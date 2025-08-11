Пловдивчанинът Илия Танчев е изчезналият в Охридското езеро

52-годишният пловдивчанин Илия Танчев е изчезналият в Охридското езеро българин. В петък тръгнал към Охрид.
Това разкри "Пловдив24".
Качил снимка във фейсбук профила си, на която се вижда и част от оборудването му. В Македония в събота се гмуркал със свой приятел, който е местен. След като Илия не излязъл от водата, приятелят му подал сигнал до властите.
Оттогава Илия е издирван от Червения кръст, Езерната полиция и местния водолазен клуб "Амфора“. Засега от него няма следа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питане
19:09 11.08.2025
2 Такъв хубав мъж
19:09 11.08.2025
3 хихи
Опечалените ...
.деца, жена любовница...
19:11 11.08.2025
4 Човека
19:12 11.08.2025
5 Назад, назад
19:14 11.08.2025
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
КАТО ВЪВ ВИЦА ЗА ТЕРМИНАТОРА В УКРАЙНА - ПОСЛЕДНОТО НЕЩО КОЕТО ЗАПИСАЛ В ПАМЕТТА БИЛО
РУСКАТА ЛОПАТА КОЯТО ГО УДРЯ В ГЛАВАТА :))
19:15 11.08.2025