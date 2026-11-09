Двукратен шампион пое третия отбор на ЦСКА

Йордан Юруков е новият треньор на третия отбор на ЦСКА. 43-годишният бивш полузащитник и двукратен шампион с „армейците“ наследява Даниел Моралес, който пое Спартак Варна.

Юруков вече направи своя дебют начело на ЦСКА III в Югозападната Трета лига. В първия си мач тимът загуби с 0:1 като гост на Миньор Перник.

Бившият футболист на ЦСКА започна работа в академията на клуба през лятото на 2024 г. До назначаването си начело на третия състав той водеше отбора до 17 години.

Смяната на треньора последва преминаването на Моралес в Спартак Варна. Юруков поема ЦСКА III в хода на сезона, като първото му изпитание вече беше гостуването на Миньор Перник.