Спортът по ТВ в неделя (30 април)

10.35 Суперкарс, трето състезание в Пърт МАХ Спорт 1

12.00 Тенис, турнир в Мадрид МАХ Спорт 1

12.00 Спортно катерене: Световна купа в Сеул, боулдър, финал, мъже Евроспорт 1

12.50 Мото 3, Гран при на Испания МАХ Спорт 2

13.30 "Интер" - "Лацио" МАХ Спорт 3

14.00 "Кардиф" - "Хъдърсфийлд" Диема спорт 2

14.00 "Монако" - "Монпелие" Нова спорт

14.00 Формула 1, Гран при на Азербайджан Диема спорт 3

14.10 Мото 2, Гран при на Испания МАХ Спорт 2

15.00 "Кадис" - "Валенсия" МАХ Спорт 4

16.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, финал Евроспорт 1

15.00 Колоездене: Обиколка на Романдия, пети етап, мъже Евроспорт 2

15.15 "Берое" - "Пирин" Диема спорт

15.30 Мото GP, Гран при на Испания МАХ Спорт 2

16.00 "Сасуоло" - "Емполи" МАХ Спорт 3

16.00 "Кремонезе" - "Верона" Ринг

16.00 "Манчестър Юнайтед" - "Астън Вила" Диема спорт 2

16.00 "Фулъм" - "Манчестър Сити" Нова спорт

16.30 "Байерн" - "Херта" Диема спорт 3

17.00 Модерен петобой, Световна купа БНТ 3

17.15 "Виляреал" - "Селта" МАХ Спорт 4

17.45 "Черно море" - ЦСКА 1948 Диема спорт

18.00 Мотокрос: Световен шампионат в Португалия, MX2, второ състезание Евроспорт 2

18.05 ПСЖ - "Лориен" Нова спорт

18.30 "Ливърпул" - "Тотнъм" Диема спорт 2

18.30 "Волфсбург" - "Майнц" Диема спорт 3

19.00 "Аякс" - ПСВ "Айндховен" МАХ Спорт 3

19.00 "Фиорентина" - "Сампдория" Ринг

19.00 Волейбол, мач от Серия А МАХ Спорт 2

19.00 Мотокрос: Световен шампионат в Португалия, MXGP, второ състезание Евроспорт 2

19.30 "Еспаньол" - "Хетафе" МАХ Спорт 4

20.00 НБА, мач от плейофите Нова спорт

20.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Мексико, четвърти ден Евроспорт 2

20.15 ЦСКА - "Лудогорец" Диема спорт

21.00 "Порто" - "Боавища" Ринг

21.00 Баскетбол, "Баскония" - "Рио Бреоган" Диема спорт 3

21.00 Наскар, състезание в Далауеър МАХ Спорт 2

21.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, финал Евроспорт 1

21.45 "Марсилия" - "Оксер" Диема спорт 2

22.00 "Валядолид" - "Атлетико" МАХ Спорт 4

22.30 "Спортинг" - "Фаламикао" Ринг

22.30 НБА, мач от плейофите Нова спорт

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