Володимир Зеленски: Отстъпките не могат да разубедят убиеца! Териториални отстъпки пред Путин няма да го накарат да спре войната

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че териториалните отстъпки пред Русия няма да я накарат да прекрати войната в Украйна и че международният натиск върху Кремъл трябва да бъде засилен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Русия умишлено удължава войната, затова и заслужава по-силен глобален натиск. Тя отказва да спре с убийствата и поради това не трябва да получава никакви териториални отстъпки или ползи", написа Зеленски в "Екс".
"Това не е само морална позиция, а и въпрос на здрав разум. Отстъпките не могат да разубедят убиеца", допълни той.
Зеленски направи тези изявления броени дни преди среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
17:18 11.08.2025
2 скимтящо еврейчи
17:18 11.08.2025
3 Комбинатор
Коментиран от #16, #50
17:19 11.08.2025
4 Тръмп
17:19 11.08.2025
5 горски
Коментиран от #20
17:19 11.08.2025
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #23, #27, #28, #29
17:20 11.08.2025
7 Вервайте ми!
17:20 11.08.2025
8 🇺🇦🇧🇬
Нито има денги,с които да ги възстанови,нито хора,с които да ги насели.
Рашизмът си отива,спете спокойно деца!
Коментиран от #24
17:20 11.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Кой те брои за нещо
17:20 11.08.2025
11 СКОРО ЩЕ ИМА
17:21 11.08.2025
12 Един
Единия ще бъде качен на бесилката, на другите им се прецкава краденето на десетки милиарди
17:21 11.08.2025
13 гост
17:21 11.08.2025
14 Ти си убиеца нещастнико
17:22 11.08.2025
15 Уса
17:22 11.08.2025
16 Орк
До коментар #3 от "Комбинатор":Да ти се връща,!
17:23 11.08.2025
17 ЕГАТИ ОТЧАЯНИЯ ТИП
17:23 11.08.2025
18 КОНОПЕНА
17:23 11.08.2025
19 име
Коментиран от #36
17:23 11.08.2025
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "горски":ако РФ и САЩ сключат сделка , то РФ ще излязат най-големите мъжкари , продавайки Украина-техни ,,сородичей,, за няколко долара в повече , в сделка с вечния си враг-на който никога не посягат
17:23 11.08.2025
21 Тръмпон
17:23 11.08.2025
22 Най-великият Президент на 21 век
Ще остане в историята като символ на свободата и независимостта !
Коментиран от #25, #39
17:23 11.08.2025
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Малиии,къф си ТПК!!!!
17:24 11.08.2025
24 Един
До коментар #8 от "🇺🇦🇧🇬":Ти не го мисли това, териториите, които взима са най-бгатите, а не е нужно да ги населява особено гъсто - те и без това са предвидени за буферни
17:24 11.08.2025
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "Най-великият Президент на 21 век":Виж поста по долу,отнася се и за теб
17:25 11.08.2025
26 Сандо
17:25 11.08.2025
27 Добър ден!
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Другари комунисти,Артилеристи, болшевики и други подобни Механици где МОЧАТА?
17:26 11.08.2025
28 Хаха
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Това предложение го изпрати до сдружението на русофилите в България.Тук копеи няма има реалисти
17:26 11.08.2025
29 МАРИЯ АНТОАНЕТА
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":НЯМА ДА Е ЕДИНСТВЕНАТА
17:27 11.08.2025
30 Никой не е длъжен
Коментиран от #42
17:27 11.08.2025
31 Путин прави референдуми
Коментиран от #65
17:27 11.08.2025
32 забавляващ се
17:28 11.08.2025
33 Обективни истини
17:28 11.08.2025
34 Путин не може да спре войната
17:28 11.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Отец Теофилий
До коментар #19 от "име":Пипна ли те ще си забравил и второто и третото Име.
