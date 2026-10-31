ЦСКА и Славия не си отбелязаха гол в историческия мач на „Българска армия“

ЦСКА и Славия завършиха наравно 0:0 в столичното дерби, което беляза завръщането на „червените“ на напълно реконструирания стадион „Българска армия“. Двата отбора създадоха интересни ситуации пред двете врати, но така и не успяха да стигнат до попадение в специалния ден за привържениците на домакините.
ЦСКА започна по-настъпателно и още в началото потърси път към вратата на съперника. Брахими, Годой и Пастор отправиха опасни удари, но не успяха да преодолеят Андонов. Вратарят на Славия се намеси успешно и при опитите на Жордао и Ебонг.
„Белите“ постепенно намериха своя ритъм и също създадоха проблеми на противниковата отбрана. В 22-ата минута Лапоухов се справи с удар на Борносузов, а малко по-късно отрази и изстрел на Балде. При последвалата ситуация Иванов се намеси решително и изчисти топката, преди тя да достигне до Варела.
Най-добрата възможност за Славия дойде в 51-вата минута. След преглед с ВАР беше отсъдена дузпа за нарушение на Родригес срещу Казълджиев. Минчев се нагърби с изпълнението, но ударът му не беше достатъчно добър и Лапоухов спаси наказателния удар.
ЦСКА опита да отговори с нови атаки. Мартино стреля покрай вратата, а след това Сенси комбинира с Годой, но и тази възможност не доведе до гол. В 70-ата минута Соле изпрати отлично центриране към Годой, който от близка дистанция не успя да намери мрежата.
В следващите минути Андонов трябваше да показва качествата си при опасни удари на Котър и Сенси. Славия също продължи да търси победното попадение, но Борносузов не успя да преодолее Лапоухов след подаване на Минчев.
В 85-ата минута резервата Гогев прати топката във вратата на ЦСКА, но радостта на гостите беше кратка. Попадението не беше зачетено заради засада и резултатът остана непроменен до последния съдийски сигнал.
След равенството ЦСКА заема второто място в класирането с 31 точки, докато Славия е седма с 13 пункта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
21:35 31.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Катастрофа е тоя гиздол
21:41 31.10.2026
4 Αлфа Bълкът
И ми казват 2сек преди да стрелят, че е стреляно и изстрела блокиран.
Аз не мога да изпитам емоция, не мога да се зарадвам, то ти се убива желанието да гледаш мача.
Пускам Байерн - Борусия, първо е ситуацията после е коментара, пускам ЦСКА – Славия, първо коментара, после ситуацията.
Три мача пуснах от нашите тоя сезон и трите коментара е преди ситуацията.
Повече няма и да пусна наш мач. 🤬
Коментиран от #25
21:47 31.10.2026
5 А колежките
21:48 31.10.2026
6 Един приятел
21:49 31.10.2026
7 Числата
Коментиран от #16, #17
21:49 31.10.2026
8 Сетих се
21:50 31.10.2026
9 Син Хун
21:51 31.10.2026
10 да да
21:52 31.10.2026
11 Хахаха...
Коментиран от #21
21:55 31.10.2026
12 Гуцката
21:59 31.10.2026
13 Цирей
Коментиран от #24
22:04 31.10.2026
14 Свинар
Коментиран от #22
22:04 31.10.2026
15 Божеее , Боже
22:06 31.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Числото ли ?
До коментар #7 от "Числата":Числото 1914 ли ?!
22:11 31.10.2026
18 Знаещ
22:12 31.10.2026
19 РЕалиста
22:13 31.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Глюпости ,
До коментар #11 от "Хахаха...":Дунав щеше да ви ноди но добре , че съдияяяята съдияааата ..
22:14 31.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Бяла тишина
22:16 31.10.2026
24 Възраждане
До коментар #13 от "Цирей":Стадионът е собственост на държавата. За сега ловчанлии са само ползватели
Коментиран от #26, #27
22:17 31.10.2026
25 Жоржета стресираща
До коментар #4 от "Αлфа Bълкът":Ми чи то
И в кррвстс е същото....😡ксто бедежето
22:17 31.10.2026
26 Глюпости ,
До коментар #24 от "Възраждане":Не разбирам защо на една ферма за говеда и требе козирка ?!
22:23 31.10.2026
27 да питам
До коментар #24 от "Възраждане":Сигурен ли си ?!
22:25 31.10.2026
28 Питам
22:26 31.10.2026