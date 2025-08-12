Новини
Яник Синер продължава победния си поход в Синсинати

Яник Синер продължава победния си поход в Синсинати

12 Август, 2025 10:04 372 1

Италианската тенис звезда надделя над канадеца Габриел Диало

Яник Синер продължава победния си поход в Синсинати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният номер едно Яник Синер демонстрира шампионски дух и хладнокръвие и си осигури място на осминафиналите на престижния Мастърс 1000 турнир в Синсинати. Италианската тенис звезда надделя над канадеца Габриел Диало с 2:0 сета – 6:2, 7:6(6) – в двубой, изпълнен с обрати и напрежение до последната точка.

Още от самото начало Синер показа защо е лидер в световната ранглиста, като спечели първия сет с убедителното 6:2, след серия от шест поредни гейма.

Втората част обаче се превърна в истински трилър – Диало вдигна нивото на играта си, особено на сервис и дори стигна до сетбол в тайбрека. В решителния момент Синер демонстрира класа, като върна форхенд ретур, който остави съперника му без отговор.

„Днес беше изключително тежък мач. Диало сервираше страхотно, особено във втория сет. В такива моменти трябва да си на върха на възможностите си, за да спечелиш“, сподели Синер след срещата, подчертавайки значението на концентрацията в ключовите моменти.

Този успех бележи 22-ра поредна победа на твърди кортове за италианеца, който не познава вкуса на поражението на тази настилка от октомври миналата година, когато отстъпи на Карлос Алкарас във финала в Пекин.

В следващия кръг Синер ще се изправи срещу опитния французин Адриан Манарино, който поднесе изненада, елиминирайки американеца Томи Пол след обрат – 5:7, 6:3, 6:4.


