Льо Пен и Меланшон водят преди президентските избори във Франция

Марин льо Пен и Жан-Люк Меланшон запазват първите две позиции преди президентските избори във Франция през 2027 г. Льо Пен е начело във всички тествани сценарии за първия тур с между 34% и 36% от намеренията за гласуване, а Меланшон е втори с между 18% и 19%, показва последното проучване на Толуна-Харис Интерактив.
Анкетата е проведена онлайн между 3 и 5 ноември сред 2101 регистрирани избиратели. Данните са събрани от по-голяма извадка от 2436 пълнолетни французи, подбрана и претеглена по метода на квотите.
Центърът остава зад двамата фаворити
Преднината на Льо Пен пред останалите кандидати се запазва във всички разгледани конфигурации. Лидерът на „Национален сбор“ получава между 34% и 36%, докато Меланшон е между 18% и 19%.
При сценарий, в който Едуар Филип е единственият кандидат на центъра, той събира 14%, а Рафаел Глуксман - 12%. Меланшон достига 19% и има пет пункта преднина пред Филип. В други конфигурации разликата между кандидата на „Непокорна Франция“ и третия в подреждането достига седем процентни пункта.
Проучването показва по-слаби резултати за центристкия лагер и когато са включени едновременно Филип и Габриел Атал. В тази конфигурация Меланшон получава 18%, а Филип и Глуксман - по 11%. Атал остава с 6%.
Льо Пен има голяма преднина във втория тур
В хипотетичен втори тур между Льо Пен и Меланшон кандидатът на „Национален сбор“ би получил 68% от гласовете срещу 32% за съперника си. Льо Пен води и в двубоите с Глуксман и Филип - съответно с 60% срещу 40% и с 58% срещу 42%.
Според Толуна-Харис Интерактив 48% от анкетираните очакват Льо Пен да спечели президентските избори, докато 17% посочват Меланшон като бъдещ победител. Тези данни измерват обществените нагласи в момента на проучването, а не представляват прогноза за крайния резултат.
Развитието на кампанията вече оказва натиск върху центристките и десноцентристките кандидати да търсят общ подход. Бившият премиер Габриел Атал заяви, че не може да приеме вторият тур да бъде между Льо Пен и Меланшон и определи евентуалното обединяване на центъра и дясното като „неизбежно“. Едуар Филип отхвърли идеята за общи първични избори, което оставя въпроса за единна кандидатура нерешен.
Първият тур на президентските избори във Франция е насрочен за 18 април 2027 г., а вторият - за 2 май. До вота остават още месеци, през които кандидатурите, евентуалните съюзи и избирателната активност могат да променят съотношението на силите.
Източници: uk.marketscreener.com, 567politics.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Трябва да се започне отнякъде!!!
12:27 09.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Урсула
И ваксини им дадох и в къщи ги прибрах като стадо.
12:27 09.11.2026
4 Овчар
12:28 09.11.2026
5 Соваж бейби
12:42 09.11.2026
6 Мата Хари от Крушари
12:44 09.11.2026
7 хаха
Коментиран от #9
12:47 09.11.2026
8 стоян георгиев
12:55 09.11.2026
9 Соваж бейби
До коментар #7 от "хаха":🤣🤣🤮мислиш ли че французите ще му даде власт и повери суверенитета на Франция на веселяка ? В държавата има 56 милиардери ,и чети - според последните данни от доклада на UBS за богатството, във Франция има около 2,4 милиона доларови милионери, като страната отбелязва сериозен ръст и е сред водещите в Европа по този показател (с около 34 600 нови милионери за последната година). В други издания и по-широки оценки (като Global Wealth Report) числото достига до 2,89 милиона души.Световна класация: Франция се нарежда на едно от челната места в света (обикновено на 3-то или 4-то място) по общ брой милионери, изпреварвайки редица големи икономики като Германия, Япония и Великобритания.Само в района на Париж и Ил дьо Франс живеят над 160 000 милионери (около 1 на всеки 74 жители) ти правя точен превод дали Меланшон ще спечели 😉 който иска частично да заграби фирми и да ги национализира, лъжите му че ще дава високи заплати на хората и френско гражданство на мигрантите само за да се докопа до власт ама няма да я получи понеже палестинци, иранци, африканци в Франция нямат право да гласуват нямат гражданство само чупят и правят безредици по протести .
12:59 09.11.2026