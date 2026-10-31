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ЦСКА и Славия не си отбелязаха гол в историческия мач на „Българска армия“

ЦСКА и Славия не си отбелязаха гол в историческия мач на „Българска армия“

31 Октомври, 2026 21:31 621 28

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  • първа лига-
  • столично дерби

"Белите" изпуснаха дузпа през второто полувреме

ЦСКА и Славия не си отбелязаха гол в историческия мач на „Българска армия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА и Славия завършиха наравно 0:0 в столичното дерби, което беляза завръщането на „червените“ на напълно реконструирания стадион „Българска армия“. Двата отбора създадоха интересни ситуации пред двете врати, но така и не успяха да стигнат до попадение в специалния ден за привържениците на домакините.

ЦСКА започна по-настъпателно и още в началото потърси път към вратата на съперника. Брахими, Годой и Пастор отправиха опасни удари, но не успяха да преодолеят Андонов. Вратарят на Славия се намеси успешно и при опитите на Жордао и Ебонг.

„Белите“ постепенно намериха своя ритъм и също създадоха проблеми на противниковата отбрана. В 22-ата минута Лапоухов се справи с удар на Борносузов, а малко по-късно отрази и изстрел на Балде. При последвалата ситуация Иванов се намеси решително и изчисти топката, преди тя да достигне до Варела.

Най-добрата възможност за Славия дойде в 51-вата минута. След преглед с ВАР беше отсъдена дузпа за нарушение на Родригес срещу Казълджиев. Минчев се нагърби с изпълнението, но ударът му не беше достатъчно добър и Лапоухов спаси наказателния удар.

ЦСКА опита да отговори с нови атаки. Мартино стреля покрай вратата, а след това Сенси комбинира с Годой, но и тази възможност не доведе до гол. В 70-ата минута Соле изпрати отлично центриране към Годой, който от близка дистанция не успя да намери мрежата.

В следващите минути Андонов трябваше да показва качествата си при опасни удари на Котър и Сенси. Славия също продължи да търси победното попадение, но Борносузов не успя да преодолее Лапоухов след подаване на Минчев.

В 85-ата минута резервата Гогев прати топката във вратата на ЦСКА, но радостта на гостите беше кратка. Попадението не беше зачетено заради засада и резултатът остана непроменен до последния съдийски сигнал.

След равенството ЦСКА заема второто място в класирането с 31 точки, докато Славия е седма с 13 пункта.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 6 Отговор
    Там им е мястото.В двете нули.хи хи хи

    Коментиран от #2

    21:35 31.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Катастрофа е тоя гиздол

    5 3 Отговор
    Тоя гиздол в последните десет години има 2 месеца трудов стаж беше помощник на балъчето в Швейцария

    21:41 31.10.2026

  • 4 Αлфа Bълкът

    6 1 Отговор
    Ама направо ми е противно да гледам мачове от А група. Забавят малко излъчването спрямо коментаторите за да не се запъват.
    И ми казват 2сек преди да стрелят, че е стреляно и изстрела блокиран.
    Аз не мога да изпитам емоция, не мога да се зарадвам, то ти се убива желанието да гледаш мача.
    Пускам Байерн - Борусия, първо е ситуацията после е коментара, пускам ЦСКА – Славия, първо коментара, после ситуацията.
    Три мача пуснах от нашите тоя сезон и трите коментара е преди ситуацията.
    Повече няма и да пусна наш мач. 🤬

    Коментиран от #25

    21:47 31.10.2026

  • 5 А колежките

    0 5 Отговор
    От сухата река имат ли фигури ,които са спомогнали да се развие българския футбол ? Или само алкохолика при витиня , който го превъзнасят ?!

    21:48 31.10.2026

  • 6 Един приятел

    1 4 Отговор
    Ме пита от Хаджи Димитър , може и да не е от лесни незнам ..

    21:49 31.10.2026

  • 7 Числата

    11 3 Отговор
    Какъвто и стадион да му направиш, тирето си остава тире.

    Коментиран от #16, #17

    21:49 31.10.2026

  • 8 Сетих се

    0 4 Отговор
    Момчето с черното бельо и един гол в рен , бе вратар . Извинявам се.

    21:50 31.10.2026

  • 9 Син Хун

    6 0 Отговор
    Кочин парк е осветен- пардон забулен!

    21:51 31.10.2026

  • 10 да да

    9 0 Отговор
    Червените!?, три паси ,на 5метра -мислят?!.....Един слаб тим ,даже за селският панаир.....

    21:52 31.10.2026

  • 11 Хахаха...

    7 1 Отговор
    Гонят михаля с претенции.....

    Коментиран от #21

    21:55 31.10.2026

  • 12 Гуцката

    9 0 Отговор
    След "полегнала е Тодора" от котилото на делиорманския всичко си дойде на мястото. Критикувате бат Венци, но той не пусна грам фандък на столичаните в повече. Хайде, лека и спокойна вечер.

    21:59 31.10.2026

  • 13 Цирей

    4 1 Отговор
    На Лапоухов паметник да му вдигнат отпред, че ги спаси от страшен резил. Абе как е тръгнало така да им върви на ловешките ментета. Стадиона обаче е кукла, жалко че не случи на отбор :))

    Коментиран от #24

    22:04 31.10.2026

  • 14 Свинар

    7 1 Отговор
    В новата кочина - пак си не могат горките. Грууух!

    Коментиран от #22

    22:04 31.10.2026

  • 15 Божеее , Боже

    6 0 Отговор
    Нещастници , ,Язък за бужуто което им го предоставиха ...

    22:06 31.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Числото ли ?

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "Числата":

    Числото 1914 ли ?!

    22:11 31.10.2026

  • 18 Знаещ

    3 0 Отговор
    Със стари прасета нова сфинеферма не се прави .

    22:12 31.10.2026

  • 19 РЕалиста

    2 0 Отговор
    равния е подарък от славия, зада не им развалят празника ........

    22:13 31.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Глюпости ,

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хахаха...":

    Дунав щеше да ви ноди но добре , че съдияяяята съдияааата ..

    22:14 31.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бяла тишина

    0 0 Отговор
    Пак покори червената плява. Гиздоф е добър треньор за втора Бундеслига но за А РФГ е прекалено добър. Да, не е полиглот, но такъв е материала. Ще си общуват като румънски тираджия и турски митничар, докато ги заболеят ръцете!

    22:16 31.10.2026

  • 24 Възраждане

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Цирей":

    Стадионът е собственост на държавата. За сега ловчанлии са само ползватели

    Коментиран от #26, #27

    22:17 31.10.2026

  • 25 Жоржета стресираща

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Αлфа Bълкът":

    Ми чи то
    И в кррвстс е същото....😡ксто бедежето

    22:17 31.10.2026

  • 26 Глюпости ,

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Възраждане":

    Не разбирам защо на една ферма за говеда и требе козирка ?!

    22:23 31.10.2026

  • 27 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Възраждане":

    Сигурен ли си ?!

    22:25 31.10.2026

  • 28 Питам

    0 0 Отговор
    Кой сега е номер 1 ? Левски София е номер ! :-))))

    22:26 31.10.2026

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