Мая Манолова: На опашката сме в ЕС по доходи и по това какво можем да си купим с тях

Въпреки повишението на доходите през последните години, покупателната способност на българина е все още 68% от средноевропейската. На опашката сме по доходи и по това какво можем да си купим с тях. Това заяви пред Нова тв Мая Манолова, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).
„Затова, когато и горивата и особено дизелът стигне психологическата граница от 2 евро, незабавно КЗП влезе на проверки в бензиностанции. Проверихме 200 обекта – големи вериги и малки бензиностанции. Там, където сме открили съмнения за завишени цени, по-специално за пропан-бутана, все още изследваме дали е заради обективни причини или има данни за злоупотреба. През следващата седмица ще изнесем целите данни по проверките“, обяви тя.
Манолова разкри предварително данни от анализа: „Установихме обаче, че бензиностанциите са свили надценките си в търговията при дизел и бензин, повишена е цената на едро. Тоест, те са компенсирали цената – надценката на дизела се е свила 40%, а за бензина – около 30%. Тоест, влиза гориво в бензиностанцията по-скъпо с 15%, а на колонка е по-скъпо само с 10%. Не така е обаче при пропан-бутана – надценките са с 20% по-високи. Това е видно само при част от бензиностанциите.
Обясни, че санкциите са сериозни – 10 000 евро за всеки отделен продукт: „Внимателно ще налагаме санкциите, защото не целим да фалираме малки бензиностанции, но не трябва потърпевши да са българските потребители.“
Смята, че някой трябва да защити гражданите от „бруталния ръст на цените и поскъпването на живота“.
„Цените на храните у нас, за някои групи основни храни, са значително над средноевропейските. 93% от средните цени на храните в ЕС сме достигнали. Цените излетяха далеч преди влизането ни в еврозоната. Отговорни за това са предишните управляващи. Многократно им обяснявахме, че има нужда от мерки за озаптяване на цените. При всичко 1 лев стана 1 евро, само доходите се превалутираха по курса лев-евро“, смята Манолова.
„Сърцето ме боли за българските производители, че чушки се купуват на 70 евроцента, а се продават на 2 евро. Преди това знаете какво се случи с производителите на праскови, дини, пъпеши, краставици, сега и на грозде. Веригите ги смазват с ниски цени, а им слагат 100% надценки. Нашите проверки ще са огледало на изкривения модел на търговия с храни. Започнаха в петък. Истината ще стане ясна. Работим и за определяне на справедлива стойност“, допълни още шефът на КЗП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
19:22 04.10.2026
2 зкпч от бкп
Коментиран от #17
19:23 04.10.2026
3 Тошко
19:24 04.10.2026
4 Защото
19:26 04.10.2026
5 Гробар
Коментиран от #10, #21
19:26 04.10.2026
6 Чиновническо мислене на мая
19:26 04.10.2026
7 Фризьорка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":От 25 лева,взимам сега 25 евро,лошо ли е?
Коментиран от #12
19:27 04.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мая и нато
19:28 04.10.2026
10 Ами
До коментар #5 от "Гробар":произвеждай!
Коментиран от #13
19:28 04.10.2026
11 Такова Е !
На Румен Радев !
19:29 04.10.2026
12 Гробар
До коментар #7 от "Фризьорка":Ше взимаш докато не почнеме да се стрижеме сами. Навремето майка ми ме подстригваше. Леко накриво, но без пари.
19:30 04.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мая
19:33 04.10.2026
15 Али Баба
19:35 04.10.2026
16 По добре тя да разкаже
Не приемате лично жалби
Един кльощав младеж във фоайето на Вашингтон където Й беше офиса посрещаше, молеше да го изчакат и се връщаше да каже че и отвътре нямат мнение
Плащаха хората до дупка на Техем
Техните юристи бяха като тигри
Пита, платено
Пак не успяха Топлофикация да се замогнат и до сега
Факт
19:40 04.10.2026
17 Европеец
До коментар #2 от "зкпч от бкп":Заглавието е вярно и твоя коментар е верен.... А гледах клипа как Костадинов пее песен за Самуил...... Браво , отдава му се...
Като фен на така наречените македонски песни За пореден път се убеждавам, че трябва да гласувам за него и не само затова...... Все от някъде трябва да се почне, за да възстановим държава и държавност....
19:42 04.10.2026
18 Признавам
19:42 04.10.2026
19 Добре дошли в еврозоната глупаци!
19:44 04.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Европеец
До коментар #5 от "Гробар":Прав си..... А преди 37 години хранихме големия Съветски съюз и Германия.... 37 години неграмотно и продажба управление доведоха 80% от храната в България да се внася.... Дали да изберем 45 години недоносчето или 37 години криминалният капитализъм..... Лошото че няма възможност да избираме епохата в която да живеем.....
19:50 04.10.2026
22 По производителност на труда
19:52 04.10.2026