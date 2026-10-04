Марин Петков напуска лагера на националния отбор по лични причини и пропуска мача с Люксембург

Крилото Марин Петков вече не е част от лагера на националния отбор на България. Футболистът е напуснал тима по лични причини, като мотивите му са били уважени както от временния селекционер Атанас Рибарски, така и от ръководството на Българския футболен съюз.
Така националът няма да бъде на разположение за предстоящата визита на Люксембург във вторник, 6 октомври. Очаква се Петков да отпътува още в рамките на днешния ден.
Неговото отсъствие допълнително усложнява кадровата ситуация при „лъвовете“ преди важния двубой от Лигата на нациите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един
18:20 04.10.2026
2 така е
Поздравления.
18:31 04.10.2026
3 Димо Падалски, 17-кратен от Минутата
19:00 04.10.2026
4 Петрич
19:17 04.10.2026
5 ДАСКАЛ ГЕНЧО
Вземете първия самолет за България и си елате. Тъй и тъй ще паднете поне не излагайте държавата.
19:45 04.10.2026