Володимир Зеленски: Отстъпките не могат да разубедят убиеца! Териториални отстъпки пред Путин няма да го накарат да спре войната
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Отстъпките не могат да разубедят убиеца! Териториални отстъпки пред Путин няма да го накарат да спре войната

11 Август, 2025 17:17

Зеленски направи тези изявления броени дни преди среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че териториалните отстъпки пред Русия няма да я накарат да прекрати войната в Украйна и че международният натиск върху Кремъл трябва да бъде засилен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Русия умишлено удължава войната, затова и заслужава по-силен глобален натиск. Тя отказва да спре с убийствата и поради това не трябва да получава никакви териториални отстъпки или ползи", написа Зеленски в "Екс".

"Това не е само морална позиция, а и въпрос на здрав разум. Отстъпките не могат да разубедят убиеца", допълни той.

Зеленски направи тези изявления броени дни преди среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    50 8 Отговор
    Най-важното сега е Путин да унищожи осрайна и осраинството!

    17:18 11.08.2025

  • 2 скимтящо еврейчи

    40 5 Отговор
    в бъдеше цял сраел ще скимти

    17:18 11.08.2025

  • 3 Комбинатор

    8 49 Отговор
    Колкото повече руснаци бъдат избити от Зеленски и Путин толкова по-добре.

    Коментиран от #16, #50

    17:19 11.08.2025

  • 4 Тръмп

    32 2 Отговор
    Зеленски ще ми изпълни коронният си номер.Ще свири на пиано без ръце като по руската новогодишна програма.

    17:19 11.08.2025

  • 5 горски

    35 3 Отговор
    Говори се за нова Ялта. За ново преразпределение на света. Разликата с онази Ялта е, че там Европа присъстваше. До Сталин и Рузвелт, беше Чърчил. Сега Европа отсъства, не е поканена дори Великобритания щатния съюзник на САЩ. Затова в Европа(Евросъюза) цари паническо настроение. Ако Русия и САЩ сключат сделка, как Европа да я признае? Нали ако признае, ще покаже, че дълги години е грешила? Че всичките им опити за международна изолация на Русия пропадат? А на Зеленски и европейската клика с него, бих казал: Мирът е като жената. Има хубави и добри жени, но има и такива, които не са много добри. И какво да се прави-вземаш каквото има. Хубава, грозна, но поне не е мъж. Ама този запад някой пита ли ги кои територии са руски и кои са на западна европа.

    Коментиран от #20

    17:19 11.08.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 20 Отговор
    ако се състои такава ,,среща,, черпя всички копеи в заведението на Последният Софиянец/сериозно пиша

    Коментиран от #23, #27, #28, #29

    17:20 11.08.2025

  • 7 Вервайте ми!

    39 1 Отговор
    Това му казват от ЕС и НАТО, това говори! Така и започна войната!

    17:20 11.08.2025

  • 8 🇺🇦🇧🇬

    8 38 Отговор
    Парадоксалното е,че колкото повече територии заграби рашия,толкова по-бързо ще ф@лира след това...
    Нито има денги,с които да ги възстанови,нито хора,с които да ги насели.
    Рашизмът си отива,спете спокойно деца!

    Коментиран от #24

    17:20 11.08.2025

  • 10 Кой те брои за нещо

    30 1 Отговор
    Бе слиииво? Не за "Отстъпки" става дума а за реалности

    17:20 11.08.2025

  • 11 СКОРО ЩЕ ИМА

    30 2 Отговор
    ДЕНАЦИФИКАЦИЯ

    17:21 11.08.2025

  • 12 Един

    36 2 Отговор
    Единствения, който няма интерес от спиране на войната е Зеленски и евро-приятелите му!
    Единия ще бъде качен на бесилката, на другите им се прецкава краденето на десетки милиарди

    17:21 11.08.2025

  • 13 гост

    29 0 Отговор
    Самата снимка говори колко му е акъла и възпитанието на напушения алчен наркоман. Дамата го изпраща от белия дом след изгонването му, а той е обърнал гръб, въпреки, че е подал ръка и бърза да се качи в буса, страхувайки се може би, че може и да го набият

    17:21 11.08.2025

  • 14 Ти си убиеца нещастнико

    33 3 Отговор
    Когато Путин предупреждаваше, ти си продаде страната на САЩ. Да не говорим що народ избивате в източна Украйна. И от улиците убиецо ги събираш да ги пращаш да умират.

    17:22 11.08.2025

  • 15 Уса

    20 1 Отговор
    Глобален натиск от кого..?Политиците на няколко вече изоставащи държавици от ЕС измислят простотиите,за да умират украинците.Останалия свят отдавна разбра,че проблема си има дълга опашка

    17:22 11.08.2025

  • 16 Орк

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Комбинатор":

    Да ти се връща,!

