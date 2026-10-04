Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Легендарен Новак Джокович счупи рекорда на Надал в Пекин след епичен обрат срещу Зверев

Легендарен Новак Джокович счупи рекорда на Надал в Пекин след епичен обрат срещу Зверев

4 Октомври, 2026 19:06 740 1

  • новак джокович-
  • александър зверев-
  • атр 500 пекин-
  • рекорд-
  • рафаел надал-
  • оупън ера-
  • даниил медведев-
  • алекс де минор-
  • хуберт хуркач-
  • андрей рубльов-
  • карен хачанов-
  • франсиско серундоло-
  • тенис

В битка за място на финала "Джокера" ще срещне Даниил Медведев

Легендарен Новак Джокович счупи рекорда на Надал в Пекин след епичен обрат срещу Зверев - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новак Джокович изнесе поредния си тенис спектакъл и пренаписа историята на спорта. 39-годишният сръбски великан надигра един от най-силните играчи в тура в момента Александър Зверев с 4:6, 6:4, 6:4 в четвъртфинал от най-висока класа на турнира от сериите АТР 500 в Пекин.

Двубоят продължи 2 часа и 35 минути истинска битка на корта. С този успех Джокович направи невероятното си постижение в китайската столица още по-впечатляващо – 32 победи от 32 мача. Така сърбинът официално задмина легендарния старт на Рафаел Надал от 31 поредни успеха на Ролан Гарос и вече еднолично държи рекорда за най-дълга победна серия от дебюта на даден турнир в Оупън ерата.

Мачът започна лошо за Ноле, който допусна пробив още в първия гейм и това се оказа достатъчно за поставения под №1 германец да затвори първия сет. След това обаче Джокович показа защо е смятан за най-големия боец в тениса. Той вдигна рязко нивото, неутрализира мощния начален удар на Зверев и с решителни пробиви във втория и третия сет обърна мача в своя полза. Това е втората му победа над тенисист от Топ 2 през сезона след успеха над Яник Синер на полуфинала на Аустрелиън Оупън.

Сърбинът вече води с 10:5 победи в директните дуели срещу Зверев. Освен това Джокович се присъедини към Кен Розуол и Джими Конърс като едва третият играч от създаването на ранглистата на АТР през 1973 г., който побеждава съперник от Топ 3 след като е навършил 39 години.

В битка за място на финала Джокович ще срещне Даниил Медведев, който по-рано днес се справи с Франсиско Серундоло със 7:6(4), 6:3. Руснакът е в серия от седем поредни победи след титлата си в Ханджоу, но има отрицателен баланс от 5:10 срещу сръбската легенда.

В другия полуфинал един срещу друг ще се изправят Алекс де Минор и Хуберт Хуркач. Поставеният под №5 австралиец обърна Андрей Рубльов с 1:6, 6:2, 6:3 и се изкачи до девето място в надпреварата за Финалите на АТР в Торино. Полякът Хуркач също продължава своето завръщане след контузиите, след като победи Карен Хачанов със 7:6(2), 6:2 и достигна до първия си полуфинал на ниво над АТР 250 след Ротердам 2025.



Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бг патриотар

    6 0 Отговор
    сега да видим григорчо дали ще възкръсне!

    19:15 04.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове