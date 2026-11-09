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Кремъл отхвърли участие на Европа в преговорите в Абу Даби
  Тема: Украйна

Кремъл отхвърли участие на Европа в преговорите в Абу Даби

9 Ноември, 2026 12:28 1 512 70

  • кремъл-
  • абу даби-
  • мирни преговори-
  • украйна-
  • европейски съюз

Москва настоява разговорите да останат тристранни между Русия, Украйна и САЩ. Франция и Европейската комисия заявиха, че европейците ще бъдат представени

Кремъл отхвърли участие на Европа в преговорите в Абу Даби - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кремъл отхвърли възможността европейски представители да участват в предстоящите мирни преговори за Украйна в Абу Даби. Новият кръг разговори е насрочен за 10 и 11 ноември и се очаква да събере делегации на Русия, Украйна и Съединените щати.

„Никой няма да ги покани на масата за преговори“, заяви съветникът на Кремъл по външната политика Юрий Ушаков в отговор на въпрос дали европейски пратеници могат да се присъединят към срещата. Думите му бяха цитирани от американската агенция AP.

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също определи формата като тристранен. Той заяви, че европейските държави все още не са решили кой има право да говори от тяхно име, и определи позицията им като „продължителна нерешителност и липса на готовност“.

Европа заявява, че ще бъде представена

Позицията на Москва обаче се разминава с изявленията на европейски представители. Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че европейците ще бъдат „добре представени“ в разговорите, а Франция ще участва в тях.

„Европа ще бъде добре представена и Франция ще бъде в Абу Даби, за да участва в тези разговори“, каза Баро пред френските медии. Той уточни, че няма да бъде лично на масата за преговори и че все още не е решено кой ще представлява Франция.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също потвърди, че Европейският съюз ще присъства в Абу Даби заедно с партньорите си. Тя не посочи подробности за състава и статута на европейската делегация.

Спорът е за формата и гаранциите за сигурност

Разговорите на 10 и 11 ноември са планирани под американско посредничество. Сред очакваните теми са възможно прекратяване на огъня и гаранциите за сигурност, които биха последвали евентуално споразумение между Москва и Киев.

Европейските държави настояват да имат роля в обсъжданията, тъй като всяко бъдещо споразумение би засегнало сигурността на континента и отношенията между Украйна, Русия, Европейския съюз и НАТО. Москва, от своя страна, настоява разговорите да се водят в ограничен формат между трите страни, които пряко участват в подготвяните преговори.

Така преди началото на срещата остава неясно дали европейските представители ще бъдат част от самите преговори, или ще участват в отделни консултации извън основната маса. Потвърдено е, че руска, украинска и американска делегация ще се срещнат в Абу Даби.

Източници: apnews.com, euronews.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    39 30 Отговор
    Тюууу........пак познах!!!
    Плачете, паветници!!!

    Коментиран от #2, #11

    12:29 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Логично

    55 29 Отговор
    Фашистите ще правят всичко възможно за да прецакат мира докато не разберат на 100%,че никога няма да победят Украйна .

    Коментиран от #40

    12:30 09.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 679876576

    33 26 Отговор
    само така! няма място за лигави претенции!

    12:31 09.11.2026

  • 6 Бай онзи

    44 22 Отговор
    Европейците ще гледат като куче пред месарница!

    Коментиран от #10

    12:32 09.11.2026

  • 7 Ами тези от Кремъл

    16 37 Отговор
    Да си останат в кочината.На никого няма да липсват.

    Коментиран от #57

    12:32 09.11.2026

  • 8 всеки да си знае мястото

    32 13 Отговор
    Европа е страна в конфликта .Тя е представена от Украйна-Зеленски там

    12:32 09.11.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    40 9 Отговор
    СПОРЕД УЧЕБНИЦИТЕ
    .. РФ Е НАЙ - ГОЛЯМАТА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА ???
    ...

    Коментиран от #17, #20, #62

    12:32 09.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Някой

    20 2 Отговор
    Реално трябва да се договарят само Русия с Украйна и никой друг. Другите само ще се пречкат.
    Отделно после за измислици като санкции и така нататък, но това е отделен процес за глобална сигурност.

    12:35 09.11.2026

  • 14 Kaлпазанин

    31 2 Отговор
    ЕС се управлява от идиоти ,а ние сме офце че търпим

    12:36 09.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Атина Палада

    25 2 Отговор
    Боже , Божкелеее и тия се канят за преговори :))) Русия и САЩ им решават съдбата..Каква Европа ще има ,в какъв формат да бъде ,а те се "наадат" за преговори.Колко са смешни:)

    Коментиран от #24, #32, #36, #61

    12:36 09.11.2026

  • 17 Чел си

    3 13 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Фалшиви новини дядка.

