09.00 Рали, световен шампионат, Естония МАХ Спорт 2
10.00 Гребане, световно първенство, младежи БНТ 3
12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
12.30 Тенис, турнр в Гщаад (финал) МАХ Спорт 1
12.45 Автомобилизъм: Суперкупа на Порше, Унгария Евроспорт 2
13.00 "Манчестър Сити" - "Йокохама Маринос" МАХ Спорт 3
13.00 Рали, световен шампионат, Естония МАХ Спорт 2
13.00 Колоездене: Тур дьо Франс, първи етап, жени Евроспорт 1
14.00 Мотокрос: Световен шампионат във Фландрия, MX2, първо състезание Евроспорт 2
14.00 Гребане, световно първенство, младежи БНТ 3
15.00 Тенис, турнир в Бощад (финал) МАХ Спорт 3
15.00 Мотокрос: Световен шампионат във Фландрия, MXGP, първо състезание Евроспорт 2
16.00 Лека атлетика, Диамантена лига, Лондон МАХ Спорт 2
16.00 Формула 1, Гран при на Унгария Диема спорт
17.00 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 21, мъже Евроспорт 1
18.00 Волейбол, Лига на нациите, мач за трето място (мъже) МАХ Спорт 2
19.00 "Черно море" - "Хебър" Диема спорт
19.30 Баскетбол, мач за 3-о място на световно, жени под 19 г. Диема спорт 3
19.30 Конен спорт: Световен тур на шампионите в Ризенбек Евроспорт 2
21.00 Волейбол, Лига на нациите, финал (мъже) МАХ Спорт 2
21.15 "Локомотив" (Сф) - "Локомотив" (Пд) Диема спорт
21.30 Наскар, състезание в Пенсилвания МАХ Спорт 1
22.00 Баскетбол, мач за 3-о място на световно, жени под 19 г. Диема спорт 3
23.00 "Фулъм" - "Брентфорд" Диема спорт 2
02.00 "Нюкасъл" - "Астън Вила" Диема спорт 2
23 Юли, 2023 08:30 736 0
Спортът по ТВ в неделя (23 юли)
Ето какво може да гледаме днес
09.00 Рали, световен шампионат, Естония МАХ Спорт 2
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