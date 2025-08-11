Новини
България »
Млад мъж скочи от скали край Созопол и почина, момиче е в болница

11 Август, 2025 14:50 3 754 31

  • починал-
  • мъж-
  • созопол-
  • скали

22-годишният мъж е изчезнал във вълните. Тялото му е забелязано по-късно, заклещено в скалите на нос Агалина

Млад мъж скочи от скали край Созопол и почина, момиче е в болница - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трагичен инцидент отне живота на 22-годишен узбекистански гражданин, а 18-годишна украинка е настанена в болница с пневмония, след като двамата скочиха от скалите на нос Агалина, между къмпинг "Веселие" и курортно селище "Дюни", съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 18:30 ч. на 7 август.

Според информацията, младите хора са скочили във водата, но поради силното вълнение и бурните вълни са започнали да бедстват. Случайни граждани са се притекли на помощ и успели да извадят момичето от водата. Тя веднага е транспортирана и настанена за лечение в УМБАЛ – Бургас с диагноза пневмония.

За съжаление, 22-годишният мъж е изчезнал във вълните. Тялото му е забелязано по-късно, заклещено в скалите на нос Агалина.

На 9 август, около 09:30 ч., след подобряване на метеорологичните условия и намаляване на вълнението, екип на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Бургас успя да извади тялото.

Предстои извършване на аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас, която да установи точната причина за смъртта. По случая е образувано досъдебно производство в Районно управление – Созопол.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Данко Харсъзина

    8 14 Отговор
    Готвачът е отишъл да се сношава с някаква едрогърдеста полякиня и няма кой да готви на туристите. Бедствие... Изчезвам.

    14:52 11.08.2025

  • 3 жалко млади хора

    24 0 Отговор
    а в живота не е като по филмите

    14:55 11.08.2025

  • 4 тиквата: важно е пак да гласуват за мен

    19 1 Отговор
    Българските пенсионери по-болнави от гръцките
    Българските пенсионери са по-болнави от хората в напреднала възраст в Гърция, показват данни на Евростат. В България само 28,5% от хората на възраст над 65 години смятат, че са в много добро или в добро здраве.

    Същевременно в Гърция над 45% от хората над 65 години смятат,
    че са в добро здраве. Средно за страните от ЕС 40 на сто от хората в тази възрастова група посочват, че са в добро или много добро здраве. В Германия също са по-добре от нас, като делът на тези хора е 36,6 на сто.

    Коментиран от #6, #12, #13, #16, #19

    14:55 11.08.2025

  • 5 СПОРТА ДЖЪМПИНГ ФРОМ ДЕ РОК

    5 0 Отговор
    ЗА ЕДИН МИРЕН СВЯТ

    14:57 11.08.2025

  • 6 ГОСПОДИН ЗДРАВЕН МИНИСТЪР ОТ итн

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "тиквата: важно е пак да гласуват за мен":

    ПАК НЕ СТЕ В КОНДИЦИЯ,МАЙ
    ТУК Е СТАТИЯ ЗА СКАЧАНЕ В МОРЕ 🏊
    А НЕ ВЕСТНИК ЗДРАВЕ ИЛИ 3та ВЪЗРАСТ

    15:02 11.08.2025

  • 7 Църно прокобно място

    12 0 Отговор
    Като дойдат тук и полудяват всички националности

    15:06 11.08.2025

  • 8 Истината

    17 0 Отговор
    Украинката е била пияна и е скочила първа в морето.
    А 22-годишен узбекистански гражданин е скочил да я спасява.

    15:09 11.08.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    Там е як нуди плаж. Що са се меткали из камъните не зная.

    15:09 11.08.2025

  • 10 Загрижен

    24 1 Отговор
    От първия абзац става ясно, че украта е с пневмония, защото е скочила от скалите... Божеее, кой ви ги дава тия дипломи, че и на работа ви назначават.

    15:10 11.08.2025

  • 11 Дарвин

    3 1 Отговор
    И сега какво? Награда ли искат?

    15:10 11.08.2025

  • 12 Моарейн

    19 0 Отговор

    До коментар #4 от "тиквата: важно е пак да гласуват за мен":

    За пенсионерите не знам, ама преди два дни в конкурентен сайт излезе информация, че по данни на Евростат сме на трето място в ЕС по продължителност на живота в добро здраве. Явно наистина ни готвят увеличаване на пенсионната възраст, щом и за това подаваме невярна информация към брюкселските зелки.

