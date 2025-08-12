Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул не бърза да се разделя с Киеза

Ливърпул не бърза да се разделя с Киеза

12 Август, 2025 09:42 505 0

  • ливърпул -
  • федерико киеза-
  • интерес -
  • интер -
  • наполи-
  • анфийлд-
  • заместник-
  • нюкасъл -
  • александър исак

Интер и Наполи продължават да следят отблизо ситуацията

Ливърпул не бърза да се разделя с Киеза - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул не бърза да се разделя с Федерико Киеза, въпреки засиления интерес от страна на Интер и Наполи. Английският гранд е категоричен – италианският национал ще остане на „Анфийлд“, докато не бъде осигурен заместник, като приоритетът е звездата на Нюкасъл Александър Исак.

След пристигането си от Ювентус като свободен агент, 27-годишният Киеза не успя да впечатли с изявите си в червения екип. Честите травми и колебливата форма ограничиха приноса му до едва 2 гола и 2 асистенции в 14 официални срещи. Въпреки това, наставникът Арне Слот не желае да рискува с оредял състав в атака, особено преди евентуалното привличане на Исак.

През лятната подготовка Киеза се появи на терена само в две контроли, което породи слухове за негов трансфер или отдаване под наем. Въпреки това, според авторитетното издание „Гадзета дело Спорт“, Ливърпул ще задържи италианеца поне до финализирането на сделка за нов нападател.

Интер и Наполи продължават да следят отблизо ситуацията около крилото, а към надпреварата може да се включи и Аталанта.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