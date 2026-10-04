Легендарен Новак Джокович счупи рекорда на Надал в Пекин след епичен обрат срещу Зверев

Новак Джокович изнесе поредния си тенис спектакъл и пренаписа историята на спорта. 39-годишният сръбски великан надигра един от най-силните играчи в тура в момента Александър Зверев с 4:6, 6:4, 6:4 в четвъртфинал от най-висока класа на турнира от сериите АТР 500 в Пекин.

Двубоят продължи 2 часа и 35 минути истинска битка на корта. С този успех Джокович направи невероятното си постижение в китайската столица още по-впечатляващо – 32 победи от 32 мача. Така сърбинът официално задмина легендарния старт на Рафаел Надал от 31 поредни успеха на Ролан Гарос и вече еднолично държи рекорда за най-дълга победна серия от дебюта на даден турнир в Оупън ерата.

Мачът започна лошо за Ноле, който допусна пробив още в първия гейм и това се оказа достатъчно за поставения под №1 германец да затвори първия сет. След това обаче Джокович показа защо е смятан за най-големия боец в тениса. Той вдигна рязко нивото, неутрализира мощния начален удар на Зверев и с решителни пробиви във втория и третия сет обърна мача в своя полза. Това е втората му победа над тенисист от Топ 2 през сезона след успеха над Яник Синер на полуфинала на Аустрелиън Оупън.

Сърбинът вече води с 10:5 победи в директните дуели срещу Зверев. Освен това Джокович се присъедини към Кен Розуол и Джими Конърс като едва третият играч от създаването на ранглистата на АТР през 1973 г., който побеждава съперник от Топ 3 след като е навършил 39 години.

В битка за място на финала Джокович ще срещне Даниил Медведев, който по-рано днес се справи с Франсиско Серундоло със 7:6(4), 6:3. Руснакът е в серия от седем поредни победи след титлата си в Ханджоу, но има отрицателен баланс от 5:10 срещу сръбската легенда.

В другия полуфинал един срещу друг ще се изправят Алекс де Минор и Хуберт Хуркач. Поставеният под №5 австралиец обърна Андрей Рубльов с 1:6, 6:2, 6:3 и се изкачи до девето място в надпреварата за Финалите на АТР в Торино. Полякът Хуркач също продължава своето завръщане след контузиите, след като победи Карен Хачанов със 7:6(2), 6:2 и достигна до първия си полуфинал на ниво над АТР 250 след Ротердам 2025.

DJOKOVIC DELIVERS - AGAIN 🙌🔥 The moment @DjokerNole defeated top seed Zverev to reach a SEVENTH Beijing semi-final! #ChinaOpen https://t.co/ittM22cQUm — Tennis TV (@TennisTV) October 4, 2026