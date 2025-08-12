Илиян Василев: Путин зависи от Европа, но много силно подцени тази зависимост

Руската имперска политика не се е променила през последните векове. Това напомни пред БНР Илиян Василев, бивш посланик на България в Русия, преди срещата между президентите на САЩ и Русия, която трябва да се проведе на 15 август.

"В Русия основният бизнес е войната. Тя никога не е постигала икономически модел, който да роди благоденствие и да оправдае съществуването и заедността на различни групи и републики.

Войната изсмука всички натрупани резерви през управлението на Путин. В момента страната е на ръба на финансов колапс".

Василев смята, че е добре Доналд Тръмп да се допитва повече до американската професионална дипломация, която е наясно с процесите в Руската федерация.

Бившият ни посланик в Русия обясни защо Аляска е избрана за среща на двамата световни лидери.

"Беринговият проток е пряката връзка между САЩ и Русия. Путин иска да покаже, че за да общува с Щатите, на него не му трябва Европа. Това е от гледна точка на символното послание.

От гледна точка на Международния наказателен съд - САЩ и Русия не са страна по него. Не очаквам никаква изненада във връзка с наказателното постановление на съда".

Илиян Василев смята, че в оставащите дни до срещата американският президент ще се опита да намали очакванията.

"Той я определя като проучвателна. Тръмп ще се опита да хвърли спасителен пояс на Путин по най-различни начини. Но той не може да даде на Русия това, от което има нужда.

Европа е незаобиколим фактор. Каквото и да прави Путин, той зависи от Европа, но много силно подцени тази зависимост. Възстановяването на отношенията му с европейските страни лежи изцяло в плоскостта на приключването на войната в Украйна по начин, който да не поражда рецидиви-да не дава пример за това, че чрез военни действия може да има териториални разширения. Нерушимостта на границите е базов принцип на отношенията в Европа".