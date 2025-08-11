Новини
Пловдивчанинът Илия Танчев е изчезналият в Охридското езеро

Пловдивчанинът Илия Танчев е изчезналият в Охридското езеро

11 Август, 2025 19:04 729 6

Засега от него няма следа

Пловдивчанинът Илия Танчев е изчезналият в Охридското езеро - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

52-годишният пловдивчанин Илия Танчев е изчезналият в Охридското езеро българин. В петък тръгнал към Охрид.

Това разкри "Пловдив24".

Качил снимка във фейсбук профила си, на която се вижда и част от оборудването му. В Македония в събота се гмуркал със свой приятел, който е местен. След като Илия не излязъл от водата, приятелят му подал сигнал до властите.

Оттогава Илия е издирван от Червения кръст, Езерната полиция и местния водолазен клуб "Амфора“. Засега от него няма следа.


Северна Македония
Оценка 1 от 1 гласа.
Оценка 1 от 1 гласа.
Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Питане

    Тази на снимката дъщеря му ли е, или е причината да изчезне ?

    19:09 11.08.2025

  • 2 Такъв хубав мъж

    Язък ако е загинал.

    19:09 11.08.2025

  • 3 хихи

    избягал от-.......
    Опечалените ...

    .деца, жена любовница...

    19:11 11.08.2025

  • 4 Човека

    Е естет! С вкус към млади красавици.

    19:12 11.08.2025

  • 5 Назад, назад

    Вижте на дъното. Дрон пратете, там е глибоко.

    19:14 11.08.2025

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    ТАКИВА ТЕРМИНАТОРИ СА НАЙ - ЛЕСНИТЕ
    ......
    КАТО ВЪВ ВИЦА ЗА ТЕРМИНАТОРА В УКРАЙНА - ПОСЛЕДНОТО НЕЩО КОЕТО ЗАПИСАЛ В ПАМЕТТА БИЛО
    РУСКАТА ЛОПАТА КОЯТО ГО УДРЯ В ГЛАВАТА :))

    19:15 11.08.2025

