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Откриха новия стадион на ЦСКА - СНИМКИ + ВИДЕО

Откриха новия стадион на ЦСКА - СНИМКИ + ВИДЕО

31 Октомври, 2026 20:42 790 8

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„Българска армия“ беше представен с шоупрограма преди мача между ЦСКА и Славия

Откриха новия стадион на ЦСКА - СНИМКИ + ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Стадион „Българска армия“ беше открит с церемония преди двубоя между ЦСКА и „Славия“. Събитието се проведе пред изпълнени до краен предел трибуни и включваше музикална програма, видеопоздрави и демонстрации.

Сред гостите бяха легендарните футболисти Христо Стоичков, Стойчо Младенов, Любослав Пенев, Димитър Якимов, Георги Денев, Мартин Петров, Стилиян Петров и Христо Янев. Аспарух Никодимов и Димитър Бербатов се включиха с видеопоздрави.

На откриването присъстваха и известни представители на други спортове. Сред тях бяха борецът от ЦСКА Семен Новиков, който наскоро спечели световната титла, както и Кирил Милов, бронзов медалист от световно първенство. На стадиона бяха още баскетболната легенда Петко Маринов, боксьорът Тервел Пулев и президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.

Музикалната програма включваше участия на диджей Кас, Кольо Гилъна и група „Ред Нойз“. Кулминацията беше изпълнението на химна „Сърца червени“ от Йорданка Христова.

В церемонията участва и гвардейският духов оркестър. Преди началото на мача прозвуча и „Велик е нашият войник“.

Откриха новия стадион на ЦСКА - СНИМКИ + ВИДЕО
Снимка: БГНЕС

Стадионът беше представен като най-новия в България. Откриването му предшества първия двубой на ЦСКА срещу „Славия“ на обновеното съоръжение.

Откриха новия стадион на ЦСКА - СНИМКИ + ВИДЕО
Снимка: БГНЕС

Откриха новия стадион на ЦСКА - СНИМКИ + ВИДЕО
Снимка: БГНЕС


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цецека

    3 7 Отговор
    Ристю естойкоф що го изгониха за сепаратизъм от спания

    Коментиран от #4

    20:44 31.10.2026

  • 2 осраински

    4 8 Отговор
    Как пък избраха да открият кочината баш на именният ден на тиквата

    Коментиран от #5, #8

    20:48 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Син Хун

    0 0 Отговор
    Кой сега е номер 1 ? Къде си Стойчо трала ла ла ла ла!

    21:35 31.10.2026

  • 7 Господина с

    0 0 Отговор
    Черното бельо присъства ли? За един приятел от подуями питам ..

    21:35 31.10.2026

  • 8 Много ви е тъжно

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "осраински":

    Ще ви мине след 17-20г пощеняци :)

    21:36 31.10.2026

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