    Коментиран от #43

    12:36 09.11.2026

  • 18 хихи бихи

    19 2 Отговор
    Може ли да не си канен на нещо и да присъстваш?Хахаха свършиха вече френските мокри сънища и европейските амбиции за превъзходство.Драги ми кроасани без вурстове веднъж подадена ръка не се отхапва.От сега нататък драги ми евро лидерасти вече сте лакей в краката на меца.

    12:37 09.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Някой

    14 3 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Преди давали, че Русия държи над 38% от територията на Европа. Втората най-голяма европейска държава е ... Казахстан (там свършва Урал) който граничи с Китай. Третата е Турция. Четвърта бе Украйна - отдавна не.

    12:37 09.11.2026

  • 21 ЧеБурашка

    24 8 Отговор
    Европа е един от основните виновници за тази война и няма място на преговорите...

    Коментиран от #41, #68

    12:37 09.11.2026

  • 22 путин ще клекне

    3 22 Отговор
    ЕС е непреодолима сила!!!

    12:38 09.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 СВО ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    4 11 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Свиквай.

    Коментиран от #27, #28

    12:38 09.11.2026

  • 25 Волен

    4 11 Отговор
    Песков защо не е ходил в казарма?

    12:39 09.11.2026

  • 26 Спомням

    12 1 Отговор
    Си конференцията за мир в Швейцария, където не поканиха Русия! Приеха мирен договор, осъдиха руснаците да плащат репарации, ядоха, пиха и се веселиха! Да не се повтори, но в Абу Даби?

    Коментиран от #34

    12:40 09.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Атина Палада

    15 3 Отговор

    До коментар #24 от "СВО ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Всички видяхме провала на СВО по площадите на европейските градове:)

    12:41 09.11.2026

  • 29 Цар Борис

    3 12 Отговор
    Тъпаците от кремъл

    12:41 09.11.2026

  • 30 И какви козове

    11 1 Отговор
    Има ЕС за да настоява за нещо?! Освен още 10 пакета санкции да наложат които повече не работят. Те дори пари не могат да съберат за тази и другата година да подарят на Украйна

    Коментиран от #37

    12:42 09.11.2026

  • 31 ккк

    15 0 Отговор
    ще бъдете там , ама на тротоара пред залата. Прости брюкселски дирници

    Коментиран от #39

    12:42 09.11.2026

  • 32 Русийката

    3 10 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    С БВП 1% от световната икономика викаш🤣🤣🤣
    Дето 5 години яде калта в Донбас.

    Коментиран от #42

    12:42 09.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Най-лесно

    5 2 Отговор
    Беше да направят преговорите в ООН! В присъствието на всички страни членки, за да няма отмятания и скрити договорки! Но явно на някой не му изнася!

    12:44 09.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ЕС бомби Путин 5; години

    2 9 Отговор

    До коментар #30 от "И какви козове":

    Малко ли е?

    12:45 09.11.2026

  • 38 Оня

    11 0 Отговор
    Е па може да отидат, все пак някой трябва почисти WC след като приключи цирка!

    12:45 09.11.2026

  • 39 Ще събират

    8 1 Отговор

    До коментар #31 от "ккк":

    С панички дарения за Украйна! 🤣🥲🤣😂😅

    12:46 09.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Соломон

    4 9 Отговор

    До коментар #21 от "ЧеБурашка":

    Да бе Русия нападна Украйна а виновна е Европа

    Коментиран от #47, #49, #59

    12:47 09.11.2026

  • 42 Същата

    7 1 Отговор

    До коментар #32 от "Русийката":

    Която след 200 млрд от Америка и 300 млрд подарени на Украйна отказва да загуби стратегически и си орибра20% от Украйна и 50% от полезните и изкопаеми

    12:47 09.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Госあ

    11 1 Отговор
    Братчедите разказаха играта на ЕС 😆 направо го занулиха. Демократите разпалиха войната, републиканците го сложиха на ЕС. Разбира се, с помощта на корумпирани чиновници

    12:47 09.11.2026

  • 45 от тая среща ,потника ще се върне

    7 2 Отговор
    като на💩ран.

    12:48 09.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 заработваш ли старши

    9 1 Отговор

    До коментар #41 от "Соломон":

    Ще получиш потупване по рамото.

    12:49 09.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Само питам

    7 2 Отговор

    До коментар #41 от "Соломон":

    Ти присъства ли на нападението или така ти казаха ?

    Коментиран от #67

    12:50 09.11.2026

  • 50 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Европа както и Украйна ме са субект в преговорите между САЩ и Русия ,а обект .

    12:52 09.11.2026

  • 51 войната продължава

    5 1 Отговор
    3eлeнcки oбяви в интepвю зa СНН, чe нямa дa пpизнae никaкви дoгoвopeнocти мeждy CAЩ, Kитaй и Pycия в Шънджън и щe пpoвaли пpeгoвopитe мeждy Pycия и Укpaйнa в Aбy Дaби !!

    12:53 09.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Без име..

    6 4 Отговор
    Като дойдат демократите ще разпишат капитулацията на еврокочинатя.. Неизбежно.

    12:56 09.11.2026

  • 55 Без име..

    6 0 Отговор
    Франция и Германия имат лоша карма .Едните заради робството ,другите заради Хитлер ..Това ги мачка .

    12:58 09.11.2026

  • 56 Селянин

    2 5 Отговор
    Когато отидеш агресивен в чуждо село с цел да вършиш злини ,даже и керемидите те бият ,но те откъде да знаят ?

    12:58 09.11.2026

  • 57 Лиз ач евроатлантик

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ами тези от Кремъл":

    Ами доста е забавно, когато някой от кочината БГ ,нарича Русия кочина.

    12:59 09.11.2026

  • 58 млад атлантик

    7 0 Отговор
    Систематичното свеждане на част от човечеството до статута на добитък продължава. Този процес напредва особено бързо във Великобритания. Там те започнаха да подготвят обществеността за драстично намаляване на стандартите в хранителната промишленост. Не става въпрос само за богати на протеини щурци и хлебарки. Британската държавна пропагандна агенция BBC, заедно с редица големи издания, публикува новинарски истории от рода на „хранителни отпадъци като отличен източник на фибри“. Позовавайки се на учени, те убеждават публиката, че горната част, люспите, остатъците, обелките и други подобни са не само годни за консумация, но и необходими за трапезата – след, разбира се, обработка, за да станат продаваеми. Очевидно следващата стъпка ще бъде да се обясни, че канализационните отпадъци, след „правилна обработка“, разбира се, ще бъдат ценен източник на протеини, мазнини и въглехидрати.

    13:00 09.11.2026

  • 59 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Соломон":

    Сюлеймане .най си те обичам като Лука .другите някак си ме отвращават.Цунки 💋 ,мило !

    Коментиран от #69

    13:01 09.11.2026

  • 60 Без име..

    3 3 Отговор
    Киев и Окрайната ще изчезнат в историята ..Градът ще бъде преименуван на Владимиград..На Путин..

    13:02 09.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 стоян

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    До 9 ком - другар русията не е държава а е федерация от мюслюмански и не мюслюмански републики

    13:02 09.11.2026

  • 63 Атлантик

    4 3 Отговор
    Крепостните най-много ги е страх от Европа,явно усещат, че Европа ще им види сметката и дай Боже по-скоро!

    13:02 09.11.2026

  • 64 Антирашист5046

    1 3 Отговор

    До коментар #53 от "Без име..":

    Така е било и с велика германия на хитлер !

    13:03 09.11.2026

  • 65 Бункерен плъх

    5 4 Отговор
    Никой нищо в света не може да направи без Европа това са само едни измишльотини които си вълнуват едноклетъчните Европа е локомотива на света от тук идва всичко така че едноклетъчните и магаретарите отвъд океана нищо не мога да направят сами

    13:03 09.11.2026

  • 66 Ефрейтор Боташ

    5 2 Отговор
    аз пък отхвърлям съществуването на мустакати подчвеци , и изобщо руски подчвеци на Земята ..не трябвате и не сте нужни на никой и за нищо!

    13:05 09.11.2026

  • 67 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Само питам":

    Само да попитам . Ти така ли си се родил,ili idiotizma tie v slestvie na travma

    13:05 09.11.2026

  • 68 Антирашист5047

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "ЧеБурашка":

    Като си се кръстил на руска кукла ,оставаш руска кукла !

    13:07 09.11.2026

  • 69 Соломон

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "стоян георгиев":

    Знам че ти харесва да го цунка6 sapoliv

    13:07 09.11.2026

  • 70 Ти пък! Как ти дойде това на умът.

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Без име..":

    Ние ще плащаме. Калпавите решения на политиците ги плащат обикновените хора в случая с обедняване и инфлация. Западът си помисли, че насреща има някаква Русия от по-миналия век, но ако не си забелязал не само Западът се развива и има технологии, но и руснаците също си имат и наука и технологии. За разлика от Европа си имат достатъчно енергийни ресурси и могат да си произведат почти всичко. Високите технологии, които Западът твърди че Русия няма изискват много скъпа поддръжка и з ада се поддържа това преимущество ако въобще има такова, то обикновения човек трябва да плати сметката обеднявайки. Задавал ли си си някога въпросът защо някои хора още си поддържат старите, класически съветски автомобили? Защото не искат да обеднеят, поддържайки западен автомобил. Това е истината опростена технология със скромна поддръжка срещу сравнително по-луксозно изпълнение, но значително по-скъпа поддръжка и според мен това ще бъде технологичния спор и занапред, но и включително в тази война.

    13:08 09.11.2026

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