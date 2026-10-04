САЩ подготвят вторични санкции срещу партньори на Русия

Съединените щати разполагат със срок до 18 октомври 2026 г. да определят кои руски лица, компании и кораби ще бъдат санкционирани по новия закон за натиск срещу Москва. Мярката е част от Закона „Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран“, подписан от президента Доналд Тръмп на 18 септември.

Законът не означава, че на 18 октомври автоматично ще бъдат санкционирани всички партньори на Русия. Той създава правна рамка и срок, в който администрацията трябва да направи конкретни определения. Предвидени са и изключения, както и възможност за президентски решения относно обхвата и размера на мерките.

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До 100% мита за държави, купуващи руска енергия

Най-съществената част от закона за чуждестранните партньори на Русия предвижда допълнителни мита до 100% върху всички стоки, внасяни в САЩ от държави, които продължават да купуват руски суров петрол или природен газ или подпомагат заобикалянето на санкциите.

Мярката може да бъде насочена към държави, които са сред петте най-големи вносители на руски суров петрол или природен газ. В обхвата могат да попаднат и страни, в които компании или физически лица подпомагат превоза на санкциониран руски петрол, включително чрез кораби от руския сенчест флот.

Отделно законът изисква до 18 октомври да бъде увеличено до 500% митото върху стоките, внасяни от Русия в САЩ. Според правен анализ на Covington & Burling действителното въздействие ще зависи от това кои държави ще бъдат определени като нарушители и какви ставки ще избере администрацията.

Украйна подготвя списък с нови цели

Украйна ще представи на американската администрация и Конгреса списък с руски компании, кораби и физически лица, които Киев иска да види включени в санкционните списъци. Украинският дипломат Денис Сениk посочи като приоритет руски предприятия, свързани със създаването на сателитна интернет система, предназначена да подпомага руските военни способности.

„Ако Русия успее да завърши съзвездието от спътници, тя ще може да атакува Украйна по желание с информация в реално време“, заяви Денис Сениk.

Киев настоява и за по-строги действия срещу корабите, използвани за заобикаляне на ограниченията върху износа на руски петрол. Украинските предложения ще бъдат разгледани на фона на новите правомощия, дадени на президента на САЩ.

Вашингтон оставя отворени различни инструменти

Новият закон предвижда санкции и срещу руски държавни служители, банки, компании и кораби. Възможни са мерки срещу чуждестранни финансови институции, които извършват значими сделки с определени руски банки, както и срещу лица, които предоставят стоки, технологии или услуги на руския военно-промишлен комплекс.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви, че Вашингтон проучва всички налични лостове за натиск с цел прекратяване на войната в Украйна. До 18 октомври предстои да стане ясно кои от предвидените инструменти ще бъдат приложени и срещу кои държави и компании.

Източници: apnews.com, cov.com