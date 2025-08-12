Ливърпул не бърза да се разделя с Киеза

Ливърпул не бърза да се разделя с Федерико Киеза, въпреки засиления интерес от страна на Интер и Наполи. Английският гранд е категоричен – италианският национал ще остане на „Анфийлд“, докато не бъде осигурен заместник, като приоритетът е звездата на Нюкасъл Александър Исак.

След пристигането си от Ювентус като свободен агент, 27-годишният Киеза не успя да впечатли с изявите си в червения екип. Честите травми и колебливата форма ограничиха приноса му до едва 2 гола и 2 асистенции в 14 официални срещи. Въпреки това, наставникът Арне Слот не желае да рискува с оредял състав в атака, особено преди евентуалното привличане на Исак.

През лятната подготовка Киеза се появи на терена само в две контроли, което породи слухове за негов трансфер или отдаване под наем. Въпреки това, според авторитетното издание „Гадзета дело Спорт“, Ливърпул ще задържи италианеца поне до финализирането на сделка за нов нападател.

Интер и Наполи продължават да следят отблизо ситуацията около крилото, а към надпреварата може да се включи и Аталанта.