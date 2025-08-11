Млад мъж скочи от скали край Созопол и почина, момиче е в болница

Трагичен инцидент отне живота на 22-годишен узбекистански гражданин, а 18-годишна украинка е настанена в болница с пневмония, след като двамата скочиха от скалите на нос Агалина, между къмпинг "Веселие" и курортно селище "Дюни", съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 18:30 ч. на 7 август.

Според информацията, младите хора са скочили във водата, но поради силното вълнение и бурните вълни са започнали да бедстват. Случайни граждани са се притекли на помощ и успели да извадят момичето от водата. Тя веднага е транспортирана и настанена за лечение в УМБАЛ – Бургас с диагноза пневмония.

За съжаление, 22-годишният мъж е изчезнал във вълните. Тялото му е забелязано по-късно, заклещено в скалите на нос Агалина.

На 9 август, около 09:30 ч., след подобряване на метеорологичните условия и намаляване на вълнението, екип на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Бургас успя да извади тялото.

Предстои извършване на аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас, която да установи точната причина за смъртта. По случая е образувано досъдебно производство в Районно управление – Созопол.