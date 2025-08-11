Зоопарк в Лайпциг бе принуден да евтаназира три новородени амурски тигърчета

Зоопаркът в Лайпциг, Източна Германия, съобщи в събота, че е бил принуден да евтаназира три новородени тигърчета, след като майка им не успяла да се погрижи за тях, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Малките, представители на застрашения вид амурски тигър, били едва на три дни. Според изявление на зоопарка, решението е взето, за да се предотврати продължително страдание. Изкуственото им хранене и отглеждане не е било разглеждано като вариант, тъй като противоречи на принципите за управление на дивата природа, съобразени със специфичните нужди на вида.

Тигърчетата се родили в сряда вечерта от тигрицата Юшка, която станала майка за първи път. Няколко часа след раждането тя се отвърнала от малките си.

„Такова поведение е тъжно от човешка гледна точка, но е част от живота в животинското царство“, коментира директорът на зоопарка Йорг Юнхолд.

В следващите два дни, без майчина грижа, тигърчетата започнали да измръзват и да отслабват. „Когато малките вече не проявяват активно поведение, което би стимулирало майката да ги храни или да произвежда мляко, ние сме изправени пред тежката отговорност да им спестим страданието от глад“, обясни ветеринарният лекар Андреас Бернхард.