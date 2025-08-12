Рома хвърля око на звездата на Бетис Ез Абде

Римският гранд Рома се включва в надпреварата за подписа на мароканското крило Ез Абде, което блесна с изявите си за Бетис през изминалия сезон. След като Комо вече прояви интерес към 23-годишния футболист, сега и "вълците" от италианската столица подготвят оферта за талантливия играч.

Абде премина в Бетис през лятото на 2023 година срещу 7,5 милиона евро и се превърна в ключова фигура за андалусийците. Мароканецът демонстрира завидна форма – отбеляза 9 попадения и асистира за още 5 гола в рамките на 49 официални срещи. Особено впечатляващо бе представянето му в полуфинала на Лигата на конференциите срещу Фиорентина, където отново се разписа.

Преди да облече зелено-белия екип на Бетис, Абде защитаваше цветовете на Еркулес, Осасуна и Барселона, като навсякъде остави ярка следа със своята бързина и техника. На международната сцена той вече има 23 мача за националния отбор на Мароко, в които се отчете с 2 гола и 3 асистенции.

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини е поставил на дневен ред подсилването на фланговете, а Абде напълно отговаря на профила, който търси италианският специалист. Очаква се в близките дни "джалоросите" да отправят официално предложение към Бетис.