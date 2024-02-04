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Футболисти и хора от щаба на ЦСКА разкриха футболните си идоли (ВИДЕО)

4 Февруари, 2024 15:30 248 1

Футболисти и хора от щаба на ЦСКА разкриха футболните си идоли (ВИДЕО)

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За отбелязване е, че никой не посочи Лео Меси, а Кристиано Роналдо е фаворит само на младока Марк-Емилио Папазов

Футболисти и хора от щаба на ЦСКА разкриха футболните си идоли (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборът на ЦСКА приключи зимния си подготвителен лагер в турския курорт Белек и се прибира в България днес следобяд. Ден преди завръщането на тима от клуба зададоха на футболисти и хора от щаба следния въпрос: Кой е футболният ти идол?

За отбелязване е, че никой не посочи Лео Меси, а Кристиано Роналдо е фаворит само на младока Марк-Емилио Папазов.

Ето и отговорите:

Емануел Шакич – Марсело

Марселино Кареасо – Роналдиньо

Густаво Бусато – Джони Велинов

Димитър Евтимов – Христо Стоичков

Амос Юга – Рууд ван Нистелрой

Християн Петров – Серхио Рамос

Станислав Шопов – Доминик Собослай

Марин Орлинов – Икер Касияс

Марк-Емилио Папазов – Кристиано Роналдо

Стойко Сакалиев – Христо Стоичков и Алесандро Дел Пиеро


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