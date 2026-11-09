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Спешни промени в състава на България

Спешни промени в състава на България

9 Ноември, 2026 12:22 559 0

  • мартин минчев-
  • светослав ковачев-
  • национален отбор-
  • лига на нациите

Мартин Минчев е получил контузия в мача с Висла. На негово място Атанас Рибарски повика футболиста на Арда

Спешни промени в състава на България - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мартин Минчев отпадна от състава на България за последните два мача от Лигата на нациите. Нападателят на Краковия е получил контузия при загубата с 1:2 от Висла на 6 ноември и няма да може да играе срещу Исландия и Естония.

Минчев започна двубоя като титуляр, но беше заменен през второто полувреме. Българският футболен съюз потвърди отпадането му от групата, а селекционерът Атанас Рибарски направи промяна в състава.

На мястото на Минчев е повикан Светослав Ковачев от Арда. В официалното съобщение се посочва:

„На негово място селекционерът Атанас Рибарски повика футболиста на Арда Светослав Ковачев.“

Ковачев се разписа при победата на Арда с 2:1 над Септември (София) в Първа лига. С неговото включване тимът от Кърджали вече има двама представители в националния отбор. Другият е защитникът Димитър Велковски.

България ще приеме Исландия на 13 ноември на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Три дни по-късно националният отбор ще гостува на Естония в Талин.

Двата двубоя са последни за България в настоящото издание на Лигата на нациите. Отпадането на Минчев оставя Рибарски без един от нападателите му, докато Ковачев получава възможност да се включи в подготовката за заключителните срещи.


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