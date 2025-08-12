Новини
Димитър Якимов на 84!

12 Август, 2025 11:23

Легендата на българския футбол чества рожден ден днес

Димитър Якимов на 84! - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес една от най-големите легенди в българския футбол – великият Димитър Якимов, празнува своя 84-и рожден ден!

Роден е на 12 август 1941 г. в село Шлегово, днес в Северна Македония. Заслужил майстор на спорта от 1965 г. Един от изявените български футболисти, с отлична техника, добри организаторски и реализаторски способности, коректен на терена.

Якимов е седемкратен шампион с ЦСКА и 6 пъти е носител на Купата на Съветската армия. Наречен и "Поета на футбола", той се превръща в идол на цели поколения „червени“ привърженици заради уникалния си дрибъл и ненадмината техника.

Участник е в емблематичните полуфинални сблъсъци на ЦСКА срещу Интер за Купата на европейските шампиони през 1967 година.

С националния отбор на България е европейски шампион за юноши през 1959 година, а през 1961 година, като част от мъжкия отбор, реализира победния гол срещу Франция в Италия и класира „трикольорите“ за първи път на Световно първенство - през 1962 година в Чили.

След това е участник на още два Мондиала - през 1966-а в Англия и през 1970-а в Мексико, както и на Олимпиадата през 1960 година.


  • 1 Перо

    8 1 Отговор
    За мен това е най-добрия футболист за всички времена с всичките му други кусури! Да му е честито и да е жив и здрав!

    11:25 12.08.2025

  • 2 мърсула

    1 1 Отговор
    бързо ще му мине
    като на куче 🐕‍🦺

    11:28 12.08.2025

  • 3 стенли

    8 1 Отговор
    Поклон! Дълбоко уважение за положителните емоции за всички фенове и българи!!!

    11:30 12.08.2025

  • 4 Чорбара

    11 1 Отговор
    За мен е чест ,че съм го гледал на живо.
    Хабер си нямате младите какво нещо бяха футболистите преди демокрацията.

    11:38 12.08.2025

  • 5 Фен

    8 1 Отговор
    Голям си , бате Митко !
    Вълшебник с топката !
    Ти, Соколето, Гунди , Чико и много други - майстори , с фантазия играехте този футбол.
    Днешните са това , което е отражение на нивото на ръководството на БФС.

    11:42 12.08.2025

  • 6 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Славист съм , но неговото поколение и той самият бяха велики футболисти. Събираха десетки хиляди по стадионите.
    Жив и здрав!

    12:20 12.08.2025

