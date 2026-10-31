Откриха новия стадион на ЦСКА - СНИМКИ + ВИДЕО

Стадион „Българска армия“ беше открит с церемония преди двубоя между ЦСКА и „Славия“. Събитието се проведе пред изпълнени до краен предел трибуни и включваше музикална програма, видеопоздрави и демонстрации.
Сред гостите бяха легендарните футболисти Христо Стоичков, Стойчо Младенов, Любослав Пенев, Димитър Якимов, Георги Денев, Мартин Петров, Стилиян Петров и Христо Янев. Аспарух Никодимов и Димитър Бербатов се включиха с видеопоздрави.
На откриването присъстваха и известни представители на други спортове. Сред тях бяха борецът от ЦСКА Семен Новиков, който наскоро спечели световната титла, както и Кирил Милов, бронзов медалист от световно първенство. На стадиона бяха още баскетболната легенда Петко Маринов, боксьорът Тервел Пулев и президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.
Музикалната програма включваше участия на диджей Кас, Кольо Гилъна и група „Ред Нойз“. Кулминацията беше изпълнението на химна „Сърца червени“ от Йорданка Христова.
В церемонията участва и гвардейският духов оркестър. Преди началото на мача прозвуча и „Велик е нашият войник“.
Стадионът беше представен като най-новия в България. Откриването му предшества първия двубой на ЦСКА срещу „Славия“ на обновеното съоръжение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цецека
Коментиран от #4
20:44 31.10.2026
2 осраински
Коментиран от #5, #8
20:48 31.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Син Хун
21:35 31.10.2026
7 Господина с
21:35 31.10.2026
8 Много ви е тъжно
До коментар #2 от "осраински":Ще ви мине след 17-20г пощеняци :)
21:36 31.10.2026