Марин Петков напуска лагера на националния отбор по лични причини и пропуска мача с Люксембург

Крилото Марин Петков вече не е част от лагера на националния отбор на България. Футболистът е напуснал тима по лични причини, като мотивите му са били уважени както от временния селекционер Атанас Рибарски, така и от ръководството на Българския футболен съюз.

Така националът няма да бъде на разположение за предстоящата визита на Люксембург във вторник, 6 октомври. Очаква се Петков да отпътува още в рамките на днешния ден.

Неговото отсъствие допълнително усложнява кадровата ситуация при „лъвовете“ преди важния двубой от Лигата на нациите.