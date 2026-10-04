Мая Манолова: На опашката сме в ЕС по доходи и по това какво можем да си купим с тях

Въпреки повишението на доходите през последните години, покупателната способност на българина е все още 68% от средноевропейската. На опашката сме по доходи и по това какво можем да си купим с тях. Това заяви пред Нова тв Мая Манолова, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

„Затова, когато и горивата и особено дизелът стигне психологическата граница от 2 евро, незабавно КЗП влезе на проверки в бензиностанции. Проверихме 200 обекта – големи вериги и малки бензиностанции. Там, където сме открили съмнения за завишени цени, по-специално за пропан-бутана, все още изследваме дали е заради обективни причини или има данни за злоупотреба. През следващата седмица ще изнесем целите данни по проверките“, обяви тя.

Манолова разкри предварително данни от анализа: „Установихме обаче, че бензиностанциите са свили надценките си в търговията при дизел и бензин, повишена е цената на едро. Тоест, те са компенсирали цената – надценката на дизела се е свила 40%, а за бензина – около 30%. Тоест, влиза гориво в бензиностанцията по-скъпо с 15%, а на колонка е по-скъпо само с 10%. Не така е обаче при пропан-бутана – надценките са с 20% по-високи. Това е видно само при част от бензиностанциите.

Обясни, че санкциите са сериозни – 10 000 евро за всеки отделен продукт: „Внимателно ще налагаме санкциите, защото не целим да фалираме малки бензиностанции, но не трябва потърпевши да са българските потребители.“

Смята, че някой трябва да защити гражданите от „бруталния ръст на цените и поскъпването на живота“.

„Цените на храните у нас, за някои групи основни храни, са значително над средноевропейските. 93% от средните цени на храните в ЕС сме достигнали. Цените излетяха далеч преди влизането ни в еврозоната. Отговорни за това са предишните управляващи. Многократно им обяснявахме, че има нужда от мерки за озаптяване на цените. При всичко 1 лев стана 1 евро, само доходите се превалутираха по курса лев-евро“, смята Манолова.

„Сърцето ме боли за българските производители, че чушки се купуват на 70 евроцента, а се продават на 2 евро. Преди това знаете какво се случи с производителите на праскови, дини, пъпеши, краставици, сега и на грозде. Веригите ги смазват с ниски цени, а им слагат 100% надценки. Нашите проверки ще са огледало на изкривения модел на търговия с храни. Започнаха в петък. Истината ще стане ясна. Работим и за определяне на справедлива стойност“, допълни още шефът на КЗП.