САЩ подготвят вторични санкции срещу партньори на Русия

Съединените щати разполагат със срок до 18 октомври 2026 г. да определят кои руски лица, компании и кораби ще бъдат санкционирани по новия закон за натиск срещу Москва. Мярката е част от Закона „Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран“, подписан от президента Доналд Тръмп на 18 септември.
Законът не означава, че на 18 октомври автоматично ще бъдат санкционирани всички партньори на Русия. Той създава правна рамка и срок, в който администрацията трябва да направи конкретни определения. Предвидени са и изключения, както и възможност за президентски решения относно обхвата и размера на мерките.
До 100% мита за държави, купуващи руска енергия
Най-съществената част от закона за чуждестранните партньори на Русия предвижда допълнителни мита до 100% върху всички стоки, внасяни в САЩ от държави, които продължават да купуват руски суров петрол или природен газ или подпомагат заобикалянето на санкциите.
Мярката може да бъде насочена към държави, които са сред петте най-големи вносители на руски суров петрол или природен газ. В обхвата могат да попаднат и страни, в които компании или физически лица подпомагат превоза на санкциониран руски петрол, включително чрез кораби от руския сенчест флот.
Отделно законът изисква до 18 октомври да бъде увеличено до 500% митото върху стоките, внасяни от Русия в САЩ. Според правен анализ на Covington & Burling действителното въздействие ще зависи от това кои държави ще бъдат определени като нарушители и какви ставки ще избере администрацията.
Украйна подготвя списък с нови цели
Украйна ще представи на американската администрация и Конгреса списък с руски компании, кораби и физически лица, които Киев иска да види включени в санкционните списъци. Украинският дипломат Денис Сениk посочи като приоритет руски предприятия, свързани със създаването на сателитна интернет система, предназначена да подпомага руските военни способности.„Ако Русия успее да завърши съзвездието от спътници, тя ще може да атакува Украйна по желание с информация в реално време“, заяви Денис Сениk.
Киев настоява и за по-строги действия срещу корабите, използвани за заобикаляне на ограниченията върху износа на руски петрол. Украинските предложения ще бъдат разгледани на фона на новите правомощия, дадени на президента на САЩ.
Вашингтон оставя отворени различни инструменти
Новият закон предвижда санкции и срещу руски държавни служители, банки, компании и кораби. Възможни са мерки срещу чуждестранни финансови институции, които извършват значими сделки с определени руски банки, както и срещу лица, които предоставят стоки, технологии или услуги на руския военно-промишлен комплекс.
Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви, че Вашингтон проучва всички налични лостове за натиск с цел прекратяване на войната в Украйна. До 18 октомври предстои да стане ясно кои от предвидените инструменти ще бъдат приложени и срещу кои държави и компании.
Източници: apnews.com, cov.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 бибитков
Коментиран от #15
19:00 04.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #14, #17, #18, #22, #30
19:03 04.10.2026
5 Украйна спря масовата
Факт!
Коментиран от #24
19:03 04.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 стоян георгиев
Коментиран от #12
19:05 04.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тръмп
Коментиран от #27
19:07 04.10.2026
10 Нормално
Коментиран от #19
19:08 04.10.2026
11 ха ха хаааа
19:09 04.10.2026
12 Сиси
До коментар #7 от "стоян георгиев":Да е и Тръмп вече не може да помоне на Наркоманскиййй. Путин ги надигра. Наркоманскиййй се наигра.
Коментиран от #21
19:10 04.10.2026
13 Соваж бейби
19:10 04.10.2026
14 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":мчи що не наложите санкции на САЩ?
19:11 04.10.2026
15 Така е .
До коментар #2 от "бибитков":Тръмп е вдъхновителя.
19:11 04.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Атина Палада
До коментар #10 от "Нормално":Неееее,винаги са били съюзници и сега са съюзници ..
