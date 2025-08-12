Димитър Якимов на 84!

Днес една от най-големите легенди в българския футбол – великият Димитър Якимов, празнува своя 84-и рожден ден!

Роден е на 12 август 1941 г. в село Шлегово, днес в Северна Македония. Заслужил майстор на спорта от 1965 г. Един от изявените български футболисти, с отлична техника, добри организаторски и реализаторски способности, коректен на терена.

Якимов е седемкратен шампион с ЦСКА и 6 пъти е носител на Купата на Съветската армия. Наречен и "Поета на футбола", той се превръща в идол на цели поколения „червени“ привърженици заради уникалния си дрибъл и ненадмината техника.

Участник е в емблематичните полуфинални сблъсъци на ЦСКА срещу Интер за Купата на европейските шампиони през 1967 година.

С националния отбор на България е европейски шампион за юноши през 1959 година, а през 1961 година, като част от мъжкия отбор, реализира победния гол срещу Франция в Италия и класира „трикольорите“ за първи път на Световно първенство - през 1962 година в Чили.

След това е участник на още два Мондиала - през 1966-а в Англия и през 1970-а в Мексико, както и на Олимпиадата през 1960 година.