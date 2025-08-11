Калин Стоянов: Радев все повече заприличва на своя пряк ръководител и идол от Москва

Депутатът от „ДПС-Ново начало” Калин Стоянов с остра критика към президента Румен Радев.

"След като взе участие в церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск 2025 г. на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, в разгара на летния сезон „разединителят“ на българското общество Румен Радев, успешно блокира цяла Варна със своето „скромно“ присъствие", написа той.

Стоянов пише, че в световен мащаб има едва шепа президенти, които оглавяват класации за най-охранявани личности и допълва, че след вчерашните му изпълнения на територията на гр. Варна, "президентът Радев би могъл спокойно да заеме челно място сред тях".

"Това е човек, който напоително обяснява, че всички злоупотребяват с властта освен него, докато гордо кръстосва голям областен град с кортеж от четири лимузини, два джипа и един микробус", пише още Стоянов.

"Докато той и придворните му препускат по отцепените от полицията булеварди и кръстовища, жителите и гостите на град Варна търпеливо чакат на 40-градусовата жега. След това показно и арогантно придвижване на Радев и част от приближените му служители от президентството, можем спокойно да заключим, че този човек трайно се опитва да възражда диктатурата и едноличния начин на управление в демократична България", допълва той.



"С подобни изпълнения президентът Радев все повече заприличва на своя пряк ръководител и идол от Москва", завършва поста си Стоянов.