Футболисти и хора от щаба на ЦСКА разкриха футболните си идоли (ВИДЕО)

Отборът на ЦСКА приключи зимния си подготвителен лагер в турския курорт Белек и се прибира в България днес следобяд. Ден преди завръщането на тима от клуба зададоха на футболисти и хора от щаба следния въпрос: Кой е футболният ти идол?
За отбелязване е, че никой не посочи Лео Меси, а Кристиано Роналдо е фаворит само на младока Марк-Емилио Папазов.
Ето и отговорите:
Емануел Шакич – Марсело
Марселино Кареасо – Роналдиньо
Густаво Бусато – Джони Велинов
Димитър Евтимов – Христо Стоичков
Амос Юга – Рууд ван Нистелрой
Християн Петров – Серхио Рамос
Станислав Шопов – Доминик Собослай
Марин Орлинов – Икер Касияс
Марк-Емилио Папазов – Кристиано Роналдо
Стойко Сакалиев – Христо Стоичков и Алесандро Дел Пиеро
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1 Първи хаха
15:37 04.02.2024