Коментиран от #23
19:13 04.10.2026
20 Русия
19:13 04.10.2026
21 стоян георгиев
До коментар #12 от "Сиси":Така е.киев пада в сряда.до тогава обаче всеки ден поне 500 дрона ще посещават русия.само като се сетиш за 2022 а?кой е очаквал че украйна ще спре тока и бензина на русия освен мен?
19:14 04.10.2026
22 Санкциите са средство
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":да се избегне пряк военен сблъсък .
Коментиран от #42, #43
19:14 04.10.2026
23 И тук
До коментар #19 от "Атина Палада":ли се намърда?
19:14 04.10.2026
24 Чиниш ми се бебето
До коментар #5 от "Украйна спря масовата":верно ли че путин е педофил?или са само слухове?
Коментиран от #26
19:14 04.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #24 от "Чиниш ми се бебето":никой не знае със сигурност , но докато бил бакшиш в Питер , има десетки оплаквания от ученици срещу него
19:17 04.10.2026
27 Ми да
До коментар #9 от "Тръмп":На 7 октомври!
19:18 04.10.2026
28 Kaлпазанин
19:19 04.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #25 от "Виж ся":Не са НЕсъвместими! Това не са бензин, дизел и спорт!
Разликата идва от нивото на обогатяване и формата в която се използва!
А когато клиентът дава заявка - доставчикът доставя това което му е нужно!
САЩ внасят тонове обогатен уран от Русия за своята индустрия❕
Коментиран от #33, #37
19:30 04.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 САЩ в един момент
Коментиран от #36
19:33 04.10.2026
35 СПРАВЕДЛИВ
Досега Украйна щеше да бъде почистена от фашизма и нацизма и щеше да просперира, а сега е в бедствено положение, благодарение на своите "покровители", които се възползват от нея и я използват за пушечно месо и бойно поле срещу Русия, като полигон за изпробване и сравняване на оръжията си с руските. Това е много лицемерно и отвратително!
19:36 04.10.2026
36 Сега
До коментар #34 от "САЩ в един момент":с кой са?
Коментиран от #39
19:36 04.10.2026
37 Знаеш ли
До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":колко е тон???
Коментиран от #45, #49
19:37 04.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Все още с подлогите си
До коментар #36 от "Сега":които обаче щавят и надали ще продължи така до безкрай.
19:40 04.10.2026
40 СПРАВЕДЛИВ
Коментиран от #50
19:40 04.10.2026
41 Сигурно
До коментар #16 от "Атина Палада":са ББР 1000?
19:41 04.10.2026
42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "Санкциите са средство":Санкциите нямат нищо общо с войните!
Те са опит да се реши някакъв казус в полза на налагащият ги! В случая коментирам казуса, че да налагаш едностранно санкции над трета държава само защото тя има и изпълнява своя политика различна от твоята е НАМЕСА В НЕЙНАТА ПОЛИТИКА❕
19:41 04.10.2026
43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "Санкциите са средство":Съединените щати подготвят мащабен пакет от санкции, насочени срещу Международния наказателен съд (МНС) ❗
Как виждаш война на САЩ с МНС🤔
19:44 04.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Суровина
До коментар #44 от "Атина Палада":Хабер нямаш,как ,с какво се зарежда реактор!
19:51 04.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Мусорчик
До коментар #40 от "СПРАВЕДЛИВ":Сега ако кажеш защо руските ресурси са по-качествени цена няма да имаш. Моля, когато правите твърдения да проверявате за истинността им.
Специално за петрола:
"Brent е „лек“ и „сладък“ петрол и се обработва по-лесно."
"Urals е „средно тежък“ и „кисел“ сорт. Той съдържа сяра (около 1,2% – 1,4%). Заради това преработката му е по-сложна, износва съоръженията по-бързо и изисква допълнителни инсталации за очистване от сяра."
И по тези причини Брент е по-качествен и по-скъп.
20:02 04.10.2026