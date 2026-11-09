Ландо Норис след победата: Беше много тежко състезание, наистина много тежко

Ландо Норис спечели Гран при на Сао Пауло във Формула 1 след състезание с променливи условия на пистата „Интерлагос“. Пилотът на Макларън потегли от полпозишън и завърши 71-те обиколки за 1:35:23.504 часа. Макс Верстапен остана втори на 14,6 секунди.

Норис загуби позиции в началото, но успя да си върне лидерството в надпреварата, която премина от мокро към сухо трасе и отново към дъжд. Така британецът записа третата си победа през сезона и се върна към успехите след трудните последни състезания.

„Беше много тежко състезание, наистина много тежко. Стартът ми не беше най-добрият. Имаше много предизвикателства, свързани с условията. Преминаването към сликове на мокра настилка винаги е трудно, особено когато се бориш за лидерството и се опитваш да наваксаш малко“, заяви Норис.

Пилотът на Макларън посочи, че ключът към победата е бил да запази спокойствие и да не допуска грешки.

„Най-важното беше, че запазих хладнокръвие. Не допуснах грешки и поддържах темпото, когато беше необходимо. Радвам се отново да съм на най-високото стъпало на подиума. Какво по-хубаво място да го направя от Сао Пауло“, каза Норис.

Успехът му е първият в Бразилия за пилот, стартирал от първа позиция, след победата на Люис Хамилтън през 2016 г. След финала Норис благодари на екипа на Макларън за работата през сезона и заяви, че този път е успял да възнагради усилията му с резултат.

Празненствата на подиума завършиха с куриозен момент. Традиционната бутилка с шампанско се счупи в ръцете на Норис по време на отбелязването на победата.

До края на сезона остават три състезания. Следващият кръг във Формула 1 е Гран при на Лас Вегас, което ще се проведе на 22 ноември.