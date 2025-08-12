Новини
Илиян Василев: Путин зависи от Европа, но много силно подцени тази зависимост
  Тема: Украйна

Илиян Василев: Путин зависи от Европа, но много силно подцени тази зависимост

12 Август, 2025 11:49 845 30

  • илиян василев-
  • русия-
  • икономика-
  • колапс-
  • война

Войната изсмука всички натрупани резерви. Страната е на ръба на финансов колапс

Илиян Василев: Путин зависи от Европа, но много силно подцени тази зависимост - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Руската имперска политика не се е променила през последните векове. Това напомни пред БНР Илиян Василев, бивш посланик на България в Русия, преди срещата между президентите на САЩ и Русия, която трябва да се проведе на 15 август.

"В Русия основният бизнес е войната. Тя никога не е постигала икономически модел, който да роди благоденствие и да оправдае съществуването и заедността на различни групи и републики.

Войната изсмука всички натрупани резерви през управлението на Путин. В момента страната е на ръба на финансов колапс".

Василев смята, че е добре Доналд Тръмп да се допитва повече до американската професионална дипломация, която е наясно с процесите в Руската федерация.

Бившият ни посланик в Русия обясни защо Аляска е избрана за среща на двамата световни лидери.

"Беринговият проток е пряката връзка между САЩ и Русия. Путин иска да покаже, че за да общува с Щатите, на него не му трябва Европа. Това е от гледна точка на символното послание.

От гледна точка на Международния наказателен съд - САЩ и Русия не са страна по него. Не очаквам никаква изненада във връзка с наказателното постановление на съда".

Илиян Василев смята, че в оставащите дни до срещата американският президент ще се опита да намали очакванията.

"Той я определя като проучвателна. Тръмп ще се опита да хвърли спасителен пояс на Путин по най-различни начини. Но той не може да даде на Русия това, от което има нужда.

Европа е незаобиколим фактор. Каквото и да прави Путин, той зависи от Европа, но много силно подцени тази зависимост. Възстановяването на отношенията му с европейските страни лежи изцяло в плоскостта на приключването на войната в Украйна по начин, който да не поражда рецидиви-да не дава пример за това, че чрез военни действия може да има териториални разширения. Нерушимостта на границите е базов принцип на отношенията в Европа".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин търси помощ

    3 30 Отговор
    от Китай и Индия!
    Раша е пред финансов колапс!

    11:51 12.08.2025

  • 2 Ох Въх

    37 0 Отговор
    Този явно е останал без работа и пак обикаля медиите.

    Илианчо, най-весшето ти постижение в живота беше, че успя да посетиш Русия.

    Откакто се върна се правиш на разбирач, от енергетика, от политика, ок икономика, от КОВИД-19. Даже Тръмп познаваш, пък с Путин сте играли като деца в махалата.

    Поспри се, харчи по-малко, живей скромно, никой не ти е длъжен.

    11:52 12.08.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    3 21 Отговор
    Не барайте путен!
    Тай ша опрай маскалите!

    Коментиран от #20

    11:52 12.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 пляс , пляс педалите - водно колело

    27 0 Отговор
    Ндаа , видя се колко РФ зависи от ЕС , виж , че ЕС е силно зависима от енергоносителите на РФ - това е вярно !
    ПП. Но , от дърт п. дал , като Илиян Василев , освен куха пропаганда - няма какво да очакваме /в нахалството си , този си позволява да дава "съвети" на Тръмп ?!/.

    11:54 12.08.2025

  • 6 Рускините искат вписване в Конституцията

    1 15 Отговор
    защото имало 400 000 имота по морето!
    Скоро ще дойдат да ги асвабаждават!

    Коментиран от #12

    11:54 12.08.2025

  • 7 Кая

    6 10 Отговор
    Кофти е да си еврозависим като Путин, спор няма.

    11:54 12.08.2025

  • 8 Вашето мнение

    21 0 Отговор
    Пак са активирали соросите да ръсят мозъци, да поучават Путин и тръмп и да си заслужат къшея хляб от господаря. Вече не са и безинтересни, просто са гнусни като хлебарки.

    11:56 12.08.2025

  • 9 От коя дупка го извадихте

    24 0 Отговор
    Тоя подложко на урсулка

    11:57 12.08.2025

  • 10 Агент Сашо

    22 0 Отговор
    "Европа е незаобиколим фактор. Каквото и да прави Путин, той зависи от Европа, но много силно подцени тази зависимост."

    Къде са санитарите ?

    11:57 12.08.2025

  • 11 Тоз са му захранили сметката

    19 0 Отговор
    и пак изплува да бръщолеви нелепици.

    11:57 12.08.2025

  • 12 120 000 руски фирми в България,

    1 11 Отговор

    До коментар #6 от "Рускините искат вписване в Конституцията":

    които не развиват никаква дейност!
    Депутатите ни се ослушват като пръднал заек в люцерна!

