Лудогорец се изправя пред съдбоносен сблъсък с Ференцварош в Будапеща

12 Август, 2025 10:22 404 1

Мачът в Разград завъри без победител

Ангел Лазаров

Българският шампион Лудогорец е на прага на нова европейска битка, която може да отвори вратите към основната фаза на Шампионската лига. Тази вечер в 21:15 часа българско време "орлите" ще премерят сили с унгарския Ференцварош на стадион "Групама Арена" в Будапеща, в решаващия реванш от третия квалификационен кръг на най-престижния клубен турнир.

Първият двубой между двата тима, изигран преди шест дни, завърши без голове и остави интригата напълно жива. Сега всичко ще се реши в унгарската столица, където и най-малката грешка може да се окаже фатална.

Ференцварош демонстрира отлична форма през уикенда, след като разгроми Ниредхаза с 4:1 като гост в унгарското първенство. Тимът вече има две победи и едно равенство в местната лига, което допълнително повишава самочувствието на домакините.

Лудогорец постигнаха категоричен успех с 3:0 срещу Славия в София, а треньорът Руи Мота ще може да разчита на най-добрите си футболисти за ключовия двубой.

Любопитен факт е, че Лудогорец вече се превърна в майстор на продълженията – в предишните два кръга българите елиминираха Риека и Динамо Минск именно след драматични моменти в добавеното време. Физическата подготовка и издръжливостта на "зелените" се оказват решаващи в най-напрегнатите мигове.

Добрата новина за българския тим е завръщането на Оливие Вердон, който пропусна първия мач. За съжаление, Лудогорец ще бъде без наказания Бърнард Текпетей, както и без контузените Квадво Дуа и Агибу Камара.

Залогът е огромен – победителят от тази двойка ще се изправи срещу спечелилия от сблъсъка между Шкендия и Карабах в плейофа за влизане в групите на Шампионската лига. Загубилият ще получи втори шанс в плейофите на Лига Европа, където ще срещне отпадналия от същата двойка. В първия мач Карабах надделя с 1:0 като гост.


  • 1 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Защо трябва да плащам на Гелосания? Българският футбол по ТВ трябва да е достъпен за обикновения българин.
    Или не трябва да гледаме резила му

    10:47 12.08.2025

