Рома разби Удинезе в голов спектакъл

Рома победи Удинезе с 5:2 като гост в мач от 10-ия кръг на Серия А. Отборът на Джан Пиеро Гасперини реши двубоя още през първото полувреме, когато отбеляза четири гола.

Брайън Кристанте откри резултата с глава след центриране отляво. Родриго Мора удвои преднината след включване в наказателното поле и подаване на Кристанте, а Дониел Мален направи 3:0 след асистенция на Матиас Суле.

Четвъртият гол падна след корнер, изпълнен от Суле, при който Еван Ндика се разписа с глава. Така Рома се прибра на почивката с аванс от четири попадения. Развитието на първата част беше проследено от италианската информационна агенция АНСА.

Удинезе върна едно попадение в началото на второто полувреме. Николо Дзаниоло беше най-съобразителен при добавка след удар на Ленън Милър и намали резултата на 1:4. Бившият футболист на Рома не успя да поведе домакините към обрат, а гостите продължиха да създават положения.

До края двата отбора си размениха още голове, а Рома стигна до крайното 5:2. Подробностите около последните попадения все още не са публикувани едновременно във всички първоначални отчети за срещата.

Победата затвърди силното начало на сезона за Рома, която преди срещата беше спечелила с 4:2 срещу Каляри. Удинезе пък остава в долната част на таблицата, след като в първите си девет мача беше събрал само пет точки.

За Рома следва продължаване на битката в горната част на класирането, докато Удинезе ще трябва да търси точки в следващия кръг, за да се отдалечи от зоната на изпадащите.

Източници: gazzetta.it, videoembed.ansa.it, ansa.it