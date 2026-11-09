Кремъл отхвърли участие на Европа в преговорите в Абу Даби

Кремъл отхвърли възможността европейски представители да участват в предстоящите мирни преговори за Украйна в Абу Даби. Новият кръг разговори е насрочен за 10 и 11 ноември и се очаква да събере делегации на Русия, Украйна и Съединените щати.

„Никой няма да ги покани на масата за преговори“, заяви съветникът на Кремъл по външната политика Юрий Ушаков в отговор на въпрос дали европейски пратеници могат да се присъединят към срещата. Думите му бяха цитирани от американската агенция AP.

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също определи формата като тристранен. Той заяви, че европейските държави все още не са решили кой има право да говори от тяхно име, и определи позицията им като „продължителна нерешителност и липса на готовност“.

Европа заявява, че ще бъде представена

Позицията на Москва обаче се разминава с изявленията на европейски представители. Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че европейците ще бъдат „добре представени“ в разговорите, а Франция ще участва в тях.

„Европа ще бъде добре представена и Франция ще бъде в Абу Даби, за да участва в тези разговори“, каза Баро пред френските медии. Той уточни, че няма да бъде лично на масата за преговори и че все още не е решено кой ще представлява Франция.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също потвърди, че Европейският съюз ще присъства в Абу Даби заедно с партньорите си. Тя не посочи подробности за състава и статута на европейската делегация.

Спорът е за формата и гаранциите за сигурност

Разговорите на 10 и 11 ноември са планирани под американско посредничество. Сред очакваните теми са възможно прекратяване на огъня и гаранциите за сигурност, които биха последвали евентуално споразумение между Москва и Киев.

Европейските държави настояват да имат роля в обсъжданията, тъй като всяко бъдещо споразумение би засегнало сигурността на континента и отношенията между Украйна, Русия, Европейския съюз и НАТО. Москва, от своя страна, настоява разговорите да се водят в ограничен формат между трите страни, които пряко участват в подготвяните преговори.

Така преди началото на срещата остава неясно дали европейските представители ще бъдат част от самите преговори, или ще участват в отделни консултации извън основната маса. Потвърдено е, че руска, украинска и американска делегация ще се срещнат в Абу Даби.

Източници: apnews.com, euronews.com