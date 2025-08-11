Новини
Калин Стоянов: Радев все повече заприличва на своя пряк ръководител и идол от Москва

11 Август, 2025 10:21 754 57

Докато той и придворните му препускат по отцепените от полицията булеварди и кръстовища, жителите и гостите на град Варна търпеливо чакат на 40-градусовата жега

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от „ДПС-Ново начало” Калин Стоянов с остра критика към президента Румен Радев.

"След като взе участие в церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск 2025 г. на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, в разгара на летния сезон „разединителят“ на българското общество Румен Радев, успешно блокира цяла Варна със своето „скромно“ присъствие", написа той.

Стоянов пише, че в световен мащаб има едва шепа президенти, които оглавяват класации за най-охранявани личности и допълва, че след вчерашните му изпълнения на територията на гр. Варна, "президентът Радев би могъл спокойно да заеме челно място сред тях".

"Това е човек, който напоително обяснява, че всички злоупотребяват с властта освен него, докато гордо кръстосва голям областен град с кортеж от четири лимузини, два джипа и един микробус", пише още Стоянов.

"Докато той и придворните му препускат по отцепените от полицията булеварди и кръстовища, жителите и гостите на град Варна търпеливо чакат на 40-градусовата жега. След това показно и арогантно придвижване на Радев и част от приближените му служители от президентството, можем спокойно да заключим, че този човек трайно се опитва да възражда диктатурата и едноличния начин на управление в демократична България", допълва той.

"С подобни изпълнения президентът Радев все повече заприличва на своя пряк ръководител и идол от Москва", завършва поста си Стоянов.


  • 1 Компира

    37 5 Отговор
    Идола на Шиши, дали не е Буда?

    10:22 11.08.2025

  • 2 Искандер

    34 2 Отговор
    Защо депутатите излизат във ваканция,а не в отпуск?-Защото според Трудовия кодекс,в отпуск излизат само тези, които работят.

    10:23 11.08.2025

  • 3 1488

    13 1 Отговор
    идола на 🐷 е илон мъск

    10:25 11.08.2025

  • 4 ХАХАХАХ

    41 5 Отговор
    КАЛИНЕ А ТИ ЗАПОЧВАШ ДА ПРИЛИЧАШ НА ШИШИ

    10:25 11.08.2025

  • 5 ДО МОДИ

    25 4 Отговор
    За този 7.62 и тишина.

    10:26 11.08.2025

  • 6 Димитър Георгиев

    10 21 Отговор
    Радев е слуга на Москва,това е ясно! Калин Стоянов е слуга на Пеевски, и това трябва да е ясно! Демек и единия и другия трябва да бъдат изметени от властта! А това може да стане с масови протести и след това масово гласуване!

    Коментиран от #22

    10:28 11.08.2025

  • 7 МВР служител

    24 4 Отговор
    А Калин Стоянов все повече заприличва на прасе от свинщините на Пеевски. Това, че МВР и прокуратурата не "забеляза" че Пеевски разполага с опг и упражнява сила, която не му се полага по закон, ще завърши с качулки у показания на ГМ Димитров

    10:29 11.08.2025

  • 8 Всякакви неприятни

    24 1 Отговор
    вклуци в българската политика.

    10:29 11.08.2025

  • 9 Някой

    23 4 Отговор
    Този дето като министър се изкарваше независим, стана депутат на Пеевски. И организира протест сред полицаи, което е престъпление. Те нямат право на ефективни такива. Като през това време ползваха държавни коли, в униформи и с въоръжение.

    10:29 11.08.2025

  • 10 Леле - леле ?! 🤔

    24 4 Отговор
    Ромската партия Ново начало на Пеевски взела думата ?! 😄

    10:29 11.08.2025

  • 11 ежко

    24 4 Отговор
    Това продажно същество,дето го изритаха от МВР и веднага си пролича кой го беше купил да не се изказва неподготвен.Деградира до уличен клакьор!Ако нещо му е кривои не става на неговото - да знаете,че Русия му е виновна!

    10:30 11.08.2025

  • 12 ТИГО

    17 4 Отговор
    Размърдаха се т0лупите

    10:30 11.08.2025

  • 13 калинчо,

    17 4 Отговор
    а шиши защо се движи с охрана?!? Още не е станал президент!

    10:30 11.08.2025

  • 14 Калинка

    17 3 Отговор
    Кой беше ти бе, Калинчо?

    10:31 11.08.2025

  • 15 М даа

    7 8 Отговор
    Патриарха при посещенивто си във Варна беше с по голяма охрана ,много ги е страх от голямата народна любов

    Коментиран от #25, #34

    10:31 11.08.2025

  • 16 Ами

    16 3 Отговор
    Интересно, с какъв кортеж се движи твоя идол и кой го пази и защо?. А колкото до кортежа на Радев, така е по протокол и президента няма думата.

