Калин Стоянов: Радев все повече заприличва на своя пряк ръководител и идол от Москва

Депутатът от „ДПС-Ново начало” Калин Стоянов с остра критика към президента Румен Радев.
"След като взе участие в церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск 2025 г. на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, в разгара на летния сезон „разединителят“ на българското общество Румен Радев, успешно блокира цяла Варна със своето „скромно“ присъствие", написа той.
Стоянов пише, че в световен мащаб има едва шепа президенти, които оглавяват класации за най-охранявани личности и допълва, че след вчерашните му изпълнения на територията на гр. Варна, "президентът Радев би могъл спокойно да заеме челно място сред тях".
"Това е човек, който напоително обяснява, че всички злоупотребяват с властта освен него, докато гордо кръстосва голям областен град с кортеж от четири лимузини, два джипа и един микробус", пише още Стоянов.
"Докато той и придворните му препускат по отцепените от полицията булеварди и кръстовища, жителите и гостите на град Варна търпеливо чакат на 40-градусовата жега. След това показно и арогантно придвижване на Радев и част от приближените му служители от президентството, можем спокойно да заключим, че този човек трайно се опитва да възражда диктатурата и едноличния начин на управление в демократична България", допълва той.
"С подобни изпълнения президентът Радев все повече заприличва на своя пряк ръководител и идол от Москва", завършва поста си Стоянов.
1 Компира
10:22 11.08.2025
2 Искандер
10:23 11.08.2025
3 1488
10:25 11.08.2025
4 ХАХАХАХ
10:25 11.08.2025
5 ДО МОДИ
10:26 11.08.2025
6 Димитър Георгиев
Коментиран от #22
10:28 11.08.2025
7 МВР служител
10:29 11.08.2025
8 Всякакви неприятни
10:29 11.08.2025
9 Някой
10:29 11.08.2025
10 Леле - леле ?! 🤔
10:29 11.08.2025
11 ежко
10:30 11.08.2025
12 ТИГО
10:30 11.08.2025
13 калинчо,
10:30 11.08.2025
14 Калинка
10:31 11.08.2025
15 М даа
Коментиран от #25, #34
10:31 11.08.2025
16 Ами
10:31 11.08.2025
17 История
1989 г. до 2025 г. Забранени референдуми.
(само един мащабен референдум за Белене е проведен, като незаконно Народното Събрание променя съществено въпросът на Референдума, от: да се строи ли Белене?, на "да се развива ли ядрената енергетика?", КС не се самосезира, за незаконното фалшифициране на въпроса, което обезсмисля референдумът за Белене, премахвайки Белене)
Нещо повече на последните избори КС решава: 46% установени нарушения в проверени секции.
Не се провеждат нови избори. Всички решения на Коалицията БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ИТН са незаконни.
10:31 11.08.2025
18 нннн
10:31 11.08.2025
20 Урсулатът
10:32 11.08.2025
22 И кво ?!
До коментар #6 от "Димитър Георгиев":А Пеевски е слуга на Турция и САЩ (като Боко и Киро) . Ама не смееш да го кажеш . Иначе си смел в "измитането" .,😄
10:32 11.08.2025
23 Тихо мурджо Стоянов
10:33 11.08.2025
24 Гриво
10:33 11.08.2025
26 Чичо ви Митко
10:34 11.08.2025
27 Хасковски каунь
Коментиран от #32
10:34 11.08.2025
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е
" КАКВО СИ ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ И ДОБРОТО НА БЪЛГАРИТЕ"
.....
И ПО ТОЗИ КРИТЕРИЙ , МНОГО ТИКВИ СА САМО
МАШИНКИ ЗА ТОР :)
10:35 11.08.2025
29 Поръсен с джоджен
Дай някакво доказатество за това което казваш, а?!
Ти си дясната ръка на Путин и му слугуваш. Всичките милиони които получи от Москва са вложени във вилите ти за милиони....
Доказателство- Шот така кааах.
10:36 11.08.2025
30 Дознателчето от Бургас
10:37 11.08.2025
31 Калин Стоянов??
Коментиран от #45, #48
10:38 11.08.2025
32 Промяна
До коментар #27 от "Хасковски каунь":ЧЕ КОЙ Е РАДЕВ БЕЗ ПРЕЗИДЕНСТВОТО И ТОВА РАДЕВ МНОГО ГО БОЛИ
Коментиран от #55
10:38 11.08.2025
33 По-скоро
10:39 11.08.2025
34 Васил
До коментар #15 от "М даа":АбеТъпунгер, Радев беше във Южния парк без охрана миналата година и бягаше със събралите се за крос, колкото до народната любов, народа си го обича и мрази корумпетата Боко И Шишо. Какъо и да е винаги ще има мазници които да гласуват за корумпетата.
Коментиран от #38
10:39 11.08.2025
35 Промяна
10:39 11.08.2025
36 Алооу
10:39 11.08.2025
37 Според мен
10:40 11.08.2025
38 Промяна
До коментар #34 от "Васил":ВАСИЛЕЕЕ ТИ СИ ЕДИН МОЛЯ ПИШИ ОТ СВОЕ ИМЕ ЩОМ ОБИЧАШ РАДЕВ ДОБРЕ НО КАКВО ТИ ПРЕЧАТ ОСТАНАЛИТЕ А И ВЕЧЕ ЦАРСТВОТО РАДЕВО СВЪРШИ
Коментиран от #41
10:41 11.08.2025
40 Калин Стоянов много добре знае, че...
В такива случаи градски улици често се затварят поради съображения за сигурност.
Това се случва при посещения на президенти, премиери и други високопоставени лица, не само в България.
Кортеж с няколко автомобила за държавен глава е стандартна международна практика.
Въпросът колко коли са включени е преувеличено и не е нещо безпрецедентно.
10:42 11.08.2025
41 Пиши с малки букви!
До коментар #38 от "Промяна":Не крещи, льольо!!
Коментиран от #53
10:43 11.08.2025
42 аде
10:43 11.08.2025
43 Фикри
10:43 11.08.2025
44 Пълни глупости са това
10:44 11.08.2025
46 Пеевски
10:45 11.08.2025
47 Идиот
10:46 11.08.2025
48 Калинката Стоянова е
До коментар #31 от "Калин Стоянов??":По рождение е продажник и по.д.ло.га.
10:46 11.08.2025
50 защо
Кое е женският вариант на Калин??
ПП. Кой разбрал - разбрал.
10:46 11.08.2025
51 блокира вика цяла Варна със
10:46 11.08.2025
52 И ти ли бе боклук
Коментиран от #56
10:47 11.08.2025
53 Промяна
До коментар #41 от "Пиши с малки букви!":Аз крещя според теб А защо не направиш забележка на онези драсканици глупотевини обиди и още куп
10:47 11.08.2025
54 Президентът има право на кортеж!
Това са силно емоционални и внушаващи термини, насочени да предизвикат негативно отношение.
Сравнение с авторитарни лидери и намеци за диктатура
Това е политическа реторика, която цели да очерни и дескридитира образа на президента, но не е подкрепена с доказателства.
10:48 11.08.2025
55 Радев е български офицер
До коментар #32 от "Промяна":Със или без президентството.Така че никой милиционер не може да му се премери.
10:49 11.08.2025
56 Промяна
До коментар #52 от "И ти ли бе боклук":Как така с лека ръка обиждате тук Изпратете се лице в лице с човекът грозно пошло е
10:49 11.08.2025
