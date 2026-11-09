Вихрен планира партньорство с братовчед на Роналдиньо

Вихрен планира сътрудничество с Витор Сезар Руас Леал, представен като първи братовчед на Роналдиньо. Той прекара няколко дни в Сандански, където наблюдава две тренировки на отбора и изгледа домакинската победа с 3:1 срещу Локомотив Горна Оряховица.

Витор Сезар работи по управлението на спортни проекти и международни трансфери на футболисти. Дейността му обхваща Испания, Австрия, Унгария, Италия и Бразилия, а агенцията му Vitor KN Soccer SL си сътрудничи с клубове като Жирона, Виляреал и Бетис. По време на посещението си в Сандански Витор Сезар е набелязал няколко играчи на Вихрен, които ще бъдат следени през следващите месеци. Планът предвижда и изпращането на футболисти във Вихрен на проби. При одобрение те могат да бъдат привлечени в първия състав.

Друга част от намеренията е организирането на футболни кампове под егидата на Барселона. Витор Сезар има контакти с президента на каталунския клуб Жоан Лапорта и спортния директор Деко, посочва „24 часа“. Собственикът на Вихрен Константин Динев е получил покана да присъства на футболно шоу в Барселона на 4 декември. Сред обявените гости са бившият бразилски национал Роберто Карлос, Деко и Маркос Сена, както и други известни футболисти от Бразилия и Испания.

Посещението на Витор Сезар съвпадна с победата на Вихрен над Локомотив Горна Оряховица в 15-ия кръг на Втора лига. Вихрен спечели с 3:1, след като Венцислав Бенгюзов откри резултата, Антон Тунгаров удвои преднината, а третото попадение беше автогол на Мариян Иванов. Мауро Рибейро вкара почетния гол за гостите.

След успеха Вихрен се изкачи временно на първото място в класирането. Предстоящите проби и планираните кампове ще определят дали заявеното партньорство ще доведе до конкретни трансфери и съвместни футболни проекти.