    17:23 11.08.2025

  • 17 ЕГАТИ ОТЧАЯНИЯ ТИП

    25 1 Отговор
    СКОРО ЩЕ ГО СВИТНАТ.

    17:23 11.08.2025

  • 18 КОНОПЕНА

    18 0 Отговор
    ВРАТОВРЪЗКА ЩЕ Я СПРЕ-НАРОДА НА УКРАИНА ДОВОЛЕН РИЖАКА ДОВОЛЕН И ПУТИН ДОВОЛЕН ---НЕДОВОЛНИТЕ БОРКО КОВИД КЮЧЕКЛИ, БАБА ВАКСИНА ,ШПЕРЦА ОТ ДОИЧЛАНД, НА ДЕДО МОМЧЕТО ШАМАРОСАНО

    17:23 11.08.2025

  • 19 име

    18 3 Отговор
    Много ясно, само доживотен престой в сибирски санаториум за останалите живи неонацисти ще сложи окончателен край на денацификацията на бандеристан.

    Коментиран от #36

    17:23 11.08.2025

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 12 Отговор

    До коментар #5 от "горски":

    ако РФ и САЩ сключат сделка , то РФ ще излязат най-големите мъжкари , продавайки Украина-техни ,,сородичей,, за няколко долара в повече , в сделка с вечния си враг-на който никога не посягат

    17:23 11.08.2025

  • 21 Тръмпон

    4 15 Отговор
    е самовлюбен глупак и няма да чуе никакви предупреждения.

    17:23 11.08.2025

  • 22 Най-великият Президент на 21 век

    4 25 Отговор
    Президент Зеленски и лидера на Свободния свят!
    Ще остане в историята като символ на свободата и независимостта !

    Коментиран от #25, #39

    17:23 11.08.2025

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Малиии,къф си ТПК!!!!

    17:24 11.08.2025

  • 24 Един

    12 2 Отговор

    До коментар #8 от "🇺🇦🇧🇬":

    Ти не го мисли това, териториите, които взима са най-бгатите, а не е нужно да ги населява особено гъсто - те и без това са предвидени за буферни

    17:24 11.08.2025

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Най-великият Президент на 21 век":

    Виж поста по долу,отнася се и за теб

    17:25 11.08.2025

  • 26 Сандо

    11 2 Отговор
    Тоя вече почна да ни писва с денонощните си медийни изблици,с които обилно ни заливат с тенденция да ни удавят.На тъпите укри им подариха от богата пребогата държава с една от най-развитите европейски икономики.И те вместо да напредват към светлото и богато бъдеще,всичко профукаха и съсипаха,включително и измисления си народ.Дано другите се поучат от примера им,ама историята показва,че това надали ще се случи.

    17:25 11.08.2025

  • 27 Добър ден!

    5 8 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Другари комунисти,Артилеристи, болшевики и други подобни Механици где МОЧАТА?

    17:26 11.08.2025

  • 28 Хаха

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Това предложение го изпрати до сдружението на русофилите в България.Тук копеи няма има реалисти

    17:26 11.08.2025

  • 29 МАРИЯ АНТОАНЕТА

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    НЯМА ДА Е ЕДИНСТВЕНАТА

    17:27 11.08.2025

  • 30 Никой не е длъжен

    2 13 Отговор
    да приема някаква сделка, сключена между двамата ненормалници Тръмп и Путин. Европа и Украйна сами могат да водят войната, докато Путлер фалира.

    Коментиран от #42

    17:27 11.08.2025

  • 31 Путин прави референдуми

    9 2 Отговор
    Зеленски НЕ. Извода е ясен и всичко друго са глупости. Правителства дошли с майдани на власт са нелегитимни. Точка.

    Коментиран от #65

    17:27 11.08.2025

  • 32 забавляващ се

    12 1 Отговор
    Забавно ! САЩ и РФ решават как да разделят Украина , а ЕС и Зеленски гледат отстрани . Никой не ги брои за живи . Е , не е ли забавно ?! Ако някой не знае защо се случва това, ще обясним - на нормалните ( в смисъл - двуполови , а не 89 полови ) хора вече не им се гледа как милиони млади хора умират заради ината и кешовете на Зеленски и заради желанието (и банковите сметки пълнени от оръжейните лобита) на бюрократите от ЕС да баламосват народите си с имислени проблеми (за да не се присетят да ги питат за индустрия , икономика , стандарт на живот , данъци , мигранти , ислямизация на цял континент и пр. и пр.).

