Льо Пен и Меланшон водят преди президентските избори във Франция

Марин льо Пен и Жан-Люк Меланшон запазват първите две позиции преди президентските избори във Франция през 2027 г. Льо Пен е начело във всички тествани сценарии за първия тур с между 34% и 36% от намеренията за гласуване, а Меланшон е втори с между 18% и 19%, показва последното проучване на Толуна-Харис Интерактив.

Анкетата е проведена онлайн между 3 и 5 ноември сред 2101 регистрирани избиратели. Данните са събрани от по-голяма извадка от 2436 пълнолетни французи, подбрана и претеглена по метода на квотите.

Центърът остава зад двамата фаворити

Преднината на Льо Пен пред останалите кандидати се запазва във всички разгледани конфигурации. Лидерът на „Национален сбор“ получава между 34% и 36%, докато Меланшон е между 18% и 19%.

При сценарий, в който Едуар Филип е единственият кандидат на центъра, той събира 14%, а Рафаел Глуксман - 12%. Меланшон достига 19% и има пет пункта преднина пред Филип. В други конфигурации разликата между кандидата на „Непокорна Франция“ и третия в подреждането достига седем процентни пункта.

Проучването показва по-слаби резултати за центристкия лагер и когато са включени едновременно Филип и Габриел Атал. В тази конфигурация Меланшон получава 18%, а Филип и Глуксман - по 11%. Атал остава с 6%.

Льо Пен има голяма преднина във втория тур

В хипотетичен втори тур между Льо Пен и Меланшон кандидатът на „Национален сбор“ би получил 68% от гласовете срещу 32% за съперника си. Льо Пен води и в двубоите с Глуксман и Филип - съответно с 60% срещу 40% и с 58% срещу 42%.

Според Толуна-Харис Интерактив 48% от анкетираните очакват Льо Пен да спечели президентските избори, докато 17% посочват Меланшон като бъдещ победител. Тези данни измерват обществените нагласи в момента на проучването, а не представляват прогноза за крайния резултат.

Развитието на кампанията вече оказва натиск върху центристките и десноцентристките кандидати да търсят общ подход. Бившият премиер Габриел Атал заяви, че не може да приеме вторият тур да бъде между Льо Пен и Меланшон и определи евентуалното обединяване на центъра и дясното като „неизбежно“. Едуар Филип отхвърли идеята за общи първични избори, което оставя въпроса за единна кандидатура нерешен.

Първият тур на президентските избори във Франция е насрочен за 18 април 2027 г., а вторият - за 2 май. До вота остават още месеци, през които кандидатурите, евентуалните съюзи и избирателната активност могат да променят съотношението на силите.

Източници: uk.marketscreener.com, 567politics.com