двамата ще започнат срещу българина Алекс Ганчев и Саша Маес от Люксембург.


Гърция
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    Рекох, че ППДБ са взели кметското място на предсрочните избори на некоя баланка, а то съвпадение на имената! 🤣

    10:48 09.11.2026

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