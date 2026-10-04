Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ подготвят вторични санкции срещу партньори на Русия
  Тема: Украйна

САЩ подготвят вторични санкции срещу партньори на Русия

4 Октомври, 2026 18:54 749 50

  • вторични санкции-
  • русия-
  • съединени щати-
  • украйна-
  • крис райт

До 18 октомври администрацията на Доналд Тръмп трябва да определи кои руски и чуждестранни лица ще попаднат под новите мерки.

САЩ подготвят вторични санкции срещу партньори на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати разполагат със срок до 18 октомври 2026 г. да определят кои руски лица, компании и кораби ще бъдат санкционирани по новия закон за натиск срещу Москва. Мярката е част от Закона „Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран“, подписан от президента Доналд Тръмп на 18 септември.

Законът не означава, че на 18 октомври автоматично ще бъдат санкционирани всички партньори на Русия. Той създава правна рамка и срок, в който администрацията трябва да направи конкретни определения. Предвидени са и изключения, както и възможност за президентски решения относно обхвата и размера на мерките.

Още новини от Украйна

До 100% мита за държави, купуващи руска енергия

Най-съществената част от закона за чуждестранните партньори на Русия предвижда допълнителни мита до 100% върху всички стоки, внасяни в САЩ от държави, които продължават да купуват руски суров петрол или природен газ или подпомагат заобикалянето на санкциите.

Мярката може да бъде насочена към държави, които са сред петте най-големи вносители на руски суров петрол или природен газ. В обхвата могат да попаднат и страни, в които компании или физически лица подпомагат превоза на санкциониран руски петрол, включително чрез кораби от руския сенчест флот.

Отделно законът изисква до 18 октомври да бъде увеличено до 500% митото върху стоките, внасяни от Русия в САЩ. Според правен анализ на Covington & Burling действителното въздействие ще зависи от това кои държави ще бъдат определени като нарушители и какви ставки ще избере администрацията.

Украйна подготвя списък с нови цели

Украйна ще представи на американската администрация и Конгреса списък с руски компании, кораби и физически лица, които Киев иска да види включени в санкционните списъци. Украинският дипломат Денис Сениk посочи като приоритет руски предприятия, свързани със създаването на сателитна интернет система, предназначена да подпомага руските военни способности.

„Ако Русия успее да завърши съзвездието от спътници, тя ще може да атакува Украйна по желание с информация в реално време“, заяви Денис Сениk.

Киев настоява и за по-строги действия срещу корабите, използвани за заобикаляне на ограниченията върху износа на руски петрол. Украинските предложения ще бъдат разгледани на фона на новите правомощия, дадени на президента на САЩ.

Вашингтон оставя отворени различни инструменти

Новият закон предвижда санкции и срещу руски държавни служители, банки, компании и кораби. Възможни са мерки срещу чуждестранни финансови институции, които извършват значими сделки с определени руски банки, както и срещу лица, които предоставят стоки, технологии или услуги на руския военно-промишлен комплекс.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви, че Вашингтон проучва всички налични лостове за натиск с цел прекратяване на войната в Украйна. До 18 октомври предстои да стане ясно кои от предвидените инструменти ще бъдат приложени и срещу кои държави и компании.

Източници: apnews.com, cov.com


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бибитков

    12 0 Отговор
    В САЩ имат министерството на санкциите!!!

    Коментиран от #15

    19:00 04.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 8 Отговор
    Твое право е да решаваш каква политика да водиш спрямо дадена страна, но да налагаш санкции на трета страна само защото не спазва твоите решения си е НАМЕСА ВЪВ ПОЛИТИКАТА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ на третата страна‼️

    Коментиран от #14, #17, #18, #22, #30

    19:03 04.10.2026

  • 5 Украйна спря масовата

    5 12 Отговор
    Педофилизация на Русия

    Факт!

    Коментиран от #24

    19:03 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 стоян георгиев

    3 10 Отговор
    Даже и тръмп вече не може да помогне на путин.сащ обвързаха санкциите с украйна.без украинско разрешение те няма да бъдат вдигани. Зеленски ги наигра и путлер и агент краснов.

    Коментиран от #12

    19:05 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тръмп

    7 1 Отговор
    Ще спра войната за 24часа😂😂😂

    Коментиран от #27

    19:07 04.10.2026

  • 10 Нормално

    7 4 Отговор
    Каквото и да говорят американците винаги ще са срещу Русия .

    Коментиран от #19

    19:08 04.10.2026

  • 11 ха ха хаааа

    6 0 Отговор
    Дончо е голяма лисица , да не използвам друга дума .. 😁

    19:09 04.10.2026

  • 12 Сиси

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Да е и Тръмп вече не може да помоне на Наркоманскиййй. Путин ги надигра. Наркоманскиййй се наигра.

    Коментиран от #21

    19:10 04.10.2026

  • 13 Соваж бейби

    7 2 Отговор
    На украинците само санкции и оръжие им е в главата, а на Зели милиарди и как да си ги изпроси. А не седнат си погледнат положението в което се намират.

    19:10 04.10.2026

  • 14 ЛЕ о ПА р Д🐱

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    мчи що не наложите санкции на САЩ?

    19:11 04.10.2026

  • 15 Така е .

