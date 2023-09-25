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Селекционерът на България обяви повиканите за квалификацията с Литва и контролата с Албания

25 Септември, 2023 15:18 273 0

Селекционерът на България обяви повиканите за квалификацията с Литва и контролата с Албания

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Сръбският наставник на „трикольорите“ този път не е повикал играчи без мачове с националната фланелка

Селекционерът на България обяви повиканите за квалификацията с Литва и контролата с Албания - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на България - Младен Кръстаич, обяви имената на 25 футболисти, повикани за предстоящата европейска квалификация срещу Литва на 14 октомври, както и гостуването на Албания в приятелски мач 3 дни по-късно. Сръбският наставник на „трикольорите“ този път не е повикал играчи без мачове с националната фланелка.

Ето и пълния списък с повикани играчи за „лъвовете“:

Вратари: Иван Дюлгеров (Черно море), Даниел Наумов (ЦСКА 1948), Димитър Митов (Сейнт Джонстън)

Защитници: Кристиан Димитров (Левски), Симеон Петров (ЦСКА 1948), Димо Кръстев (Катандзаро), Валентин Антов (Кремонезе), Алекс Петков (Шльонск), Иван Турицов (ЦСКА), Виктор Попов (Черно море), Патрик-Габриел Галчев (Левски)

Полузащитници: Йоан Стоянов (Апоел Беер Шева), Марин Петков (Левски), Илия Груев (Лийдс Юнайтед), Андриан Краев (Левски), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Иван Йорданов (Лудогорец), Илиан Илиев (Кифисия), Доминик Янков (Лудогорец), Лукас Петков (Гройтер Фюрт)

Нападатели: Кирил Десподов (ПАОК), Спас Делев (Лудогорец), Георги Русев (ЦСКА 1948), Мартин Минчев (Ризеспор), Преслав Боруков (Арда)


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