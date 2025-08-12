Илиян Василев: Путин зависи от Европа, но много силно подцени тази зависимост

Руската имперска политика не се е променила през последните векове. Това напомни пред БНР Илиян Василев, бивш посланик на България в Русия, преди срещата между президентите на САЩ и Русия, която трябва да се проведе на 15 август.
"В Русия основният бизнес е войната. Тя никога не е постигала икономически модел, който да роди благоденствие и да оправдае съществуването и заедността на различни групи и републики.
Войната изсмука всички натрупани резерви през управлението на Путин. В момента страната е на ръба на финансов колапс".
Василев смята, че е добре Доналд Тръмп да се допитва повече до американската професионална дипломация, която е наясно с процесите в Руската федерация.
Бившият ни посланик в Русия обясни защо Аляска е избрана за среща на двамата световни лидери.
"Беринговият проток е пряката връзка между САЩ и Русия. Путин иска да покаже, че за да общува с Щатите, на него не му трябва Европа. Това е от гледна точка на символното послание.
От гледна точка на Международния наказателен съд - САЩ и Русия не са страна по него. Не очаквам никаква изненада във връзка с наказателното постановление на съда".
Илиян Василев смята, че в оставащите дни до срещата американският президент ще се опита да намали очакванията.
"Той я определя като проучвателна. Тръмп ще се опита да хвърли спасителен пояс на Путин по най-различни начини. Но той не може да даде на Русия това, от което има нужда.
Европа е незаобиколим фактор. Каквото и да прави Путин, той зависи от Европа, но много силно подцени тази зависимост. Възстановяването на отношенията му с европейските страни лежи изцяло в плоскостта на приключването на войната в Украйна по начин, който да не поражда рецидиви-да не дава пример за това, че чрез военни действия може да има териториални разширения. Нерушимостта на границите е базов принцип на отношенията в Европа".
1 Путин търси помощ
Раша е пред финансов колапс!
11:51 12.08.2025
2 Ох Въх
Илианчо, най-весшето ти постижение в живота беше, че успя да посетиш Русия.
Откакто се върна се правиш на разбирач, от енергетика, от политика, ок икономика, от КОВИД-19. Даже Тръмп познаваш, пък с Путин сте играли като деца в махалата.
Поспри се, харчи по-малко, живей скромно, никой не ти е длъжен.
11:52 12.08.2025
3 Ганя Путинофила
Тай ша опрай маскалите!
Коментиран от #20
11:52 12.08.2025
5 пляс , пляс педалите - водно колело
ПП. Но , от дърт п. дал , като Илиян Василев , освен куха пропаганда - няма какво да очакваме /в нахалството си , този си позволява да дава "съвети" на Тръмп ?!/.
11:54 12.08.2025
6 Рускините искат вписване в Конституцията
Скоро ще дойдат да ги асвабаждават!
Коментиран от #12
11:54 12.08.2025
7 Кая
11:54 12.08.2025
8 Вашето мнение
11:56 12.08.2025
9 От коя дупка го извадихте
11:57 12.08.2025
10 Агент Сашо
Къде са санитарите ?
11:57 12.08.2025
11 Тоз са му захранили сметката
11:57 12.08.2025
12 120 000 руски фирми в България,
До коментар #6 от "Рускините искат вписване в Конституцията":които не развиват никаква дейност!
Депутатите ни се ослушват като пръднал заек в люцерна!
11:57 12.08.2025
13 иван
11:57 12.08.2025
14 Перо
11:58 12.08.2025
15 Гост
Коментиран от #21
11:59 12.08.2025
16 пешо
11:59 12.08.2025
17 фен на сидеров
12:00 12.08.2025
18 Като пример за страна от
12:01 12.08.2025
19 една жена
12:03 12.08.2025
20 Прав си
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Ганя има тежка алергия към истината!
12:03 12.08.2025
21 Само Че
До коментар #15 от "Гост":С руснаците всики договорки не струват и листа върху който са написани
12:05 12.08.2025
22 Това е безспорен
12:05 12.08.2025
23 Ха ха
12:07 12.08.2025
24 Тодоров
12:07 12.08.2025
25 Някой
2. ЕС не е Европа и никога няма да бъде. Русия е най-голямата европейска държава - от преди с над 38% от територията на Европа;
3. За колапс да гледа и други. Включително България с дефицит, дългове, инфлация и вървене към гръцки сценарий;
4. Нашите управляващи Украйна не трябва да ги интересува. Те са се клели във всичките си действия да се ръководят от интереса на народа. В момента като нищо има към 30 военни конфликта по света, но огромната част не ги и знаем.
12:09 12.08.2025
26 учен
12:13 12.08.2025
27 Блокиране на Русия
12:15 12.08.2025
28 Хахахаха
12:17 12.08.2025
29 Мутата
12:18 12.08.2025
30 Оракула от Делфи
Олигарха Путин , направи "НАТО" елитна сила!
12:24 12.08.2025