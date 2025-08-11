Зоопарк в Лайпциг бе принуден да евтаназира три новородени амурски тигърчета

Зоопаркът в Лайпциг, Източна Германия, съобщи в събота, че е бил принуден да евтаназира три новородени тигърчета, след като майка им не успяла да се погрижи за тях, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Малките, представители на застрашения вид амурски тигър, били едва на три дни. Според изявление на зоопарка, решението е взето, за да се предотврати продължително страдание. Изкуственото им хранене и отглеждане не е било разглеждано като вариант, тъй като противоречи на принципите за управление на дивата природа, съобразени със специфичните нужди на вида.
Тигърчетата се родили в сряда вечерта от тигрицата Юшка, която станала майка за първи път. Няколко часа след раждането тя се отвърнала от малките си.
„Такова поведение е тъжно от човешка гледна точка, но е част от живота в животинското царство“, коментира директорът на зоопарка Йорг Юнхолд.
В следващите два дни, без майчина грижа, тигърчетата започнали да измръзват и да отслабват. „Когато малките вече не проявяват активно поведение, което би стимулирало майката да ги храни или да произвежда мляко, ние сме изправени пред тежката отговорност да им спестим страданието от глад“, обясни ветеринарният лекар Андреас Бернхард.
1 И тук европейска тъпота
Коментиран от #13, #15
14:52 11.08.2025
2 Айде сега,
14:54 11.08.2025
3 Георгиев
Коментиран от #6, #12
14:56 11.08.2025
4 немчугите
14:56 11.08.2025
5 Рашко
15:09 11.08.2025
6 ежко
До коментар #3 от "Георгиев":Това са 100% идиоти!Ами да махнат кожиозите по болниците, защото "противоречи на принципите за управление на дивата природа".Може и да забраним медицината -противоречи на природата, а наказването за саморазправа, съвсем противоречи на еволюцията!Откъде ги намират подобни откачалки и кой ги учи на подобна философия!
15:11 11.08.2025
7 Пламен
15:18 11.08.2025
8 БеГемот
15:21 11.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сила
15:33 11.08.2025
11 Далавера ще има тука
15:34 11.08.2025
12 Сила
До коментар #3 от "Георгиев":Абсолютно , в БГ то има достатъчно провинциални бекове с кинти ,които искат да имат тигри , леопарди , пантери , слонове , жирафи и кво ли още не в селските си имения ....ето пантерата , всички знаят чия е , на некъв забогател делиормански чобанин , колко му е да вземе да гледа и тигри !!!
15:38 11.08.2025
13 Kaлпазанин
До коментар #1 от "И тук европейска тъпота":Борсата ли 🤔🤔🤔тва са джендъри бря ,ако бяха американски някав вид сигурно нямаше да ги умъртвят ама са амурски руски демек ,затова са ги умъртвили
15:38 11.08.2025
14 Културен Антрополог
Къв немски боклук трябва да си убиеш НАЙ-сладките същества малки кубчета тигърчета
Ако го бяха продали щяха да вземат доста евра
15:50 11.08.2025
15 Дебнещ
До коментар #1 от "И тук европейска тъпота":То и майката да е в зоопарка противоречи на живота в естествените условия ама да не съм циничен..... Кажете си нямаме кадри които да се грижат за тях.
15:51 11.08.2025
16 Да питам
15:54 11.08.2025