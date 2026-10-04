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Резултати от Купата на България

Резултати от Купата на България

4 Октомври, 2026 17:51 528 0

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  • спартак плевен-
  • берое-
  • миньор перник-
  • пирин благоевград-
  • ямбол-
  • етър велико търново-
  • монтана-
  • волов шумен-
  • черноморец бургас-
  • нефтохимик

Изигра се вторият предварителен кръг

Резултати от Купата на България - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Купа на България
Втори предварителен кръг:


Черноморец Балчик - Етър Велико Търново 2:3
Ботев Нови пазар - Вихрен Сандански 1:4
Крумовград - Спартак Плевен 1:2
Балкан Ботевград - Фратрия 0:3
Беласица Петрич - Добруджа Добрич 1:2
Миньор Перник - Берое Стара Загора 1:2
Загорец Нова Загора - Рилски спортист 0:4
Оборище Панагюрище - Янтра Габрово 1:3
Волов Шумен - Черноморец Бургас 0:2
Национал София - Локомотив Горна Оряховица 1:3
Чавдар Троян - Марек Дупница 0:4
Спартак Пловдив - Ботев Ихтиман 1:0
Бенковски Исперих - Академик Свищов 0:3
Ямбол - Хебър Пазарджик 0:5
Родопа Смолян - Несебър 1:1 / 1:3 сл. продължения
Нефтохимик - Спортист Своге 1:1 / 4:3 сл. дузпи
Локо Мездра - Пирин Благоевград 2:2 / 2:3 сл. продължения
Бдин Видин - Монтана 0:0 / 0:2 сл. продължения

Отборите с удебелен шрифт продължават в следващата фаза!


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