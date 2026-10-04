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Първа победа за Азербайджан в Лигата на нациите

Първа победа за Азербайджан в Лигата на нациите

4 Октомври, 2026 18:41 473 0

  • азербайджан-
  • литва-
  • лига на нациите-
  • лига d-
  • група 2-
  • ганджа-
  • абдулах хайбулаев-
  • торал байрамов-
  • сабах баку-
  • бурсаспор-
  • лихтенщайн

Успех с минимално 1:0 над Литва

Първа победа за Азербайджан в Лигата на нациите - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Азербайджан записа първи успех за новия сезон в Лигата на нациите.

В среща от четвъртия кръг на група 2 от Лига „D“ на турнира, играна в Ганджа, домакините се наложиха минимално с 1:0 над тима на Литва.

Единственото попадение в двубоя бе дело на халфа на Сабах (Баку) Абдулах Хайбулаев. В 25-ата минута той се възползва от отлично подаване на защитника на Бурсаспор Торал Байрамов и донесе трите точки на своя отбор.

Благодарение на този успех Азербайджан излезе начело в класирането в групата. След три изиграни срещи азерите имат актив от 1 победа и 2 равенства.

За Литва това бе първи неуспех през тази кампания в турнира. Прибалтийците се смъкнаха на втората позиция с 1 победа, 1 равенство и 1 загуба до момента.

На последното трето място е тимът на Лихтенщайн, който има само 1 точка от 2 изиграни мача.

Програмата до края на групата предвижда на 13 ноември Азербайджан да гостува на Лихтенщайн, а три дни по-късно – на 16 ноември, Литва да приеме Лихтенщайн у дома.


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