    17:28 11.08.2025

  • 33 Обективни истини

    10 2 Отговор
    Абе зелена въшка, стига си плямпал глупости, вземи приеми каквото ти предлагат там и спри да мобилизираш насилствено мъже и да умират заради ината ти и интереса на британците, видя се че няма да стане. Гълтай, приемай и давай нагоре и напред

    17:28 11.08.2025

  • 34 Путин не може да спре войната

    1 9 Отговор
    Това означава, че отива на кино!

    17:28 11.08.2025

  • 36 Отец Теофилий

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    Пипна ли те ще си забравил и второто и третото Име.

    Коментиран от #59

    17:29 11.08.2025

  • 37 Отстъпките

    3 1 Отговор
    Ама не са отстъпки нали? Друго е

    17:29 11.08.2025

  • 38 Механик

    8 1 Отговор
    Аз сега ще ви кажа как стоят нещата.
    Начи в Аляска, Путин и Тръмп отиват на ресторант, където предварително са се разбрали какво ще ядат и пият.
    Сядат си те на масата и хапване, пийване на корем. И понеже и двамата не разбират от музика, не са викнали Зели да им свири на пианото (без ръце както умее). Нищо не разбират тия от музика!
    Та, след като се навечерят, ще викнат зели да разтреби маста, да почисти салона, да измие посудата и ДА ПЛАТИ СМЕТКАТА.
    Ако Зели рече да се прави на мъж или откаже да плати сметката, Тръмп ще се отрече от него и ще му провеси всички обесени до момента кучета. Па тоя да се оправя после с руснаците както си иска.

    Коментиран от #51

    17:30 11.08.2025

  • 39 Орк

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Най-великият Президент на 21 век":

    Те вече имат един подобен лидер -Мазепа награден с ордена на Юда .

    17:30 11.08.2025

  • 40 Смешник не ами смешник

    6 0 Отговор
    И тези думи „обща позиция“, „еднакво възприятие за възможностите и заплахите“, както се оказа, не са просто думи. А те би трябвало да доведат западните партньори-съюзници до единен подход – да дадат всичките си безплатни пари на Украйна. Защото те не са техни, а на Киев. В края на краищата, всеки трябва да е украинец по дефиниция

    17:31 11.08.2025

  • 41 То и умрелите

    1 8 Отговор
    разбраха, че мир без Украйна и ЕС няма да има. За кво се пъне Тръмп, луд умора няма. За да направи четки на Путин. И после не бил зависим?! Зависим е, купен е с компромати и рубли.

    17:32 11.08.2025

  • 42 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Никой не е длъжен":

    Така разсъждават феминистките докато не видят ддвия после бегам бате

    17:32 11.08.2025

  • 43 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 0 Отговор
    Нато става тежест за Сащ Стана ясно че огромните разходи за поддръжка и въоръжаване няма да имат смисъл при новата Руска доктрина Със заплахи и мантри не се прави политика Светът е различен Рейгън вече не се усмихва

    17:33 11.08.2025

  • 44 Смешник не ами смешник

    6 1 Отговор
    Доказателство за това беше изказването на украинския политолог Александър Харебин по канала на пропагандистката на режима на Зеленски Наталия Мосейчук. Харебин беше възмутен от факта, че италианците, по-специално, са откраднали пари от Киев, тоест са решили да похарчат за себе си и своите нужди средствата, които според него е трябвало да бъдат изпратени в Украйна.Европейците, които също имаха шанс да получат допълнителна субективност за сметка на Украйна, сега губят Украйна. Това е наша грешка, каза този политолог, напълно объркан. - Можем да си направим геополитическа схема, колко е важно за Европа да има преден пост, граница - наречете го както искате. Колко големи, сложни и готини сме ние като армия с изключително силна армия, която ще защити Европа - продължи той, очевидно долетял от паралелна вселена, където могъща Украйна управлява света....

    17:33 11.08.2025

  • 45 Съветският пeHиc аkp0бат

    8 1 Отговор
    Появиха се съобщения, че останките от две бригади на украинските въоръжени сили, наброяващи до 3 000 войника, са обградени близо до язовир Клебан-Бик в ДНР

    17:34 11.08.2025

  • 46 Баба Гошка

    5 2 Отговор
    Ако не беше в Аляска, тоз щеше да отиде уж да посети мястото и да чака пред вратата. Сммрраадд черррна, няма ли кой да го прооччиссти?

    Коментиран от #62, #64

    17:34 11.08.2025

  • 47 Запознат

    0 0 Отговор
    Научил си е урока!

