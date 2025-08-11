Володимир Зеленски: Отстъпките не могат да разубедят убиеца! Териториални отстъпки пред Путин няма да го накарат да спре войната

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че териториалните отстъпки пред Русия няма да я накарат да прекрати войната в Украйна и че международният натиск върху Кремъл трябва да бъде засилен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Русия умишлено удължава войната, затова и заслужава по-силен глобален натиск. Тя отказва да спре с убийствата и поради това не трябва да получава никакви териториални отстъпки или ползи", написа Зеленски в "Екс".

"Това не е само морална позиция, а и въпрос на здрав разум. Отстъпките не могат да разубедят убиеца", допълни той.

Зеленски направи тези изявления броени дни преди среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска.