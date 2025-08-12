Челси влиза в битката за Алехандро Гарначо

Лондонският гранд Челси е направил първата крачка към привличането на аржентинската сензация Алехандро Гарначо, разкрива авторитетният журналист Фабрицио Романо. Според последните информации, „сините“ вече са влезли в контакт с ръководството на Манчестър Юнайтед, за да обсъдят евентуален трансфер на 21-годишното ляво крило.

Гарначо вече е постигнал договорка за личните си условия с Челси и е изразил категоричното си желание да облече екипа на лондончани. Аржентинският национал е дал ясно да се разбере, че предпочита трансфер единствено на „Стамфорд Бридж“, което може да се окаже решаващо в преговорите между двата клуба. Въпреки това, задачата пред Челси няма да бъде лесна. Манчестър Юнайтед държи правата на Гарначо до лятото на 2028 година и според английските медии ще настоява за трансферна сума от минимум 40 милиона паунда.

„Червените дяволи“ не са склонни да се разделят с един от най-обещаващите си таланти без сериозна финансова компенсация.

През изминалия сезон Гарначо впечатли с изявите си – взе участие в цели 58 срещи във всички турнири, като реализира 11 попадения и подаде за още 10 гола.