    15:13 11.08.2025

  • 13 оня с коня

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "тиквата: важно е пак да гласуват за мен":

    Осъзнаваш ли какво значи да говориш от името на Друг човек без разрешение?Ами то е същото като да пишеш тука с Чужд тик и говори само и категорично за едно: ЧЕ НЯМАШ И ГРАМ самочувствие,нито пък Достойнство и себеуважение,а единствено Убеждението че си "никой"!А как се стига до отключването на тоя Синдром на непотребност?Пр0осто е :Когато в Реалния живот винаги когато започнеш да казваш нещо ти заповядват да млъкнеш...

    15:13 11.08.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    На нудито на Веселие като студент веднъж така ми изгоря задника, че цяла седмица не можех да седна. При това там попаднах на две голи филии от Университета, които изтрecках без да си искам и после всички ми се подиграваха. С изгорял зaдник трябваше да бягам на Слънчака.

    Коментиран от #17, #24

    15:14 11.08.2025

  • 15 Без име

    5 0 Отговор
    Ненормални и!Всеки си плаща за глупостта!

    15:15 11.08.2025

  • 16 Тома

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "тиквата: важно е пак да гласуват за мен":

    При нас процента е малък защото повечето вече са покойници и няма как да отговорят

    15:15 11.08.2025

  • 17 Колчо Слепеца

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Данко, къде не си си го развявал?

    15:19 11.08.2025

  • 18 София се напълни с узбеки

    4 1 Отговор
    Не знам какво става?

    Коментиран от #20

    15:19 11.08.2025

  • 19 007 /агент/

    9 8 Отговор

    До коментар #4 от "тиквата: важно е пак да гласуват за мен":

    Ни в Гърция, на в Германия комунисти са били на власт. Никъде освен тук не бе национализирана земята и хората отучени от работа. Единствено тук бе девиза - "Учи за да не работиш"...
    Дано успееш да разбереш горенаписаното !

    Коментиран от #21

    15:20 11.08.2025

  • 20 Мунчо

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "София се напълни с узбеки":

    Се некой требе да населява и управлява тая територия след като бай Ганю не може. И по-лошо ще става.

    15:24 11.08.2025

  • 21 Да,бе,

    12 2 Отговор

    До коментар #19 от "007 /агент/":

    и никъде не беше напълно безплатно здравеопазване и учение , и два три лева ток,парно и топла вода ! И бяхме 9 милиона, а сега с три по малко ...

    Коментиран от #26, #28

    15:25 11.08.2025

  • 22 123456

    3 0 Отговор
    само така - който няма акъл , да храни рибите ...

    15:25 11.08.2025

  • 23 Тото

    4 1 Отговор
    Страшна БГ тъпотия.
    Досъдебно производство за самоудавил се.
    Е те сега вече ще разнищят истината.

    15:27 11.08.2025

  • 24 ....

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    "голямо" Ню-ню вадиш...
    Тези дето се хвалят - казаното/написаното го изсмукват от мокрите си сънища или мисли по време на она низъм

    15:27 11.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Да бе, да !

    4 5 Отговор

    До коментар #21 от "Да,бе,":

    Затова и ТРИ ПЪТИ БЪЛГАРИЯ

    Ф А Л И Р А -

    1963г 1977г и 1987г

    Т Р И П Ъ Т И, "другарю"

    защото - БЕЗПЛАТЕН ОБЯД Н Я М А !!!

    Коментиран от #29, #30

    15:33 11.08.2025

  • 27 оня с коня

    2 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    15:34 11.08.2025

  • 28 паметник на ТАТО във всеки град

    6 3 Отговор

    До коментар #21 от "Да,бе,":

    14 дена на море
    14 дена карта за балкана

    всичко се плаща от завода

    всеки завод си имаше почивна станция със столова!!!

    сега масово народа забрави къде е морето

    15:36 11.08.2025

  • 29 град КОЗЛОДУЙ

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Да бе, да !":

    фалирала е баба ти

    знаеш ли колко пари бяхме раздали на арабите и получавахме лихви бе

    а сега само кредитите си не можем да изплатим

    Коментиран от #31

    15:37 11.08.2025

  • 30 Говориш като човек

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Да бе, да !":

    Получил три инсулта

    15:50 11.08.2025

  • 31 Спомних си,

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Че ни събираха, пари, за: Виетнам, Лаос и Камбоджа ! Какви лихви? Садам не ни плати всичките пара, за оръжията, а една велика сила ги прибра!

    16:05 11.08.2025