    17:34 11.08.2025

  • 48 Смешник не ами смешник

    3 0 Отговор
    Но това, което го вбесяваше най-много, беше свободата на италианците да управляват собствените си пари и да ги харчат за себе си. Когато италианците, в рамките на военен бюджет от 1,5% от БВП, казват: и ние ще построим мост за тези пари! От континента до Сицилия. И става дума за военно рестартиране на ЕС, за това Европа да премине на военна нога? Не! Става дума за това Европа да не усеща, че войната ще продължи на европейска територия. И търсят възможност да съживят собствената си индустрия, - беснееше в студиото украинският политолог.
    Колко безотговорни са тези италианци! Вместо да дадат парите на Зеленски, с част от които ще купят оръжие, да подкарат местните мъже на сигурна смърт и дори да откраднат значителен дял от тези пари, те решиха да инвестират тези пари в собствена инфраструктура, която, честно казано, изостава от изискванията на съвремието. Дори украинците се задъхват от подобна наглост.

    17:35 11.08.2025

  • 51 😂😂😂😂😂

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Механик":

    БЕГАЙ ОТ КАРЛУКОВСКОТО СЛЪНЦЕ🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    17:36 11.08.2025

  • 54 матю хари

    1 3 Отговор
    Никакви отстъпки. Украйна да удари с Таурус до събота. Кримският мост да го няма.

    17:38 11.08.2025

  • 55 Руските сили проведоха дръзка

    4 1 Отговор
    специална операция в района на Очаков, в резултат на която бяха заловени офицери от НАТО, действащи на страната на украинските въоръжени сили. Според постъпващите доклади операцията с кодово име „Скат-12“ е била подготвяна в най-строга секретност в продължение на повече от два месеца, съобщава Reseau International... пленени са няколко чуждестранни специалисти, вероятно британски граждани. Според изданието те са координирали атаки с помощта на ракети с голям обсег и дронове, насочени както към позиции на руската армия, така и към обекти на гражданската инфраструктура. Че: Руските специални части са заловили инструктори на НАТО в Очаково

    17:38 11.08.2025

  • 56 Кой обра Европа

    1 1 Отговор
    ТИ

    Кой натрупа богатства - ТИ

    Биткойн кючек - ТИ


    Затваряйте буркани и компоти че, иде глад.

    17:38 11.08.2025

  • 59 Ще пьрдиш ли ?

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Отец Теофилий":

    Да Ти сложа бибето?
    И роклата ще Ти сложа.
    Кутия солнце струваш Пача.

    17:41 11.08.2025

  • 60 Браво

    0 1 Отговор
    Голям е зеления. Направи за смях източният блок - Русия, Северна Корея, Иран и Китай.

    17:42 11.08.2025

  • 61 ТОДОР СТОЯНОВ

    0 0 Отговор
    КОЙ ЛИ ЧЕТЕ ТОВА...???

    17:42 11.08.2025

  • 62 Винаги , когато ходил

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Баба Гошка":

    ги чакал до умивалника. Това го каза Юмеров

    17:42 11.08.2025

  • 63 Истината е че

    1 0 Отговор
    Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви в неделя, че украинският президент Володимир Зеленски може да присъства на срещата на върха в Аляска между Доналд Тръмп и Владимир Путин, по искане на европейците.Но в крайна сметка решението ще зависи от Доналд Тръмп, предупреди неговият посланик в НАТО. „Ако смята, че поканата на Зеленски е най-добрият сценарий, тогава ще го направи“, увери Уитакър. Но „никакво решение не е взето“, подчерта бившият федерален прокурор по CNN. ЗЕЛЕНСКИ се спече и призова европейските си съюзници, включително Франция, Германия и Обединеното кралство, които също са изключени от преговорите, да определят общ подход..
    Дори не изяви желание да го поканят в Аляска

    17:43 11.08.2025

  • 64 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Баба Гошка":

    Той винаги така прави Хората им дотегна от него Много се взе на сериозно Това му изигра лоша шега

    17:43 11.08.2025

  • 65 Ха ха ха

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "Путин прави референдуми":

    Референдуми под дулото на АК и уж непознатите зелени човечета.
    Конституцията на РФ Президента има право на два мандата.
    Да питам ганьовските копейки .Колко години е на власт цар Путаран????
    В Украйна се сменят президенти, в Рашистан НЕ

    Коментиран от #67

    17:44 11.08.2025

  • 66 Истината е че

    1 0 Отговор
    Относно тристранна среща, в която би могъл да участва и украинският президент Володимир Зеленски, Путин заяви, че не е против такава среща, но повтори необходимостта от създаване на необходимите условия за подобни дискусии...

    17:45 11.08.2025

  • 67 В присъствието на

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Ха ха ха":

    международни наблюдатели, които после в световните медии съобщиха, че всичко е минало законною Даже и тук го написа М.Ат. Чети, бре.

    17:46 11.08.2025