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "бибитков":

    Тръмп е вдъхновителя.

    19:11 04.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Нормално":

    Неееее,винаги са били съюзници и сега са съюзници ..

    Коментиран от #23

    19:13 04.10.2026

  • 20 Русия

    8 1 Отговор
    става само по-силна!За Родину!

    19:13 04.10.2026

  • 21 стоян георгиев

    3 6 Отговор

    До коментар #12 от "Сиси":

    Така е.киев пада в сряда.до тогава обаче всеки ден поне 500 дрона ще посещават русия.само като се сетиш за 2022 а?кой е очаквал че украйна ще спре тока и бензина на русия освен мен?

    19:14 04.10.2026

  • 22 Санкциите са средство

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    да се избегне пряк военен сблъсък .

    Коментиран от #42, #43

    19:14 04.10.2026

  • 23 И тук

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    ли се намърда?

    19:14 04.10.2026

  • 24 Чиниш ми се бебето

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Украйна спря масовата":

    верно ли че путин е педофил?или са само слухове?

    Коментиран от #26

    19:14 04.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ЛЕ о ПА р Д🐱

    2 5 Отговор

    До коментар #24 от "Чиниш ми се бебето":

    никой не знае със сигурност , но докато бил бакшиш в Питер , има десетки оплаквания от ученици срещу него

    19:17 04.10.2026

  • 27 Ми да

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тръмп":

    На 7 октомври!

    19:18 04.10.2026

  • 28 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    А фащ намериха ли чипове от перални за ракетите си ,и редкоземно метали за самолетите си

    19:19 04.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Виж ся":

    Не са НЕсъвместими! Това не са бензин, дизел и спорт!
    Разликата идва от нивото на обогатяване и формата в която се използва!
    А когато клиентът дава заявка - доставчикът доставя това което му е нужно!
    САЩ внасят тонове обогатен уран от Русия за своята индустрия❕

    Коментиран от #33, #37

    19:30 04.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 САЩ в един момент

    4 1 Отговор
    ще си останат сами! И тогава ще видим как ще се правят на господари на света!

    Коментиран от #36

    19:33 04.10.2026

  • 35 СПРАВЕДЛИВ

    5 0 Отговор
    Вместо да нанасят санкции на държавите, които пазаруват от Русия, да спрат да финансират и внасят оръжия в Украйна и да я подстрекават. Трябва да има санкции за всички, които предоставят оръжия на Украйна и поддържат войната и жертвите. Русия винаги ще има пазар и просперитет, защото справедливостта е на нейна страна и на страната на съюзниците й, а санкциониращите ще се закопаят сами в земята. Още малко им остава, напълно да се удавят и да отърват от себе си Земята, за да настане мир по света.
    Досега Украйна щеше да бъде почистена от фашизма и нацизма и щеше да просперира, а сега е в бедствено положение, благодарение на своите "покровители", които се възползват от нея и я използват за пушечно месо и бойно поле срещу Русия, като полигон за изпробване и сравняване на оръжията си с руските. Това е много лицемерно и отвратително!

    19:36 04.10.2026

  • 36 Сега

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "САЩ в един момент":

    с кой са?

    Коментиран от #39

    19:36 04.10.2026

  • 37 Знаеш ли

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    колко е тон???

    Коментиран от #45, #49

    19:37 04.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Все още с подлогите си

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Сега":

    които обаче щавят и надали ще продължи така до безкрай.

    19:40 04.10.2026

  • 40 СПРАВЕДЛИВ

    5 0 Отговор
    Санкциите нямат за цел да спрат войната, а да привлекат повече печалби за санкциониращите, за да се търгува с техните некачествени стоки и петрол, а не с Руските, които са по-евтини и качествени. Това ни е много ясно, както и защо се правят войни в страни, богати на природни ресурси.

    Коментиран от #50

    19:40 04.10.2026

  • 41 Сигурно

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    са ББР 1000?

    19:41 04.10.2026

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Санкциите са средство":

    Санкциите нямат нищо общо с войните!
    Те са опит да се реши някакъв казус в полза на налагащият ги! В случая коментирам казуса, че да налагаш едностранно санкции над трета държава само защото тя има и изпълнява своя политика различна от твоята е НАМЕСА В НЕЙНАТА ПОЛИТИКА❕

    19:41 04.10.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Санкциите са средство":

    Съединените щати подготвят мащабен пакет от санкции, насочени срещу Международния наказателен съд (МНС) ❗
    Как виждаш война на САЩ с МНС🤔

    19:44 04.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Суровина

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    Хабер нямаш,как ,с какво се зарежда реактор!

    19:51 04.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Мусорчик

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "СПРАВЕДЛИВ":

    Сега ако кажеш защо руските ресурси са по-качествени цена няма да имаш. Моля, когато правите твърдения да проверявате за истинността им.
    Специално за петрола:
    "Brent е „лек“ и „сладък“ петрол и се обработва по-лесно."
    "Urals е „средно тежък“ и „кисел“ сорт. Той съдържа сяра (около 1,2% – 1,4%). Заради това преработката му е по-сложна, износва съоръженията по-бързо и изисква допълнителни инсталации за очистване от сяра."
    И по тези причини Брент е по-качествен и по-скъп.

    20:02 04.10.2026