Коментиран от #59
17:29 11.08.2025
37 Отстъпките
17:29 11.08.2025
38 Механик
Начи в Аляска, Путин и Тръмп отиват на ресторант, където предварително са се разбрали какво ще ядат и пият.
Сядат си те на масата и хапване, пийване на корем. И понеже и двамата не разбират от музика, не са викнали Зели да им свири на пианото (без ръце както умее). Нищо не разбират тия от музика!
Та, след като се навечерят, ще викнат зели да разтреби маста, да почисти салона, да измие посудата и ДА ПЛАТИ СМЕТКАТА.
Ако Зели рече да се прави на мъж или откаже да плати сметката, Тръмп ще се отрече от него и ще му провеси всички обесени до момента кучета. Па тоя да се оправя после с руснаците както си иска.
Коментиран от #51
17:30 11.08.2025
39 Орк
До коментар #22 от "Най-великият Президент на 21 век":Те вече имат един подобен лидер -Мазепа награден с ордена на Юда .
17:30 11.08.2025
40 Смешник не ами смешник
17:31 11.08.2025
41 То и умрелите
17:32 11.08.2025
42 Хаха
До коментар #30 от "Никой не е длъжен":Така разсъждават феминистките докато не видят ддвия после бегам бате
17:32 11.08.2025
43 Дякон Унуфрий Араллампиев
17:33 11.08.2025
44 Смешник не ами смешник
17:33 11.08.2025
45 Съветският пeHиc аkp0бат
17:34 11.08.2025
46 Баба Гошка
Коментиран от #62, #64
17:34 11.08.2025
47 Запознат
17:34 11.08.2025
48 Смешник не ами смешник
Колко безотговорни са тези италианци! Вместо да дадат парите на Зеленски, с част от които ще купят оръжие, да подкарат местните мъже на сигурна смърт и дори да откраднат значителен дял от тези пари, те решиха да инвестират тези пари в собствена инфраструктура, която, честно казано, изостава от изискванията на съвремието. Дори украинците се задъхват от подобна наглост.
17:35 11.08.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 😂😂😂😂😂
До коментар #38 от "Механик":БЕГАЙ ОТ КАРЛУКОВСКОТО СЛЪНЦЕ🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
17:36 11.08.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 матю хари
17:38 11.08.2025
55 Руските сили проведоха дръзка
17:38 11.08.2025
56 Кой обра Европа
Кой натрупа богатства - ТИ
Биткойн кючек - ТИ
Затваряйте буркани и компоти че, иде глад.
17:38 11.08.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Ще пьрдиш ли ?
До коментар #36 от "Отец Теофилий":Да Ти сложа бибето?
И роклата ще Ти сложа.
Кутия солнце струваш Пача.
17:41 11.08.2025
60 Браво
17:42 11.08.2025
61 ТОДОР СТОЯНОВ
17:42 11.08.2025
62 Винаги , когато ходил
До коментар #46 от "Баба Гошка":ги чакал до умивалника. Това го каза Юмеров
17:42 11.08.2025
63 Истината е че
Дори не изяви желание да го поканят в Аляска
17:43 11.08.2025
64 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #46 от "Баба Гошка":Той винаги така прави Хората им дотегна от него Много се взе на сериозно Това му изигра лоша шега
17:43 11.08.2025
65 Ха ха ха
До коментар #31 от "Путин прави референдуми":Референдуми под дулото на АК и уж непознатите зелени човечета.
Конституцията на РФ Президента има право на два мандата.
Да питам ганьовските копейки .Колко години е на власт цар Путаран????
В Украйна се сменят президенти, в Рашистан НЕ
Коментиран от #67
17:44 11.08.2025
66 Истината е че
17:45 11.08.2025
67 В присъствието на
До коментар #65 от "Ха ха ха":международни наблюдатели, които после в световните медии съобщиха, че всичко е минало законною Даже и тук го написа М.Ат. Чети, бре.
17:46 11.08.2025