    10:31 11.08.2025

  • 17 История

    12 1 Отговор
    1945 г. до 1989 г. Забранени Референдуми.
    1989 г. до 2025 г. Забранени референдуми.
    (само един мащабен референдум за Белене е проведен, като незаконно Народното Събрание променя съществено въпросът на Референдума, от: да се строи ли Белене?, на "да се развива ли ядрената енергетика?", КС не се самосезира, за незаконното фалшифициране на въпроса, което обезсмисля референдумът за Белене, премахвайки Белене)
    Нещо повече на последните избори КС решава: 46% установени нарушения в проверени секции.
    Не се провеждат нови избори. Всички решения на Коалицията БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ИТН са незаконни.

    10:31 11.08.2025

  • 18 нннн

    13 2 Отговор
    А Калин вс повече заприличва на своя ръководител и идол - Шиши.

    10:31 11.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Урсулатът

    12 1 Отговор
    Да замълчи

    10:32 11.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 И кво ?!

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Димитър Георгиев":

    А Пеевски е слуга на Турция и САЩ (като Боко и Киро) . Ама не смееш да го кажеш . Иначе си смел в "измитането" .,😄

    10:32 11.08.2025

  • 23 Тихо мурджо Стоянов

    13 2 Отговор
    все повече заприличваш на своя пряк ръководител и идол Пеевски

    10:33 11.08.2025

  • 24 Гриво

    14 2 Отговор
    Този не може да преглътне факта, че президентът не позволи да остане министър на вътрешните работи в служебно правителство. Целия е скован от злоба и жлъч.

    10:33 11.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Чичо ви Митко

    9 2 Отговор
    Шиши Две е тоя.

    10:34 11.08.2025

  • 27 Хасковски каунь

    12 2 Отговор
    Радев срещу тебе да тича , пак не мож го стигна.

    Коментиран от #32

    10:34 11.08.2025

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    МОЯ КРИТЕРИЙ ЗА БЪЛГАРИН
    Е
    " КАКВО СИ ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ И ДОБРОТО НА БЪЛГАРИТЕ"
    .....
    И ПО ТОЗИ КРИТЕРИЙ , МНОГО ТИКВИ СА САМО
    МАШИНКИ ЗА ТОР :)

    10:35 11.08.2025

  • 29 Поръсен с джоджен

    7 0 Отговор
    Абе тоя човек освен лъжи може ли да плюе друго от устата си ?!
    Дай някакво доказатество за това което казваш, а?!

    Ти си дясната ръка на Путин и му слугуваш. Всичките милиони които получи от Москва са вложени във вилите ти за милиони....
    Доказателство- Шот така кааах.

    10:36 11.08.2025

  • 30 Дознателчето от Бургас

    6 0 Отговор
    По добре да разкаже за кръга Приморец вместо за друго да умува.

    10:37 11.08.2025

  • 31 Калин Стоянов??

    11 1 Отговор
    Този дали е Идиот по Рождение, или по късно е станал такъв??

    Коментиран от #45, #48

    10:38 11.08.2025

  • 32 Промяна

    2 7 Отговор

    До коментар #27 от "Хасковски каунь":

    ЧЕ КОЙ Е РАДЕВ БЕЗ ПРЕЗИДЕНСТВОТО И ТОВА РАДЕВ МНОГО ГО БОЛИ

    Коментиран от #55

    10:38 11.08.2025

  • 33 По-скоро

    8 2 Отговор
    Калин Стоянов все повече заприличва на пудел на Делян Пеевски - Магнитски!

    10:39 11.08.2025

  • 34 Васил

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "М даа":

    АбеТъпунгер, Радев беше във Южния парк без охрана миналата година и бягаше със събралите се за крос, колкото до народната любов, народа си го обича и мрази корумпетата Боко И Шишо. Какъо и да е винаги ще има мазници които да гласуват за корумпетата.

    Коментиран от #38

    10:39 11.08.2025

  • 35 Промяна

    3 1 Отговор
    ГНУСНИ ПЛАТЕНИ ДРАСКАНИЦИ НА ДЕЖУРНИТЕ ТУК

    10:39 11.08.2025

  • 36 Алооу

    5 1 Отговор
    Този г0сп0динчо,на какви субстанции е?За какво говори?Излиза,че България се управлява от Р.Р и Кремль?Само че,истината е някъде на 3апад/Ние сме вече една територия,к0л0ния.В това ни превърнаха такива ц ъ р в у ли,като този сме6ник!Пр 0 дажни к0 пе лета!Дано ви видим при бачо ви Ставри и да се гър4ите доживот!

