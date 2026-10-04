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Мая Манолова: На опашката сме в ЕС по доходи и по това какво можем да си купим с тях

Мая Манолова: На опашката сме в ЕС по доходи и по това какво можем да си купим с тях

4 Октомври, 2026 19:20 443 22

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Цените на храните у нас, за някои групи основни храни, са значително над средноевропейските. 93% от средните цени на храните в ЕС сме достигнали

Мая Манолова: На опашката сме в ЕС по доходи и по това какво можем да си купим с тях - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпреки повишението на доходите през последните години, покупателната способност на българина е все още 68% от средноевропейската. На опашката сме по доходи и по това какво можем да си купим с тях. Това заяви пред Нова тв Мая Манолова, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

„Затова, когато и горивата и особено дизелът стигне психологическата граница от 2 евро, незабавно КЗП влезе на проверки в бензиностанции. Проверихме 200 обекта – големи вериги и малки бензиностанции. Там, където сме открили съмнения за завишени цени, по-специално за пропан-бутана, все още изследваме дали е заради обективни причини или има данни за злоупотреба. През следващата седмица ще изнесем целите данни по проверките“, обяви тя.

Манолова разкри предварително данни от анализа: „Установихме обаче, че бензиностанциите са свили надценките си в търговията при дизел и бензин, повишена е цената на едро. Тоест, те са компенсирали цената – надценката на дизела се е свила 40%, а за бензина – около 30%. Тоест, влиза гориво в бензиностанцията по-скъпо с 15%, а на колонка е по-скъпо само с 10%. Не така е обаче при пропан-бутана – надценките са с 20% по-високи. Това е видно само при част от бензиностанциите.

Обясни, че санкциите са сериозни – 10 000 евро за всеки отделен продукт: „Внимателно ще налагаме санкциите, защото не целим да фалираме малки бензиностанции, но не трябва потърпевши да са българските потребители.“

Смята, че някой трябва да защити гражданите от „бруталния ръст на цените и поскъпването на живота“.

„Цените на храните у нас, за някои групи основни храни, са значително над средноевропейските. 93% от средните цени на храните в ЕС сме достигнали. Цените излетяха далеч преди влизането ни в еврозоната. Отговорни за това са предишните управляващи. Многократно им обяснявахме, че има нужда от мерки за озаптяване на цените. При всичко 1 лев стана 1 евро, само доходите се превалутираха по курса лев-евро“, смята Манолова.

„Сърцето ме боли за българските производители, че чушки се купуват на 70 евроцента, а се продават на 2 евро. Преди това знаете какво се случи с производителите на праскови, дини, пъпеши, краставици, сега и на грозде. Веригите ги смазват с ниски цени, а им слагат 100% надценки. Нашите проверки ще са огледало на изкривения модел на търговия с храни. Започнаха в петък. Истината ще стане ясна. Работим и за определяне на справедлива стойност“, допълни още шефът на КЗП.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    Ама нали влязохме в Клуба на Богатите?Ще вали дъжд от евро и само събирайте.

    Коментиран от #7

    19:22 04.10.2026

  • 2 зкпч от бкп

    6 1 Отговор
    от 37г ни избирате по избори,а сега ревете,че сте на опашката ,хак да ви е!

    Коментиран от #17

    19:23 04.10.2026

  • 3 Тошко

    7 2 Отговор
    Тази откри топлата вода

    19:24 04.10.2026

  • 4 Защото

    6 1 Отговор
    цял живот си във високите етажи на власта!

    19:26 04.10.2026

  • 5 Гробар

    5 1 Отговор
    Как се живее когато нищо не произвеждаш и всичко внасяш? Със заеми. Няма как да е евтино.

    Коментиран от #10, #21

    19:26 04.10.2026

  • 6 Чиновническо мислене на мая

    6 1 Отговор
    По производство на кое място сме? Какво произвеждаме? Създаваме ли нещо освен дългове?

    19:26 04.10.2026

  • 7 Фризьорка

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    От 25 лева,взимам сега 25 евро,лошо ли е?

    Коментиран от #12

    19:27 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мая и нато

    3 1 Отговор
    А как мъжлето ти ще ни вкара във война, ако имаме доходи и работа?

    19:28 04.10.2026

  • 10 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гробар":

    произвеждай!

    Коментиран от #13

    19:28 04.10.2026

  • 11 Такова Е !

    5 0 Отговор
    Кранчето !

    На Румен Радев !

    19:29 04.10.2026

  • 12 Гробар

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Фризьорка":

    Ше взимаш докато не почнеме да се стрижеме сами. Навремето майка ми ме подстригваше. Леко накриво, но без пари.

    19:30 04.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мая

    0 1 Отговор
    Как може 12 сантиметрова краставица,да е по -скъпа от 18 сантиметрова?Спекула!

    19:33 04.10.2026

  • 15 Али Баба

    1 0 Отговор
    И четата на Радев!

    19:35 04.10.2026

  • 16 По добре тя да разкаже

    2 0 Отговор
    Какво правеше за уж против топлофикация
    Не приемате лично жалби
    Един кльощав младеж във фоайето на Вашингтон където Й беше офиса посрещаше, молеше да го изчакат и се връщаше да каже че и отвътре нямат мнение
    Плащаха хората до дупка на Техем
    Техните юристи бяха като тигри
    Пита, платено
    Пак не успяха Топлофикация да се замогнат и до сега
    Факт

    19:40 04.10.2026

  • 17 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "зкпч от бкп":

    Заглавието е вярно и твоя коментар е верен.... А гледах клипа как Костадинов пее песен за Самуил...... Браво , отдава му се...
    Като фен на така наречените македонски песни За пореден път се убеждавам, че трябва да гласувам за него и не само затова...... Все от някъде трябва да се почне, за да възстановим държава и държавност....

    19:42 04.10.2026

  • 18 Признавам

    1 0 Отговор
    че е най-амбициозния и напорист човек в България!

    19:42 04.10.2026

  • 19 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    2 0 Отговор
    Явно в клуба на богатите, не сте за да станете богати, а да ядете банани..., но пък можете да рипате кат майнуни и на воля врякате "кой не скача е червен"

    19:44 04.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гробар":

    Прав си..... А преди 37 години хранихме големия Съветски съюз и Германия.... 37 години неграмотно и продажба управление доведоха 80% от храната в България да се внася.... Дали да изберем 45 години недоносчето или 37 години криминалният капитализъм..... Лошото че няма възможност да избираме епохата в която да живеем.....

    19:50 04.10.2026

  • 22 По производителност на труда

    0 1 Отговор
    също сме на опашката.

    19:52 04.10.2026

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