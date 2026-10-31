ЦСКА и Славия не си отбелязаха гол в историческия мач на „Българска армия“

ЦСКА и Славия завършиха наравно 0:0 в столичното дерби, което беляза завръщането на „червените“ на напълно реконструирания стадион „Българска армия“. Двата отбора създадоха интересни ситуации пред двете врати, но така и не успяха да стигнат до попадение в специалния ден за привържениците на домакините.

ЦСКА започна по-настъпателно и още в началото потърси път към вратата на съперника. Брахими, Годой и Пастор отправиха опасни удари, но не успяха да преодолеят Андонов. Вратарят на Славия се намеси успешно и при опитите на Жордао и Ебонг.

„Белите“ постепенно намериха своя ритъм и също създадоха проблеми на противниковата отбрана. В 22-ата минута Лапоухов се справи с удар на Борносузов, а малко по-късно отрази и изстрел на Балде. При последвалата ситуация Иванов се намеси решително и изчисти топката, преди тя да достигне до Варела.

Най-добрата възможност за Славия дойде в 51-вата минута. След преглед с ВАР беше отсъдена дузпа за нарушение на Родригес срещу Казълджиев. Минчев се нагърби с изпълнението, но ударът му не беше достатъчно добър и Лапоухов спаси наказателния удар.

ЦСКА опита да отговори с нови атаки. Мартино стреля покрай вратата, а след това Сенси комбинира с Годой, но и тази възможност не доведе до гол. В 70-ата минута Соле изпрати отлично центриране към Годой, който от близка дистанция не успя да намери мрежата.

В следващите минути Андонов трябваше да показва качествата си при опасни удари на Котър и Сенси. Славия също продължи да търси победното попадение, но Борносузов не успя да преодолее Лапоухов след подаване на Минчев.

В 85-ата минута резервата Гогев прати топката във вратата на ЦСКА, но радостта на гостите беше кратка. Попадението не беше зачетено заради засада и резултатът остана непроменен до последния съдийски сигнал.

След равенството ЦСКА заема второто място в класирането с 31 точки, докато Славия е седма с 13 пункта.