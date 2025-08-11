Новини
Зоопарк в Лайпциг бе принуден да евтаназира три новородени амурски тигърчета

Зоопарк в Лайпциг бе принуден да евтаназира три новородени амурски тигърчета

11 Август, 2025 14:45 1 851 16

Малките представители на застрашения вид били едва на три дни

Зоопарк в Лайпциг бе принуден да евтаназира три новородени амурски тигърчета - 1
Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Зоопаркът в Лайпциг, Източна Германия, съобщи в събота, че е бил принуден да евтаназира три новородени тигърчета, след като майка им не успяла да се погрижи за тях, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Малките, представители на застрашения вид амурски тигър, били едва на три дни. Според изявление на зоопарка, решението е взето, за да се предотврати продължително страдание. Изкуственото им хранене и отглеждане не е било разглеждано като вариант, тъй като противоречи на принципите за управление на дивата природа, съобразени със специфичните нужди на вида.

Тигърчетата се родили в сряда вечерта от тигрицата Юшка, която станала майка за първи път. Няколко часа след раждането тя се отвърнала от малките си.
Такова поведение е тъжно от човешка гледна точка, но е част от живота в животинското царство“, коментира директорът на зоопарка Йорг Юнхолд.

В следващите два дни, без майчина грижа, тигърчетата започнали да измръзват и да отслабват. „Когато малките вече не проявяват активно поведение, което би стимулирало майката да ги храни или да произвежда мляко, ние сме изправени пред тежката отговорност да им спестим страданието от глад“, обясни ветеринарният лекар Андреас Бернхард.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И тук европейска тъпота

    56 1 Отговор
    Убили трите животинчета, защото отглеждането им "противоречи на принципите за управление на дивата природа". Ако ги бяха оставили да живеят можеха да ги подарят на някой друг зоопарк, който не следва подобни принципи. Решили хората да си играят на Господ.

    Коментиран от #13, #15

    14:52 11.08.2025

  • 2 Айде сега,

    24 6 Отговор
    къде са от"четири лапи",кучкарите,коткарите и другите мякащи в подкрепа на животните?!Или само тук могат да претендират за фактори! Човекът е по важен от всичките ви животни!!!

    14:54 11.08.2025

  • 3 Георгиев

    32 1 Отговор
    Побъркани и доктори и администратори! Може би понеже майката не е в дивата природа се е отнесла така. Когато в дивата природа има 10 майки и няколко подходят като Юшка, да го приемем за нормално. Но когато е в неговата природа, всичко е по друго и тия немци не са прави. За убиване са, дето убиват малките. Що не ги предложиха за осиновяване от граждани?

    Коментиран от #6, #12

    14:56 11.08.2025

  • 4 немчугите

    26 1 Отговор
    пак взеха да превъртат на всички фронтове

    14:56 11.08.2025

  • 5 Рашко

    20 1 Отговор
    Да ги беха пуснали в Шуменското плато, сред дивата природа..

    15:09 11.08.2025

  • 6 ежко

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "Георгиев":

    Това са 100% идиоти!Ами да махнат кожиозите по болниците, защото "противоречи на принципите за управление на дивата природа".Може и да забраним медицината -противоречи на природата, а наказването за саморазправа, съвсем противоречи на еволюцията!Откъде ги намират подобни откачалки и кой ги учи на подобна философия!

    15:11 11.08.2025

  • 7 Пламен

    14 0 Отговор
    Идиоти .

    15:18 11.08.2025

  • 8 БеГемот

    7 3 Отговор
    Хора с принципи...и аз така когато видя някой сляп да пресича не му помагам а го оставям на дивата природа ...да се оправя сам...да са научи....

    15:21 11.08.2025

  • 10 Сила

    8 0 Отговор
    МАЛОУМНИЦИ ....ТОТАЛНИ МАЛОУМНИЦИ !!!

    15:33 11.08.2025

  • 11 Далавера ще има тука

    3 1 Отговор
    Уж ги убиват , а после ги отглеждат тайно и оп , биват продадени на частни зоопаркове или колекционери!

    15:34 11.08.2025

  • 12 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Георгиев":

    Абсолютно , в БГ то има достатъчно провинциални бекове с кинти ,които искат да имат тигри , леопарди , пантери , слонове , жирафи и кво ли още не в селските си имения ....ето пантерата , всички знаят чия е , на некъв забогател делиормански чобанин , колко му е да вземе да гледа и тигри !!!

    15:38 11.08.2025

  • 13 Kaлпазанин

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "И тук европейска тъпота":

    Борсата ли 🤔🤔🤔тва са джендъри бря ,ако бяха американски някав вид сигурно нямаше да ги умъртвят ама са амурски руски демек ,затова са ги умъртвили

    15:38 11.08.2025

  • 14 Културен Антрополог

    4 0 Отговор
    Мръсни ФАШАГИ НАЦИСТИ
    Къв немски боклук трябва да си убиеш НАЙ-сладките същества малки кубчета тигърчета
    Ако го бяха продали щяха да вземат доста евра

    15:50 11.08.2025

  • 15 Дебнещ

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "И тук европейска тъпота":

    То и майката да е в зоопарка противоречи на живота в естествените условия ама да не съм циничен..... Кажете си нямаме кадри които да се грижат за тях.

    15:51 11.08.2025

  • 16 Да питам

    2 0 Отговор
    А, къде са зелените прегръщащи на дървета?

    15:54 11.08.2025