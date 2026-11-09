Василев и Андреев с победи в Херсонисос

Александър Василев и Адриан Андреев започнаха с победи участието си в квалификациите на турнира по тенис от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос, Гърция. Надпреварата се играе на твърди кортове и е с награден фонд 56 700 евро.

Поставеният под номер 10 Александър Василев се наложи над шведа Арвид Нордквист с 3:6, 6:1, 6:1. Българският национал за Купа „Дейвис“ загуби първия сет, но спечели убедително следващите два. Мачът продължи 1 час и 48 минути.

В решаващия кръг за място в основната схема Василев ще срещне Бенжамин Пиетри от Франция. Двубоят е част от програмата на квалификациите за турнира в Херсонисос.

Адриан Андреев, който е номер 12 в схемата, победи японеца Риотаро Тагучи със 7:5, 6:3. Срещата продължи 1 час и 55 минути. В следващия си мач българинът ще играе срещу третия поставен в квалификациите Никита Мащаков от Украйна.

С успехите си Василев и Андреев си осигуриха по една точка за световната ранглиста и по 305 евро от наградния фонд.

Адриан Андреев ще участва и в турнира на двойки. Той ще си партнира с украинеца Владислав Орлов, а двамата ще започнат срещу българина Алекс Ганчев и Саша Маес от Люксембург.