Откриха новия стадион на ЦСКА - СНИМКИ + ВИДЕО

Стадион „Българска армия“ беше открит с церемония преди двубоя между ЦСКА и „Славия“. Събитието се проведе пред изпълнени до краен предел трибуни и включваше музикална програма, видеопоздрави и демонстрации.

Сред гостите бяха легендарните футболисти Христо Стоичков, Стойчо Младенов, Любослав Пенев, Димитър Якимов, Георги Денев, Мартин Петров, Стилиян Петров и Христо Янев. Аспарух Никодимов и Димитър Бербатов се включиха с видеопоздрави.

На откриването присъстваха и известни представители на други спортове. Сред тях бяха борецът от ЦСКА Семен Новиков, който наскоро спечели световната титла, както и Кирил Милов, бронзов медалист от световно първенство. На стадиона бяха още баскетболната легенда Петко Маринов, боксьорът Тервел Пулев и президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.

Музикалната програма включваше участия на диджей Кас, Кольо Гилъна и група „Ред Нойз“. Кулминацията беше изпълнението на химна „Сърца червени“ от Йорданка Христова.

В церемонията участва и гвардейският духов оркестър. Преди началото на мача прозвуча и „Велик е нашият войник“.

Снимка: БГНЕС

Стадионът беше представен като най-новия в България. Откриването му предшества първия двубой на ЦСКА срещу „Славия“ на обновеното съоръжение.

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС