Кремъл отхвърли участие на Европа в преговорите в Абу Даби

Кремъл отхвърли възможността европейски представители да участват в предстоящите мирни преговори за Украйна в Абу Даби. Новият кръг разговори е насрочен за 10 и 11 ноември и се очаква да събере делегации на Русия, Украйна и Съединените щати.
„Никой няма да ги покани на масата за преговори“, заяви съветникът на Кремъл по външната политика Юрий Ушаков в отговор на въпрос дали европейски пратеници могат да се присъединят към срещата. Думите му бяха цитирани от американската агенция AP.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също определи формата като тристранен. Той заяви, че европейските държави все още не са решили кой има право да говори от тяхно име, и определи позицията им като „продължителна нерешителност и липса на готовност“.
Европа заявява, че ще бъде представена
Позицията на Москва обаче се разминава с изявленията на европейски представители. Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че европейците ще бъдат „добре представени“ в разговорите, а Франция ще участва в тях.
„Европа ще бъде добре представена и Франция ще бъде в Абу Даби, за да участва в тези разговори“, каза Баро пред френските медии. Той уточни, че няма да бъде лично на масата за преговори и че все още не е решено кой ще представлява Франция.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също потвърди, че Европейският съюз ще присъства в Абу Даби заедно с партньорите си. Тя не посочи подробности за състава и статута на европейската делегация.
Спорът е за формата и гаранциите за сигурност
Разговорите на 10 и 11 ноември са планирани под американско посредничество. Сред очакваните теми са възможно прекратяване на огъня и гаранциите за сигурност, които биха последвали евентуално споразумение между Москва и Киев.
Европейските държави настояват да имат роля в обсъжданията, тъй като всяко бъдещо споразумение би засегнало сигурността на континента и отношенията между Украйна, Русия, Европейския съюз и НАТО. Москва, от своя страна, настоява разговорите да се водят в ограничен формат между трите страни, които пряко участват в подготвяните преговори.
Така преди началото на срещата остава неясно дали европейските представители ще бъдат част от самите преговори, или ще участват в отделни консултации извън основната маса. Потвърдено е, че руска, украинска и американска делегация ще се срещнат в Абу Даби.
Източници: apnews.com, euronews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Плачете, паветници!!!
Коментиран от #2, #11
12:29 09.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Логично
Коментиран от #40
12:30 09.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 679876576
12:31 09.11.2026
6 Бай онзи
Коментиран от #10
12:32 09.11.2026
7 Ами тези от Кремъл
Коментиран от #57
12:32 09.11.2026
8 всеки да си знае мястото
12:32 09.11.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. РФ Е НАЙ - ГОЛЯМАТА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА ???
...
Коментиран от #17, #20, #62
12:32 09.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Някой
Отделно после за измислици като санкции и така нататък, но това е отделен процес за глобална сигурност.
12:35 09.11.2026
14 Kaлпазанин
12:36 09.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Атина Палада
Коментиран от #24, #32, #36, #61
12:36 09.11.2026
17 Чел си
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Фалшиви новини дядка.
Коментиран от #43
12:36 09.11.2026
18 хихи бихи
12:37 09.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Някой
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Преди давали, че Русия държи над 38% от територията на Европа. Втората най-голяма европейска държава е ... Казахстан (там свършва Урал) който граничи с Китай. Третата е Турция. Четвърта бе Украйна - отдавна не.
12:37 09.11.2026
21 ЧеБурашка
Коментиран от #41, #68
12:37 09.11.2026
22 путин ще клекне
12:38 09.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 СВО ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #16 от "Атина Палада":Свиквай.
Коментиран от #27, #28
12:38 09.11.2026
25 Волен
12:39 09.11.2026
26 Спомням
Коментиран от #34
12:40 09.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Атина Палада
До коментар #24 от "СВО ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Всички видяхме провала на СВО по площадите на европейските градове:)
12:41 09.11.2026
29 Цар Борис
12:41 09.11.2026
30 И какви козове
Коментиран от #37
12:42 09.11.2026
31 ккк
Коментиран от #39
12:42 09.11.2026
32 Русийката
До коментар #16 от "Атина Палада":С БВП 1% от световната икономика викаш🤣🤣🤣
Дето 5 години яде калта в Донбас.
