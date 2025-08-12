Новини
Бруклин Бекъм и Никола Пелц показаха СНИМКИ от втората си сватба

12 Август, 2025 11:45

  • бруклин бекъм-
  • никола пелц-бекъм-
  • сватба

Двойката, която се ожени през април 2022 г., поднови обетите си на 2 август

Бруклин Бекъм и Никола Пелц показаха СНИМКИ от втората си сватба - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Божидара Найденова

Бруклин Бекъм и Никола Пелц Бекъм споделиха с феновете си интимни снимки от своята церемония по подновяване на обетите. 26-годишният изпълнителен директор на Cloud23 и 30-годишната актриса от "Мотел Бейтс" публикуваха романтични кадри в Instagram, разкривайки за първи път как е изглеждала тяхната церемония. Тези снимки идват само дни след като стана ясно, че двойката — която се ожени през април 2022 година — отново е казала „Да“ на 2 август.

В първата серия от снимки, споделен в съвместен пост с надпис „само любов 🤍“, Бруклин нежно гледа съпругата си, като ръката му е върху нейното сърце, целува я по бузата и стои до нея на балкон. Двамата са облечени в елегантни сватбени тоалети за повода.

Другите кадри, публикувани отделно от Никола и Бруклин, показват по-близки кадри на тяхната визия. Никола носи кремава рокля с открити рамене и воланови цветни детайли в горната част на роклята. Тя комбинира роклята с бял цветен венец за глава, който по време на церемонията изглежда сменя с прозрачна воал.

За своя костюм, Бруклин избра изчистен, но неофициален стил, като не носеше вратовръзка, но заложи на черно сако и панталони, бяла риза и слънчеви очила.

„Завинаги моя“, написа Бруклин под своя пост, докато Никола добави : „Във всеки живот.“


Източник, близък до двойката, разказа пред PEOPLE, че церемонията е била „посветена на честенето на любовта, който те изградили през годините, и на създаването на спомен, който ще остане с тях завинаги.“

„Просто искахме да имаме наистина красиво преживяване — наистина сладък спомен“, каза той по време на събитието Airbnb Originals Experience, което организира в Лос Анджелис на 6 август.


„Честно казано, бих могъл да подновявам обетите си всеки ден с нея“, добави Бруклин. „Мисля, че най-важното нещо, което човек може да направи, е да намери този човек, с когото ще прекара остатъка от живота си. Това определено те оформя като личност. Да, беше наистина сладко. Наистина беше забавно.“

Относно дали планира да си татуира последните обети, както направи с тези от сватбата им през 2022 г., Бруклин каза, че ще трябва да „намери място“, за да ги побере.

Двойката започна да излиза през октомври 2019 г., като официализираха отношенията си в Instagram през януари 2020 г. и се сгодиха седем месеца по-късно. Те сключиха брак в имот на семейството на Никола в Палм Бийч, Флорида, през април 2022 г.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кака ви пълнежкова

    1 2 Отговор
    Бруклин Бекъм и Никола Пелц показаха
    СНИМКИ
    с третия си партньор

    11:47 12.08.2025

  • 2 Една жена

    3 0 Отговор
    И този е влюбен като теле, изгубил ума и дума . Също като принц Хари ...

    11:51 12.08.2025

  • 3 Откачена

    1 0 Отговор
    Работа! Тази вместо да му дои фалоса му дои джоба?! Нито тя е жена като жена, нито този е мъж като мъж!

    11:51 12.08.2025

  • 4 Трол

    0 0 Отговор
    Това е добре, но чакам снимки от десетата им сватба.

    11:54 12.08.2025

  • 5 Урко

    3 0 Отговор
    Хора с много пари и без реално занимание в ежедневието си какво друго да правят, освен сватби всеки месец?

    11:55 12.08.2025

  • 6 пешо

    1 0 Отговор
    със тия гердани коя е булката

    12:01 12.08.2025