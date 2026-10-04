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Марин Петков напуска лагера на националния отбор по лични причини и пропуска мача с Люксембург

Марин Петков напуска лагера на националния отбор по лични причини и пропуска мача с Люксембург

4 Октомври, 2026 18:14 617 5

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  • люксембург-
  • лига на нациите-
  • лични причини

Мотивите му са били уважени

Марин Петков напуска лагера на националния отбор по лични причини и пропуска мача с Люксембург - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Крилото Марин Петков вече не е част от лагера на националния отбор на България. Футболистът е напуснал тима по лични причини, като мотивите му са били уважени както от временния селекционер Атанас Рибарски, така и от ръководството на Българския футболен съюз.

Така националът няма да бъде на разположение за предстоящата визита на Люксембург във вторник, 6 октомври. Очаква се Петков да отпътува още в рамките на днешния ден.

Неговото отсъствие допълнително усложнява кадровата ситуация при „лъвовете“ преди важния двубой от Лигата на нациите.


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