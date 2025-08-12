Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рома хвърля око на звездата на Бетис Ез Абде

Рома хвърля око на звездата на Бетис Ез Абде

12 Август, 2025 10:41 290 0

  • ез абде-
  • рома-
  • бетис-
  • трансфер-
  • ла лига-
  • джан пиеро гасперини-
  • серия а-
  • футбол-
  • мароко-
  • лига на конференциите

Наставникът Джан Пиеро Гасперини е поставил на дневен ред подсилването на фланговете

Рома хвърля око на звездата на Бетис Ез Абде - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Римският гранд Рома се включва в надпреварата за подписа на мароканското крило Ез Абде, което блесна с изявите си за Бетис през изминалия сезон. След като Комо вече прояви интерес към 23-годишния футболист, сега и "вълците" от италианската столица подготвят оферта за талантливия играч.

Абде премина в Бетис през лятото на 2023 година срещу 7,5 милиона евро и се превърна в ключова фигура за андалусийците. Мароканецът демонстрира завидна форма – отбеляза 9 попадения и асистира за още 5 гола в рамките на 49 официални срещи. Особено впечатляващо бе представянето му в полуфинала на Лигата на конференциите срещу Фиорентина, където отново се разписа.

Преди да облече зелено-белия екип на Бетис, Абде защитаваше цветовете на Еркулес, Осасуна и Барселона, като навсякъде остави ярка следа със своята бързина и техника. На международната сцена той вече има 23 мача за националния отбор на Мароко, в които се отчете с 2 гола и 3 асистенции.

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини е поставил на дневен ред подсилването на фланговете, а Абде напълно отговаря на профила, който търси италианският специалист. Очаква се в близките дни "джалоросите" да отправят официално предложение към Бетис.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