Коментиран от #42
12:42 09.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Най-лесно
12:44 09.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ЕС бомби Путин 5; години
До коментар #30 от "И какви козове":Малко ли е?
12:45 09.11.2026
38 Оня
12:45 09.11.2026
39 Ще събират
До коментар #31 от "ккк":С панички дарения за Украйна! 🤣🥲🤣😂😅
12:46 09.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Соломон
До коментар #21 от "ЧеБурашка":Да бе Русия нападна Украйна а виновна е Европа
Коментиран от #47, #49, #59
12:47 09.11.2026
42 Същата
До коментар #32 от "Русийката":Която след 200 млрд от Америка и 300 млрд подарени на Украйна отказва да загуби стратегически и си орибра20% от Украйна и 50% от полезните и изкопаеми
12:47 09.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Госあ
12:47 09.11.2026
45 от тая среща ,потника ще се върне
12:48 09.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 заработваш ли старши
До коментар #41 от "Соломон":Ще получиш потупване по рамото.
12:49 09.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Само питам
До коментар #41 от "Соломон":Ти присъства ли на нападението или така ти казаха ?
Коментиран от #67
12:50 09.11.2026
50 Сатана Z
12:52 09.11.2026
51 войната продължава
12:53 09.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Без име..
12:56 09.11.2026
55 Без име..
12:58 09.11.2026
56 Селянин
12:58 09.11.2026
57 Лиз ач евроатлантик
До коментар #7 от "Ами тези от Кремъл":Ами доста е забавно, когато някой от кочината БГ ,нарича Русия кочина.
12:59 09.11.2026
58 млад атлантик
13:00 09.11.2026
59 стоян георгиев
До коментар #41 от "Соломон":Сюлеймане .най си те обичам като Лука .другите някак си ме отвращават.Цунки 💋 ,мило !
Коментиран от #69
13:01 09.11.2026
60 Без име..
13:02 09.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 стоян
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":До 9 ком - другар русията не е държава а е федерация от мюслюмански и не мюслюмански републики
13:02 09.11.2026
63 Атлантик
13:02 09.11.2026
64 Антирашист5046
До коментар #53 от "Без име..":Така е било и с велика германия на хитлер !
13:03 09.11.2026
65 Бункерен плъх
13:03 09.11.2026
66 Ефрейтор Боташ
13:05 09.11.2026
67 Соломон
До коментар #49 от "Само питам":Само да попитам . Ти така ли си се родил,ili idiotizma tie v slestvie na travma
13:05 09.11.2026
68 Антирашист5047
До коментар #21 от "ЧеБурашка":Като си се кръстил на руска кукла ,оставаш руска кукла !
13:07 09.11.2026
69 Соломон
До коментар #59 от "стоян георгиев":Знам че ти харесва да го цунка6 sapoliv
13:07 09.11.2026
70 Ти пък! Как ти дойде това на умът.
До коментар #53 от "Без име..":Ние ще плащаме. Калпавите решения на политиците ги плащат обикновените хора в случая с обедняване и инфлация. Западът си помисли, че насреща има някаква Русия от по-миналия век, но ако не си забелязал не само Западът се развива и има технологии, но и руснаците също си имат и наука и технологии. За разлика от Европа си имат достатъчно енергийни ресурси и могат да си произведат почти всичко. Високите технологии, които Западът твърди че Русия няма изискват много скъпа поддръжка и з ада се поддържа това преимущество ако въобще има такова, то обикновения човек трябва да плати сметката обеднявайки. Задавал ли си си някога въпросът защо някои хора още си поддържат старите, класически съветски автомобили? Защото не искат да обеднеят, поддържайки западен автомобил. Това е истината опростена технология със скромна поддръжка срещу сравнително по-луксозно изпълнение, но значително по-скъпа поддръжка и според мен това ще бъде технологичния спор и занапред, но и включително в тази война.
13:08 09.11.2026