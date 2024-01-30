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Инфлуенсърка облече най-скандалния бански? (СНИМКИ)

30 Януари, 2024 14:07 1 752 9

Инфлуенсърка облече най-скандалния бански? (СНИМКИ)

  • спорт

Деми е сексапилна

Инфлуенсърка облече най-скандалния бански? (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Деми Роуз е модел и инфлуенсър. Дамата е много чаровна. За Деми се твърди, че харесва футбола. Наскоро тя облече бански, който сигурно ще шокира консервативно настроените люде.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 миролюб бенатов

    6 0 Отговор
    малиййй, баро буй

    14:11 30.01.2024

  • 2 Дългия

    8 0 Отговор
    Абе квай тая гоулема деканя....?

    14:14 30.01.2024

  • 3 Скотовъд

    3 0 Отговор
    аси яката пъча!

    14:19 30.01.2024

  • 4 Просто гост

    5 0 Отговор
    Павка да нямаш температура бе брат,прекалено е тва вече

    14:23 30.01.2024

  • 5 Ха Ха

    4 0 Отговор
    ТоФа бански ли е!? Та Тая се фръцка с пазарска едра мрежа и Сичко и се види....

    14:27 30.01.2024

  • 6 Тото 1 и Тото 2

    2 0 Отговор
    Тази мома явно здраво се храни , като гледаме колКо е станал дирника й !

    14:41 30.01.2024

  • 7 Майк Алън Патън

    3 0 Отговор
    Нещо сте се объркАли ! Таз е хукнала да лови риба с мрежа на морето , ама е решила , че й е студено и се е наметнАла !

    14:43 30.01.2024

  • 8 Дуньо простия

    2 0 Отговор
    Като едра каракуда, в рибарска мрежа.

    14:51 30.01.2024

  • 9 очевидец

    1 0 Отговор
    Гери-Никол е отчайващо слаба пред този диференциал на "Чепел".

    15:34 30.01.2024

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