    11:57 12.08.2025

  • 13 иван

    13 1 Отговор
    Тоя мухльо па къде се обажда!

    11:57 12.08.2025

  • 14 Перо

    11 1 Отговор
    Когато се знае, че тоя елемент има забрана и е персона нонграта, да влиза в Русия, заради престъпна дейност, какви коментари се очакват от него за да му се дава гласност за Русия

    11:58 12.08.2025

  • 15 Гост

    4 2 Отговор
    Имперската мания и реваншистките бълнувания от едната страна, както и въртенето на опашка през САЩ от другата, не позволиха да се оползотвори златен шанс след края на Студената война... А можеше Европа (тогава все още с едни от най-напредничавите технологии) и Русия с едни от най-богатите природни ресурси да се превърнат в най-голямата и конструктивна световна сила и да теглят по една ..... на САЩ и Китай...

    Коментиран от #21

    11:59 12.08.2025

  • 16 пешо

    12 1 Отговор
    голем боклук

    11:59 12.08.2025

  • 17 фен на сидеров

    6 1 Отговор
    поми-йар !

    12:00 12.08.2025

  • 18 Като пример за страна от

    8 0 Отговор
    Европа е и България. Русия има жизнено спасяваща нужда от България. А ние нямаме нужда от Русия. Подобни статийки подронват имиджа на масмедийте, които и без това са с глави заровени в пясъка, но пък с отворени джобове. И това време отива срамно към своя край.

    12:01 12.08.2025

  • 19 една жена

    4 3 Отговор
    Василев е класически български гений, браво! Повече такива хора трябват на България!

    12:03 12.08.2025

  • 20 Прав си

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Ганя има тежка алергия към истината!

    12:03 12.08.2025

  • 21 Само Че

    1 5 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    С руснаците всики договорки не струват и листа върху който са написани

    12:05 12.08.2025

  • 22 Това е безспорен

    2 4 Отговор
    Факт.Раша загива.

    12:05 12.08.2025

  • 23 Ха ха

    6 0 Отговор
    Путин не е зависим от европа има много предатели които го предадоха.Едни от тези са бсп в българия които са на хранилка от него а дават оръжие на украйна и се правят на русофили.

    12:07 12.08.2025

  • 24 Тодоров

    5 0 Отговор
    И ТОЗИ Е ЕДИН АНАЛИЗАТОР. Европа изобщо не е нужна на Русия. Русия щяла да фалира. Защо не коментира кой стои зад Русия (буквално и икономически). Забравя БРИКС, с население близо 4-5 милиарда срещу 500 милиона в Европа, голяма част от Латинска Америка, Африка, близкия изток. Европа да не забравя, че на практика Китай я е купил. Европа започва да прилича на агонизиращ кон, който хвърля къчове, преди да умре.

    12:07 12.08.2025

  • 25 Някой

    6 1 Отговор
    1. ЕС зависи много от Русия и ресурсите от там. Дотук политиката на ЕС и струва трилиони евро загуби;
    2. ЕС не е Европа и никога няма да бъде. Русия е най-голямата европейска държава - от преди с над 38% от територията на Европа;
    3. За колапс да гледа и други. Включително България с дефицит, дългове, инфлация и вървене към гръцки сценарий;
    4. Нашите управляващи Украйна не трябва да ги интересува. Те са се клели във всичките си действия да се ръководят от интереса на народа. В момента като нищо има към 30 военни конфликта по света, но огромната част не ги и знаем.

    12:09 12.08.2025

  • 26 учен

    2 1 Отговор
    ЕС ще се разпадне без полезните изкопаеми на Русия и ще достигне нивото на Африка.

    12:13 12.08.2025

  • 27 Блокиране на Русия

    0 3 Отговор
    Не купувайте руски храни и стоки, дори и да са стотинки! Не правете бизнес с Русия, докато не спрат войната и се изтеглят от окупираните украински и кримски земи. Дотогава поетапно спиране на всякаква търговия и връзки с Русия и техни граждани, които подкрепят войната, до пълен блокаж на Русия.

    12:15 12.08.2025

  • 28 Хахахаха

    0 2 Отговор
    А аз много искам да обясня на копейките, които твърдят, че НАТО заплашва и обгражда рашата. Да им обясня, че рашата е на 10 километра от САЩ! Понеже много използват копейките, да обясняват за врага Европа.

    12:17 12.08.2025

  • 29 Мутата

    3 1 Отговор
    Само тоя хайванин не беше изкочил

    12:18 12.08.2025

  • 30 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    Без да иска с войната в Украйна и с подценяването на ЕО ,

    Олигарха Путин , направи "НАТО" елитна сила!

    12:24 12.08.2025