    10:39 11.08.2025

  • 37 Според мен

    2 1 Отговор
    Трябва Влади Горанов и Калин Стоянов да се появяват заедно. Гледката ще бъде покъртителна.

    10:40 11.08.2025

  • 38 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Васил":

    ВАСИЛЕЕЕ ТИ СИ ЕДИН МОЛЯ ПИШИ ОТ СВОЕ ИМЕ ЩОМ ОБИЧАШ РАДЕВ ДОБРЕ НО КАКВО ТИ ПРЕЧАТ ОСТАНАЛИТЕ А И ВЕЧЕ ЦАРСТВОТО РАДЕВО СВЪРШИ

    Коментиран от #41

    10:41 11.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Калин Стоянов много добре знае, че...

    2 0 Отговор
    Президентът Радев е присъствал на церемония във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ във Варна и това е публично събитие, обичайно за президент, особено като върховен главнокомандващ!!
    В такива случаи градски улици често се затварят поради съображения за сигурност.
    Това се случва при посещения на президенти, премиери и други високопоставени лица, не само в България.
    Кортеж с няколко автомобила за държавен глава е стандартна международна практика.
    Въпросът колко коли са включени е преувеличено и не е нещо безпрецедентно.

    10:42 11.08.2025

  • 41 Пиши с малки букви!

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Промяна":

    Не крещи, льольо!!

    Коментиран от #53

    10:43 11.08.2025

  • 42 аде

    0 0 Отговор
    Що бе дженди? Боли ви, че ви спира да изкупите държавата за жълти евро центове ли?? :Д естествено, че ви боли крадци

    10:43 11.08.2025

  • 43 Фикри

    0 1 Отговор
    Калин Стоянов , това нещо не може да пропадне повече. Бушончето на шиши.

    10:43 11.08.2025

  • 44 Пълни глупости са това

    2 0 Отговор
    Инсинуации и поръчкови манипулации. Никой честен човек не би могъл да се изложи така. Съжалявам да го кажа но в тази гилдия няма честни хора особено по върховете.

    10:44 11.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Пеевски

    3 0 Отговор
    А вие все повече заприличвате на сви,,,,,,,,няма майка

    10:45 11.08.2025

  • 47 Идиот

    3 1 Отговор
    Депесарски б...лук

    10:46 11.08.2025

  • 48 Калинката Стоянова е

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Калин Стоянов??":

    По рождение е продажник и по.д.ло.га.

    10:46 11.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 защо

    1 0 Отговор
    "Бил е директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Избран от XLIX народно събрание за министър на вътрешните работи в редовното правителство на акад. Николай Денков. Преназначен на същия пост в служебното правителство на Димитър Главчев.Понастоящем Стоянов е депутат в LI народно събрание от партията на Делян Пеевски - ДПС – Ново начало."

    Кое е женският вариант на Калин??
    ПП. Кой разбрал - разбрал.

    10:46 11.08.2025

  • 51 блокира вика цяла Варна със

    3 0 Отговор
    своето „скромно“ присъствие"...... Ти пък блокиран ми Калинчо нещо много важна работа ли имаше на Морска гара Варна а? ... и що е тоя рев въобще не ми е ясно впрочем

    10:46 11.08.2025

  • 52 И ти ли бе боклук

    1 1 Отговор
    Тоя тъпунгер и той мнение дава, а забрави, че го изсипаха от чувала в полицията за да изпълнява мокри поръчки на тиквата и шиши. Тоя е пример, как мазник, подлизурко, некъдърник и всичко уродливо може да стане началник.

    Коментиран от #56

    10:47 11.08.2025

  • 53 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Пиши с малки букви!":

    Аз крещя според теб А защо не направиш забележка на онези драсканици глупотевини обиди и още куп

    10:47 11.08.2025

  • 54 Президентът има право на кортеж!

    2 0 Отговор
    Препускане", "арогантност", "диктатура", "идол от Москва".
    Това са силно емоционални и внушаващи термини, насочени да предизвикат негативно отношение.
    Сравнение с авторитарни лидери и намеци за диктатура
    Това е политическа реторика, която цели да очерни и дескридитира образа на президента, но не е подкрепена с доказателства.

    10:48 11.08.2025

  • 55 Радев е български офицер

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Промяна":

    Със или без президентството.Така че никой милиционер не може да му се премери.

    10:49 11.08.2025

  • 56 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "И ти ли бе боклук":

    Как така с лека ръка обиждате тук Изпратете се лице в лице с човекът грозно пошло е

    10:49 11.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

