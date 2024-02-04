Футболисти и хора от щаба на ЦСКА разкриха футболните си идоли (ВИДЕО)

Отборът на ЦСКА приключи зимния си подготвителен лагер в турския курорт Белек и се прибира в България днес следобяд. Ден преди завръщането на тима от клуба зададоха на футболисти и хора от щаба следния въпрос: Кой е футболният ти идол?

За отбелязване е, че никой не посочи Лео Меси, а Кристиано Роналдо е фаворит само на младока Марк-Емилио Папазов.



Ето и отговорите:



Емануел Шакич – Марсело



Марселино Кареасо – Роналдиньо



Густаво Бусато – Джони Велинов



Димитър Евтимов – Христо Стоичков



Амос Юга – Рууд ван Нистелрой



Християн Петров – Серхио Рамос



Станислав Шопов – Доминик Собослай



Марин Орлинов – Икер Касияс



Марк-Емилио Папазов – Кристиано Роналдо



Стойко Сакалиев – Христо Стоичков и Алесандро Дел Пиеро